Барнаульцы могут бесплатно проверить здоровье

До 8 сентября

05 сентября 2023, 12:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле с 4 по 8 сентября проводят акцию по бесплатной проверке здоровья.

Осмотр можно пройти с 08:00 до 15:00 в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики на улице Ползунова, 23.

Там можно проверить зрение, сахар, холестерин, органы дыхания и замерить внутриглазное давление.

Запись на прием осуществляется по телефону (3852) 63-18-43. С собой понадобится паспорт, полис, СНИЛС.