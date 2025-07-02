Барнаульцы считают, что МРОТ должен составлять почти 54 тысячи рублей
При этом за полгода желание по поводу размера "минималки" сократилось
02 июля 2025, 16:25, ИА Амител
В Барнауле уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ), по мнению жителей, должен составлять 53,8 тыс. рублей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"Полгода назад, в январе 2025 года, желаемый МРОТ в Барнауле составлял 54,4 тыс. рублей, в сентябре 2024 года – 53,2 тыс. рублей, в августе 2023 года - 40,9 тыс. рублей, в апреле 2022 года - 36,3 тыс. рублей, в ноябре 2020 года - 31,5 тыс. рублей", - говорится в исследовании.
В итоге за полгода желание барнаульцев по поводу размера МРОТ немного сократились: в январе было - 54,4 тыс. рублей, а теперь - 53,8 тыс. рублей.
Напомним, с 1 января 2025 года в России "минималка" выросла на 16,6% – с 19 242 рублей до 22 440 рублей. Так что, по мнению жителей Барнаула, МРОТ должен быть выше в 2,5 раза (больше на 31,4 тыс. рублей).
На первом месте по уровню желаемого МРОТ находятся жители Москвы. Там считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 62,9 тыс. рублей. При этом текущий МРОТ в Москве равен 32916 рублей, что почти вдвое ниже желаемого уровня.
На втором месте находится Санкт-Петербург, где желаемый минимальный заработок оценивается в 59 тыс. рублей. Фактический размер МРОТ в северной столице - 28750 рублей.
Третью позицию занимает Хабаровск, где жители хотят МРОТ в размере 58,7 тыс. рублей. В пятерку также вошли Казань (55,8 тыс. рублей) и Владивосток (55,7 тыс. рублей).
Наиболее скромные ожидания зафиксированы в Кирове (48,5 тыс. рублей), Рязани и Ижевске (по 49,3 тыс. рублей).
Опрос проведен в мае 2025 года среди экономически активных жителей в 37 городах России с численностью населения от 500 тыс. человек.
16:29:11 02-07-2025
У кого-то с тремя высшими образованиями, з/п столько же, сколько и МРОТ.
18:23:08 02-07-2025
Мнение (16:29:11 02-07-2025) У кого-то с тремя высшими образованиями, з/п столько же, ско... Какие образования-такая и зарплата. Иди токарем фрезеровщиком сварщиком работай-хорошие зарплаты!
06:17:40 03-07-2025
Мнение (16:29:11 02-07-2025) У кого-то с тремя высшими образованиями, з/п столько же, ско... Три высших образования означает, что ты либо купил корочки в переходе, либо тебя бросает из одной сферы в другую, т.к. оказывается, после получения вышки на до ещё и работать.
16:33:56 02-07-2025
"Полгода назад, в январе 2025 года, желаемый МРОТ в Барнауле составлял 54,4 тыс. рублей, в сентябре 2024 года – 53,2 тыс. рублей, в августе 2023 года - 40,9 тыс. рублей, в апреле 2022 года - 36,3 тыс. рублей, в ноябре 2020 года - 31,5 тыс. рублей", - говорится в исследовании.
За 2020 даже не поспеваем, увязли и живём в прошлом. Хотя в том же 2020 жилось лучше, чем сейчас.
16:37:49 02-07-2025
- "Полгода назад, в январе 2025 года, желаемый МРОТ в Барнауле составлял 54,4 тыс. рублей, в сентябре 2024 года – 53,2 тыс. рублей, в августе 2023 года - 40,9 тыс. рублей, в апреле 2022 года - 36,3 тыс. рублей, в ноябре 2020 года - 31,5 тыс. рублей", - говорится в исследовании."--------- Наглядный рост инфляции.
16:46:51 02-07-2025
С такими ценами как сейчас. Нормально 154 тысячи а не 54
16:54:28 02-07-2025
5-6 тыс уе.... Минимум...
19:28:20 02-07-2025
Прикиньте какие штрафы у вас будут.
20:02:42 02-07-2025
За сколько идут столько и получают
А 5-6 тыс уе даже в европах не все получают
20:41:03 02-07-2025
а точнее - на сколько нарабатывают, столько и получают
22:36:02 02-07-2025
Будет и 60 , а толку? Всё остальное не будет стоять на месте .
23:57:28 02-07-2025
ага щас. я как владелец бизнеса ПРОТИВ
09:51:48 03-07-2025
Гость (23:57:28 02-07-2025) ага щас. я как владелец бизнеса ПРОТИВ... так и скажи что у тебя зп меньше МРОТа))))))
09:29:42 04-07-2025
в новосибирске - 54
в барнауле - 22
15:29:48 23-07-2025
Ого!
А инфляция-то лютая.
😁