Барнаульцы рассказали, где их дети проведут летние каникулы
32% родителей оставят детей в городе на все три месяца, 27% отправят на дачу или в деревню
04 июня 2026, 14:33, ИА Амител
Родители Барнаула рассказали, где их дети проведут летние каникулы. Самый популярный вариант — остаться в городе на все три месяца, так ответили 32% опрошенных. На втором месте — поездки на дачу или в деревню (27%), сообщает SuperJob.
В оздоровительные или спортивные лагеря отправятся 12% школьников. Отдых на побережье Черного моря планируют 10% семей.
Путешествия по России — к известным туристическим центрам (Байкал, Алтай, Кавказ, Ставрополье, Москва, Санкт-Петербург, Дагестан, Казань, Калининград) — выбрали 6% родителей. Столько же (6%) планируют поездку за рубеж, чаще всего в Турцию, Египет или Таиланд.
Пришкольные лагеря будут посещать 3% детей. Еще 2% родителей назвали другие варианты: санаторий, поход, поездка к родственникам, слет.
19:02:58 04-06-2026
Сбиваясь в черные стайки будут болтаться весь день по городу, восседать на футкортах орувщими толпами в ТРЦ, безобразничать в парках.