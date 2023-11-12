Барнаульцы рассказали о популярном у закладчиков месте, где опасно гулять людям
Горожане за полтора часа встретили 15 человек, копающихся в снегу у деревьев
12 ноября 2023, 17:20, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Жители Барнаула в социальных сетях рассказали о том, что закладчики облюбовали популярное место для прогулок. Пост опубликовали в сообществе Barnaul22.
По словам автора сообщения, по дорожке около Тропы здоровья часто гуляют люди, но теперь горожане стали замечать здесь обрывки изоленты, пипетки и кучу рытвин.
Кроме того, как отмечают гуляющие, за полтора часа у тропы заметили около 15 человек, роющихся под деревьями.
Горожанка, сообщившая о проблеме, рассказала, что на место вызвали полицию, но за 30 минут никто не приехал.
18:22:25 12-11-2023
полиция приезжает только если им самим надо или если убили кого-то...
21:07:12 12-11-2023
проблема решиться если разрешить уничтожать как закладчиков, так и их клиентов на месте
21:44:46 12-11-2023
Фотоловушки надо расставить. Полезная штука.
23:00:17 12-11-2023
эту тропу еще утоптать не успели, а уже нарколыги ее оккупировали. точно не для них ее делали?
07:27:26 13-11-2023
на место вызвали полицию, но за 30 минут никто не приехал ---- хотя у них бронь как раз для того, чтобы здесь приезжать
13:13:39 14-11-2023
где общественные штабы? где дружинники? почему молчит власть? почему педагоги на трассе здоровья не проводят лекции о вреде наркотиков для молодого организма? где охота за пятой колонной, которая подрывает наши устои?