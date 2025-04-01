В правительстве РФ обсудили запрет езды на электросамокатах по тротуарам
Минтрансу предстоит проработать возможность передвижения на СИМ по пешеходным дорожкам, где трафик неинтенсивный
01 апреля 2025, 16:00, ИА Амител
Поправки в правила дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности (СИМ), обсудили в правительстве России 26 марта. В частности, был затронут вопрос езды на электросамокатах по тротуарам. Об этом сообщает РБК.
Ключевыми обсуждаемыми изменениями в ПДД стали:
- предложение относить электровелосипеды мощностью от 100 до 250 Вт к СИМ, а с большими показателями – к мопедам;
- запрет передвигаться на всех СИМ по тротуарам;
- введение обязательного использования шлема при передвижении по дороге;
- увеличение разрешенного возраста передвижения на СИМ с 14 до 16 лет;
- запрет передвижения на СИМ двум и более лицам одновременно.
Помимо этого, вместо полного запрета езды на СИМ по тротуарам обсудили альтернативу – приоритет движения для электросамокатов и электровелосипедов по велодорожке, правому краю дороги и в последнюю очередь – по тротуару. Однако как именно водитель СИМ будет определять этот приоритет, пока неизвестно.
Минтрансу совместно с МВД и правительством Москвы предстоит проработать возможность ездить на СИМ по пешеходным дорожкам, где движение неинтенсивное. В ведомстве должны доработать проект изменений и направить его в аппарат правительства до 3 апреля.
Напомним, на улицах Барнаула первые электросамокаты появились 28 марта. Школьники и студенты активно начали использовать их для передвижения по городу.
Но как и в прошлые годы барнаульцы беспокоятся и негодуют из-за пренебрежения правилами безопасности. Часто можно наблюдать, как на одном самокате передвигаются два, а иногда и три человека, что категорически запрещено и создает высокий риск падений и травм. Другая распространенная проблема – неправильная парковка. Пользователи нередко бросают самокаты посреди тротуаров, у входов в здания, на пандусах или велодорожках, создавая серьезные помехи для пешеходов, а также маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.
Ранее amic.ru писал о правилах, которые должны соблюдать самокатчики, и штрафах за их нарушение.
16:04:08 01-04-2025
Ну их только на проезжей части не хватало. Совсем что-ли того, тю-тю?
17:46:04 01-04-2025
Гость (16:04:08 01-04-2025) Ну их только на проезжей части не хватало. Совсем что-ли тог... не хватала-добавят.
16:19:16 01-04-2025
О, пусть по дороге ездят! Все будут довольны)) особенно водители ж... возок🤗
17:07:04 01-04-2025
Гость (16:19:16 01-04-2025) О, пусть по дороге ездят! Все будут довольны)) особенно води... весёлый кегельбан))
16:22:10 01-04-2025
Кто следить будет чтобы по тротуарам не ездили? А если едут то как останавливать будут?😂
16:40:42 01-04-2025
Гость (16:22:10 01-04-2025) Кто следить будет чтобы по тротуарам не ездили? А если едут ... камеры, например, и штраф тыщ 50
17:50:23 01-04-2025
Гость (16:22:10 01-04-2025) Кто следить будет чтобы по тротуарам не ездили? А если едут ... ну следить надо оглядываясь и вовремя отскакивать и что-то тяжелое им в морду сунуть- вот и вся слежка- кстати сегодня он так тихо ехал тихо- я не услышал- славо богу не сбил в полуметре неожиданно проехал
16:34:16 01-04-2025
держу кулачки
19:38:22 01-04-2025
Ну нет у нас для них дорожек, у нас и для машин то нет дорог, просто запретить и все до лучших времён, не знают куда впихнуть не впихуемое, заботятся о чем-то бизнесе, на людей плевать как на пешеходов так и на пользователей СИМ.
20:28:37 01-04-2025
Гость (19:38:22 01-04-2025) Ну нет у нас для них дорожек, у нас и для машин то нет дорог... В Барнауле и для пешеходов не везде дорожки есть. Козьи тропы протоптаны. Вдоль Павловского тракта, вдоль Малахова, вдоль Попова.
Да отменить уже тротуары совсем, пусть все по одной дороге передвигаются, чтоб никому не обидно.
11:42:11 02-04-2025
Гость (19:38:22 01-04-2025) Ну нет у нас для них дорожек, у нас и для машин то нет дорог... достаточно прокаты убрать. а личные - конфисковывать при нарушениях. дисциплинированные останутся.
20:29:14 01-04-2025
В нормальной стране были бы важнее интересы большинства - пешеходов, коими все являются. Но нет, кто то откат видать платит за этот бизнес, когда наконец здравый смысл победит - нет велодорожек и системы контроля нарушений, значит запретить до лучших времен
21:51:19 01-04-2025
Гость (20:29:14 01-04-2025) В нормальной стране были бы важнее интересы большинства - п... велосипеды тоже до лучших времен?
09:07:51 02-04-2025
Алекс (21:51:19 01-04-2025) велосипеды тоже до лучших времен?... Велосипеды по дорогам ездят, а не по тротуарам. Так же как и мопеды, мотоциклы.
20:49:46 01-04-2025
Где хотят и пусть ездят, только аккуратно, не так быстро, по одному человеку, по трассе с краю дороги или по вело дорогам если их нет
10:10:25 02-04-2025
На самом деле проблема решается очень просто. В каждом самокате есть датчик Глонас или GPS. Точность определения координат до 20 см. Нужно обязать прокатчика контролировать положение самоката и блокировать в случае нарушения. Причем делать это можно автоматически.
11:15:26 02-04-2025
Гость (10:10:25 02-04-2025) На самом деле проблема решается очень просто. В каждом самок... 20см - это и у военных и в авиации, да и то не всегда. 1-2м - уже неплохо. чаще - 10-20м, при принудительном снижении (военными, например) - там и сотни метров ошибки будут.
технически вопрос решаемый с постройкой дополнительной инфраструктуры, но это кто-то должен будет оплатить