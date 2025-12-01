Строить городок начнут уже с 5 декабря

01 декабря 2025, 12:30, ИА Амител

Демонтаж новогоднего городка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Барнаульцам рассказали, сколько простоит новогодний городок на площади Свободы – праздничное оформление будет радовать горожан до конца января.

Во время совещания в администрации города заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин сообщил, что строить городок начнут уже с 5 декабря, в этот день на площади ограничат движение транспорта.

«Здесь появится большая горка с двумя скатами, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, около 30 светодинамических инсталляций, интерактивные световые колонны, качели, световые стены и другие элементы, а также главная городская елка», – отметили в администрации краевой столицы.

Курышин уточнил, что демонтаж новогоднего городка начнется 31 января и продлится до 4 февраля. Именно в эти сроки праздничные конструкции полностью уберут с площади.

Ранее сообщалось, что в субботу, 29 ноября, на парковке ТРЦ "Галактика" открылся новогодний городок с катком. Вход на каток со своими коньками бесплатный, но можно взять коньки и напрокат. Режим работы: с 10:00 до 22:00. Для самых маленьких организована горка для веселого катания.