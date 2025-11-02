Барнаульцы потратили 3 млн рублей на продовольственных ярмарках выходного дня

Наибольшей популярностью у покупателей пользовались мясная продукция, полуфабрикаты и рыба

02 ноября 2025, 09:00, ИА Амител

Продовольственная ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org

В субботу, 1 ноября, в Барнауле и пригороде успешно прошли продовольственные ярмарки, которые посетили тысячи горожан. Торговля велась одновременно на шести площадках: в Научном Городке, Новосиликатном, Лебяжьем, Затоне, а также в сквере 60 лет СССР и сквере имени Германа Титова, сообщает мэрия города.

По данным организаторов, общий оборот ярмарок составил 3 миллиона рублей. Наибольшей популярностью у покупателей пользовались мясная продукция, полуфабрикаты, рыба, колбасные изделия, а также свежие овощи и фрукты.

Ключевым преимуществом ярмарок стала доступность цен. Как отметили в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, цены на продукцию были в среднем на 22,5% ниже, чем в сетевых магазинах, и на 27,5% ниже, чем на постоянно действующих городских ярмарках. Такой уровень цен обеспечен за счет прямого участия фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых компаний.

Следующая ярмарка запланирована на 8 ноября и пройдет на пяти площадках: