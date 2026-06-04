Барнаульцы рассказали, где их дети проведут летние каникулы

32% родителей оставят детей в городе на все три месяца, 27% отправят на дачу или в деревню

04 июня 2026, 14:33, ИА Амител

Дети / Фото: amic.ru

Родители Барнаула рассказали, где их дети проведут летние каникулы. Самый популярный вариант — остаться в городе на все три месяца, так ответили 32% опрошенных. На втором месте — поездки на дачу или в деревню (27%), сообщает SuperJob.

В оздоровительные или спортивные лагеря отправятся 12% школьников. Отдых на побережье Черного моря планируют 10% семей.

Путешествия по России — к известным туристическим центрам (Байкал, Алтай, Кавказ, Ставрополье, Москва, Санкт-Петербург, Дагестан, Казань, Калининград) — выбрали 6% родителей. Столько же (6%) планируют поездку за рубеж, чаще всего в Турцию, Египет или Таиланд.

Пришкольные лагеря будут посещать 3% детей. Еще 2% родителей назвали другие варианты: санаторий, поход, поездка к родственникам, слет.