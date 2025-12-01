НОВОСТИОбщество

Барнаульцам рассказали, сколько простоит новогодний городок на площади Свободы

Строить городок начнут уже с 5 декабря

01 декабря 2025, 12:30, ИА Амител

Демонтаж новогоднего городка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Демонтаж новогоднего городка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Барнаульцам рассказали, сколько простоит новогодний городок на площади Свободы – праздничное оформление будет радовать горожан до конца января.

Во время совещания в администрации города заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин сообщил, что строить городок начнут уже с 5 декабря, в этот день на площади ограничат движение транспорта.

«Здесь появится большая горка с двумя скатами, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, около 30 светодинамических инсталляций, интерактивные световые колонны, качели, световые стены и другие элементы, а также главная городская елка», – отметили в администрации краевой столицы.

Курышин уточнил, что демонтаж новогоднего городка начнется 31 января и продлится до 4 февраля. Именно в эти сроки праздничные конструкции полностью уберут с площади.

Ранее сообщалось, что в субботу, 29 ноября, на парковке ТРЦ "Галактика" открылся новогодний городок с катком. Вход на каток со своими коньками бесплатный, но можно взять коньки и напрокат. Режим работы: с 10:00 до 22:00. Для самых маленьких организована горка для веселого катания.

Каток в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Стало известно, в каких парках Барнаула будут работать катки

Площадки для катания на коньках начнут работу в "Арлекино", "Лесной сказке" и "Эдельвейсе" при установлении подходящей погоды
Комментарии

Avatar Picture
Гость

12:57:04 01-12-2025

ну че... на два месяца перекрыть дорогу десяткам автобусов, едущих через площадь Свободы - фигня вопрос! Это ж вам не десять скандальных автомобилистов, которым влом объехать площадь Сахарова! Да и были ли они - эти автомобилисты? Или их выдумали сидельцы из высоких кабинетов ради отжатия у горожан любимого и обустроенного общественно-культурного пространства?

Avatar Picture
Гость

13:59:57 01-12-2025

А где там автобусам перекрывают дорогу? С пр.Ленина, едут по Пушкина до пл.Спартака и там на пр. Красноармейский. площадь Советов просто примыкает к автобусному маршруту. Так же как и было движение по Молодежной рядом с пл.Сахарова.

Avatar Picture
Гость

16:28:02 01-12-2025

Гость (13:59:57 01-12-2025) А где там автобусам перекрывают дорогу? С пр.Ленина, едут по... Вы с администрации наверно ? Там все такие "одаренные" ? Действительно нигде не перекрывают ? А то что Пушкина на большом участке односторонняя и автобусы выезжают по Ползунова, которая тоже на части односторонняя - это ничего ? Нет слов цензурных про эти перекрытия, как и про работу нашей администрации городской.

