Барнаульцы могут бесплатно проверить здоровье
До 8 сентября
05 сентября 2023, 12:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле с 4 по 8 сентября проводят акцию по бесплатной проверке здоровья.
Осмотр можно пройти с 08:00 до 15:00 в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики на улице Ползунова, 23.
Там можно проверить зрение, сахар, холестерин, органы дыхания и замерить внутриглазное давление.
Запись на прием осуществляется по телефону (3852) 63-18-43. С собой понадобится паспорт, полис, СНИЛС.
12:28:34 05-09-2023
В военкомате тоже можно безплатно проверить здоровье. И даже после 8 сентября.