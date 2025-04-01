В правительстве РФ обсудили запрет езды на электросамокатах по тротуарам

Минтрансу предстоит проработать возможность передвижения на СИМ по пешеходным дорожкам, где трафик неинтенсивный

01 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

Поправки в правила дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности (СИМ), обсудили в правительстве России 26 марта. В частности, был затронут вопрос езды на электросамокатах по тротуарам. Об этом сообщает РБК.

Ключевыми обсуждаемыми изменениями в ПДД стали:

предложение относить электровелосипеды мощностью от 100 до 250 Вт к СИМ, а с большими показателями – к мопедам;

запрет передвигаться на всех СИМ по тротуарам;

введение обязательного использования шлема при передвижении по дороге;

увеличение разрешенного возраста передвижения на СИМ с 14 до 16 лет;

запрет передвижения на СИМ двум и более лицам одновременно.

Помимо этого, вместо полного запрета езды на СИМ по тротуарам обсудили альтернативу – приоритет движения для электросамокатов и электровелосипедов по велодорожке, правому краю дороги и в последнюю очередь – по тротуару. Однако как именно водитель СИМ будет определять этот приоритет, пока неизвестно.

Минтрансу совместно с МВД и правительством Москвы предстоит проработать возможность ездить на СИМ по пешеходным дорожкам, где движение неинтенсивное. В ведомстве должны доработать проект изменений и направить его в аппарат правительства до 3 апреля.

Напомним, на улицах Барнаула первые электросамокаты появились 28 марта. Школьники и студенты активно начали использовать их для передвижения по городу.

Но как и в прошлые годы барнаульцы беспокоятся и негодуют из-за пренебрежения правилами безопасности. Часто можно наблюдать, как на одном самокате передвигаются два, а иногда и три человека, что категорически запрещено и создает высокий риск падений и травм. Другая распространенная проблема – неправильная парковка. Пользователи нередко бросают самокаты посреди тротуаров, у входов в здания, на пандусах или велодорожках, создавая серьезные помехи для пешеходов, а также маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.

Ранее amic.ru писал о правилах, которые должны соблюдать самокатчики, и штрафах за их нарушение.