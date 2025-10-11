Тыквы, сладости и сыр. Как проходят в Барнауле ярмарки выходного дня

Торговые ряды с продукцией местных производителей организованы в каждом районе города

11 октября 2025, 14:00, ИА Амител

Осенняя продовольственная ярмарка в Барнауле / Фото: amic.ru

11 октября в Барнауле прошли традиционные продовольственные ярмарки выходного дня, организованные в каждом районе города. Такие ярмарки – хорошая возможность для горожан приобрести свежие и качественные продукты от местных производителей, указывают в администрации города.

Фотокорреспондент amic.ru прошла сегодня по торговым площадкам, чтобы своими глазами увидеть, что продают на таких ярмарках и пользуются ли они популярностью.

Торговцев на площадках множество, с самой разнообразной продукцией, передает корреспондент. Можно приобрести все овощи, какие растут в Алтайском крае: картофель, морковь, свекла, лук, тыква и капуста. А кроме этого – свежее мясо и мясные деликатесы: птица, свинина, говядина, разные виды колбас, рыбной продукции. Широко представлены растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия.

Торгуют здесь также фруктами, а еще – саженцами и товарами для дачников и огородников.

Несмотря на раннее время, барнаульцы выстраивались в очереди, чтобы прикупить свежие продукты.

«Тут намного дешевле, чем в магазине, а еще – точно все свежее. Я часто ходу на такие ярмарки, стараюсь прийти пораньше, пока есть из чего выбрать», – поделилась одна из покупательниц. Барнаульцы приходят семьями: женщины выбирают, мужчины несут сумки. "Корейку-то забыла взять!" – вернул супругу к прилавку возмущенный пенсионер. Очередь ответила шутками.

«Я уже знаю, кто тут торгует, прихожу к проверенным продавцам, потому что знаю: тут действительно высокого качество. Да и они уже даже узнают меня, здороваются», – рассказала еще одна покупательница.

«Конечно узнаем, мы постоянно участвуем в таких ярмарках – это для нас возможность продать товар, а еще люди о нас узнают, потом приходят в наши магазинчики. Это полезно и приятно», - откликнулась продавец.

Для тех, кто любит ходить по ярмаркам долго и обстоятельно, готовили в казанах настоящий плов – поел и иди опять выбирать товар, к которому душа тянется.

«Ярмарки проводятся регулярно и пользуются большой популярностью среди барнаульцев. Это не только возможность приобрести продукты по доступным ценам, но и поддержка местных производителей», – подтвердили amic.ru в администрации.

Чтобы поддерживать общественный порядок, на ярмарках дежурят представители народной дружины.



А подробнее атмосферу площадки передает наш фоторепортаж с ярмарки Центрального района, которая прошла на парковке у ТЦ "Майский".