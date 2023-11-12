Барнаульцы рассказали о популярном у закладчиков месте, где опасно гулять людям

Горожане за полтора часа встретили 15 человек, копающихся в снегу у деревьев

12 ноября 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Жители Барнаула в социальных сетях рассказали о том, что закладчики облюбовали популярное место для прогулок. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, по дорожке около Тропы здоровья часто гуляют люди, но теперь горожане стали замечать здесь обрывки изоленты, пипетки и кучу рытвин.

Кроме того, как отмечают гуляющие, за полтора часа у тропы заметили около 15 человек, роющихся под деревьями.

Горожанка, сообщившая о проблеме, рассказала, что на место вызвали полицию, но за 30 минут никто не приехал.