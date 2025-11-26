Стало известно, в каких парках Барнаула будут работать катки

Площадки для катания на коньках начнут работу в "Арлекино", "Лесной сказке" и "Эдельвейсе" при установлении подходящей погоды

26 ноября 2025, 21:30, ИА Амител

Каток в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В барнаульских парках "Арлекино", "Лесная сказка" и "Эдельвейс" готовятся к открытию сезона катания на коньках. Как сообщает пресс-служба мэрии, точные даты запуска катков будут определены в зависимости от погодных условий, которые пока остаются неподходящими для зимних развлечений.

Председатель комитета по культуре Валерий Паршков акцентировал внимание на мерах безопасности:

«Необходимо обеспечить проведение ежедневной проверки территории на предмет антитеррористической безопасности, исправное состояние кнопок экстренного вызова полиции, а также обучение персонала всем необходимым мерам безопасности и оказания первой помощи».

Также руководитель комитета поручил директорам парков заблаговременно уведомлять о проведении массовых мероприятий и размещать актуальную информацию о зимнем режиме работы на официальных страницах учреждений. Стоимость посещения катков будет объявлена дополнительно после стабилизации погодных условий.

Напомним, в барнаульском парке "Центральный" не планируют заливать каток в 2025 году.