НОВОСТИОбщество

Барнаульцы возмущены уборкой чистой дороги на Никитина, хотя другие улицы завалены снегом

Ситуация вызывает вопросы к организации работы коммунальных служб

26 декабря 2025, 08:30, ИА Амител

Барнаульцы выражают недоумение по поводу расстановки приоритетов в зимней уборке города. В то время как некоторые улицы, по словам горожан, остаются заваленными снегом, коммунальные службы ежедневно чистят уже очищенный асфальт на других магистралях.

Яркой иллюстрацией этого недовольства стал вопрос, заданный одним из пользователей в Telegram-канале "Барнаул 22".

«Зачем чистить чистый асфальт каждый день на ул. Никитина, когда на других улицах города завал? Взять ту же Гору, Фомина, Канатный проезд», – написала под ником mihalna88 местная жительница.

Ее пост отразил общую обеспокоенность многих барнаульцев, которые сталкиваются с трудностями при движении по нерасчищенным второстепенным дорогам и тротуарам.

Ситуация вызывает вопросы к организации работы коммунальных служб и распределению ресурсов в период зимнего содержания города. На данный момент официальных комментариев от ответственных ведомств не поступало.

Ранее сообщалось, что жительница Кемеровской области Алена намерена подать в суд на новосибирскую управляющую компанию, работники которой во время уборки двора завалили ее автомобиль снегом. В итоге машина буквально вмерзла в "сугроб" и получила различные повреждения, эксперты насчитали ущерб на 114 тысяч рублей.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

08:34:24 26-12-2025

Только вот тротуар на той же Никитина чистили 1 раз, в ноябре.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:36:22 26-12-2025

Он может просто сломался и возвращается на базу

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:34 26-12-2025

Гость (08:36:22 26-12-2025) Он может просто сломался и возвращается на базу... Да, техника старая, каждый день ломается, и он по этому марштуру едет ремонтироваться на базу.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:05:28 26-12-2025

на Никитина находиться Администрация центр. района. а где еще чистить?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:50:04 26-12-2025

Вот и показал свою натуру новый глава центрального района

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:48 26-12-2025

Гость (09:50:04 26-12-2025) Вот и показал свою натуру новый глава центрального района... Но все предыдущие годы такая ситуация. Выслуживаются дорожники перед всеми. "Кто платит, тот и танцует девушку"

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:21 26-12-2025

Не завидуйте. На Никитина просто жители молодцы, наладили уборку снега.
И находящаяся там администрация ни при чем, все совпадения случайны.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:21 26-12-2025

Создают видимость работы для отчетов.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:18 26-12-2025

таким же макаром скребут ул. Советскую. интересно, кто там живет?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс

10:44:26 26-12-2025

Возле администрации Индустриального района всегда посяпают солью и песком улицу вдоль здания, как только здание заканчивается сразу нет песка...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:28 26-12-2025

важные люди живут/работают вестимо там. Глупые вопросы от жителей города

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

13:06:18 26-12-2025

Ул.Звёздная . Ремонт в 2024 году по программе "Безопасные и качественные дороги автомобильные дороги". Сделали и бросили. Колея уже 40 см., сотни машин, всем в том числе ГАИ по барабану.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров