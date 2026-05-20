В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать безопасный летний лагерь для ребенка

Перед покупкой путевки нужно проверить, есть ли учреждение в официальном реестре и имеет ли оно санитарно-эпидемиологическое заключение

20 мая 2026, 08:31, ИА Амител

Летний лагерь в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Родителям, которые планируют отправить ребенка в летний лагерь, стоит внимательно проверить документы учреждения перед покупкой путевки. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, в первую очередь нужно убедиться, что лагерь включен в Реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Организации, которых там нет, не имеют права предоставлять такие услуги.

Также у лагеря обязательно должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии обязательным требованиям. Информацию о выданных заключениях можно найти в региональных реестрах.

Специалисты советуют изучить сайт лагеря: обратить внимание на юридические реквизиты, месторасположение, условия проживания, уровень комфорта, количество мест в комнатах, режим питания и правила пребывания. Чтобы оценить досуговую программу, стоит посмотреть, есть ли в лагере спортивные объекты, кружки и секции. Не лишним будет также проверить отзывы и рекомендации.

В Роспотребнадзоре напомнили, что услуга должна быть безопасной для жизни и здоровья ребенка. В случае причинения вреда он подлежит возмещению в полном объеме.