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Барнаульцы рассказали о популярном у закладчиков месте, где опасно гулять людям

Горожане за полтора часа встретили 15 человек, копающихся в снегу у деревьев

12 ноября 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Жители Барнаула в социальных сетях рассказали о том, что закладчики облюбовали популярное место для прогулок. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, по дорожке около Тропы здоровья часто гуляют люди, но теперь горожане стали замечать здесь обрывки изоленты, пипетки и кучу рытвин.

Кроме того, как отмечают гуляющие, за полтора часа у тропы заметили около 15 человек, роющихся под деревьями.

Горожанка, сообщившая о проблеме, рассказала, что на место вызвали полицию, но за 30 минут никто не приехал.

Барнаул борьба с наркотиками

Комментарии 6

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Гость

18:22:25 12-11-2023

полиция приезжает только если им самим надо или если убили кого-то...

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Гость

21:07:12 12-11-2023

проблема решиться если разрешить уничтожать как закладчиков, так и их клиентов на месте

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Гость

21:44:46 12-11-2023

Фотоловушки надо расставить. Полезная штука.

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Гость

23:00:17 12-11-2023

эту тропу еще утоптать не успели, а уже нарколыги ее оккупировали. точно не для них ее делали?

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Гость

07:27:26 13-11-2023

на место вызвали полицию, но за 30 минут никто не приехал ---- хотя у них бронь как раз для того, чтобы здесь приезжать

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Гость

13:13:39 14-11-2023

где общественные штабы? где дружинники? почему молчит власть? почему педагоги на трассе здоровья не проводят лекции о вреде наркотиков для молодого организма? где охота за пятой колонной, которая подрывает наши устои?

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