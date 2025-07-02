НОВОСТИОбщество

Барнаульцы считают, что МРОТ должен составлять почти 54 тысячи рублей

При этом за полгода желание по поводу размера "минималки" сократилось

02 июля 2025, 16:25, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

В Барнауле уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ), по мнению жителей, должен составлять 53,8 тыс. рублей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Полгода назад, в январе 2025 года, желаемый МРОТ в Барнауле составлял 54,4 тыс. рублей, в сентябре 2024 года – 53,2 тыс. рублей, в августе 2023 года - 40,9 тыс. рублей, в апреле 2022 года - 36,3 тыс. рублей, в ноябре 2020 года - 31,5 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

В итоге за полгода желание барнаульцев по поводу размера МРОТ немного сократились: в январе было - 54,4 тыс. рублей, а теперь - 53,8 тыс. рублей.

Напомним, с 1 января 2025 года в России "минималка" выросла на 16,6% – с 19 242 рублей до 22 440 рублей. Так что, по мнению жителей Барнаула, МРОТ должен быть выше в 2,5 раза (больше на 31,4 тыс. рублей).

На первом месте по уровню желаемого МРОТ находятся жители Москвы. Там считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять 62,9 тыс. рублей. При этом текущий МРОТ в Москве равен 32916 рублей, что почти вдвое ниже желаемого уровня.

На втором месте находится Санкт-Петербург, где желаемый минимальный заработок оценивается в 59 тыс. рублей. Фактический размер МРОТ в северной столице - 28750 рублей.

Третью позицию занимает Хабаровск, где жители хотят МРОТ в размере 58,7 тыс. рублей. В пятерку также вошли Казань (55,8 тыс. рублей) и Владивосток (55,7 тыс. рублей).

Наиболее скромные ожидания зафиксированы в Кирове (48,5 тыс. рублей), Рязани и Ижевске (по 49,3 тыс. рублей).

Опрос проведен в мае 2025 года среди экономически активных жителей в 37 городах России с численностью населения от 500 тыс. человек.

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НОВОСТИОбщество

Барнаул опросы зарплаты МРОТ

Комментарии 15

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Мнение

16:29:11 02-07-2025

У кого-то с тремя высшими образованиями, з/п столько же, сколько и МРОТ.

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Гость

18:23:08 02-07-2025

Мнение (16:29:11 02-07-2025) У кого-то с тремя высшими образованиями, з/п столько же, ско... Какие образования-такая и зарплата. Иди токарем фрезеровщиком сварщиком работай-хорошие зарплаты!

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Гость

06:17:40 03-07-2025

Мнение (16:29:11 02-07-2025) У кого-то с тремя высшими образованиями, з/п столько же, ско... Три высших образования означает, что ты либо купил корочки в переходе, либо тебя бросает из одной сферы в другую, т.к. оказывается, после получения вышки на до ещё и работать.

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Гость

16:33:56 02-07-2025

"Полгода назад, в январе 2025 года, желаемый МРОТ в Барнауле составлял 54,4 тыс. рублей, в сентябре 2024 года – 53,2 тыс. рублей, в августе 2023 года - 40,9 тыс. рублей, в апреле 2022 года - 36,3 тыс. рублей, в ноябре 2020 года - 31,5 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

За 2020 даже не поспеваем, увязли и живём в прошлом. Хотя в том же 2020 жилось лучше, чем сейчас.

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Гость

16:37:49 02-07-2025

- "Полгода назад, в январе 2025 года, желаемый МРОТ в Барнауле составлял 54,4 тыс. рублей, в сентябре 2024 года – 53,2 тыс. рублей, в августе 2023 года - 40,9 тыс. рублей, в апреле 2022 года - 36,3 тыс. рублей, в ноябре 2020 года - 31,5 тыс. рублей", - говорится в исследовании."--------- Наглядный рост инфляции.

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Гость

16:46:51 02-07-2025

С такими ценами как сейчас. Нормально 154 тысячи а не 54

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Гость

16:54:28 02-07-2025

5-6 тыс уе.... Минимум...

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Олег

19:28:20 02-07-2025

Прикиньте какие штрафы у вас будут.

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Гость

20:02:42 02-07-2025

За сколько идут столько и получают
А 5-6 тыс уе даже в европах не все получают

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Гость

20:41:03 02-07-2025

а точнее - на сколько нарабатывают, столько и получают

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Гость

22:36:02 02-07-2025

Будет и 60 , а толку? Всё остальное не будет стоять на месте .

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Гость

23:57:28 02-07-2025

ага щас. я как владелец бизнеса ПРОТИВ

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Гость

09:51:48 03-07-2025

Гость (23:57:28 02-07-2025) ага щас. я как владелец бизнеса ПРОТИВ... так и скажи что у тебя зп меньше МРОТа))))))

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Musik

09:29:42 04-07-2025

в новосибирске - 54
в барнауле - 22

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Кхм...

15:29:48 23-07-2025

Ого!
А инфляция-то лютая.
😁

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