Переливается огнями. Новогодний городок у ТЦ "Галактика" в Барнауле готов к открытию

Праздничное открытие площадки пройдет 29 ноября

28 ноября 2025, 18:15, ИА Амител

Новогодний городок у ТЦ "Галактика" / Фото: amic.ru

В субботу, 29 ноября, на парковке ТРЦ "Галактика" откроется новогодний городок, где обещают зажигательные выступления ансамблей, флешмоб с бенгальскими огнями и праздничный салют, сообщают в официальной группе торгового центра. Сегодня уже можно увидеть сверкающую площадку в ожидании открытия.

Городок будет работать каждый день. Вход на каток со своими коньками бесплатный, но можно взять коньки и напрокат. Режим работы: с 10:00 до 22:00. Для самых маленьких организована горка для веселого катания. А еще в день открытия всех желающих бесплатно угощают чаем.

Напомним, что главный зимний городок в этом году будет на площади Свободы. Уже с 5 декабря там начнется установка главной новогодней ели, а также появятся световые фигуры, горка, фигуры Деда Мороза и Снегурочки и целых 30 светодинамических элементов. Торжественное открытие новогодней елки на площади Свободы запланировано на 26 декабря.