Барнаульцы возмущены уборкой чистой дороги на Никитина, хотя другие улицы завалены снегом
26 декабря 2025, 08:30, ИА Амител
Барнаульцы выражают недоумение по поводу расстановки приоритетов в зимней уборке города. В то время как некоторые улицы, по словам горожан, остаются заваленными снегом, коммунальные службы ежедневно чистят уже очищенный асфальт на других магистралях.
Яркой иллюстрацией этого недовольства стал вопрос, заданный одним из пользователей в Telegram-канале "Барнаул 22".
«Зачем чистить чистый асфальт каждый день на ул. Никитина, когда на других улицах города завал? Взять ту же Гору, Фомина, Канатный проезд», – написала под ником mihalna88 местная жительница.
Ее пост отразил общую обеспокоенность многих барнаульцев, которые сталкиваются с трудностями при движении по нерасчищенным второстепенным дорогам и тротуарам.
Ситуация вызывает вопросы к организации работы коммунальных служб и распределению ресурсов в период зимнего содержания города. На данный момент официальных комментариев от ответственных ведомств не поступало.
Ранее сообщалось, что жительница Кемеровской области Алена намерена подать в суд на новосибирскую управляющую компанию, работники которой во время уборки двора завалили ее автомобиль снегом. В итоге машина буквально вмерзла в "сугроб" и получила различные повреждения, эксперты насчитали ущерб на 114 тысяч рублей.
08:34:24 26-12-2025
Только вот тротуар на той же Никитина чистили 1 раз, в ноябре.
08:36:22 26-12-2025
Он может просто сломался и возвращается на базу
10:10:34 26-12-2025
Гость (08:36:22 26-12-2025) Он может просто сломался и возвращается на базу... Да, техника старая, каждый день ломается, и он по этому марштуру едет ремонтироваться на базу.
09:05:28 26-12-2025
на Никитина находиться Администрация центр. района. а где еще чистить?
09:50:04 26-12-2025
Вот и показал свою натуру новый глава центрального района
15:04:48 26-12-2025
Гость (09:50:04 26-12-2025) Вот и показал свою натуру новый глава центрального района... Но все предыдущие годы такая ситуация. Выслуживаются дорожники перед всеми. "Кто платит, тот и танцует девушку"
10:09:21 26-12-2025
Не завидуйте. На Никитина просто жители молодцы, наладили уборку снега.
И находящаяся там администрация ни при чем, все совпадения случайны.
10:16:21 26-12-2025
Создают видимость работы для отчетов.
10:38:18 26-12-2025
таким же макаром скребут ул. Советскую. интересно, кто там живет?
10:44:26 26-12-2025
Возле администрации Индустриального района всегда посяпают солью и песком улицу вдоль здания, как только здание заканчивается сразу нет песка...
10:49:28 26-12-2025
важные люди живут/работают вестимо там. Глупые вопросы от жителей города
13:06:18 26-12-2025
Ул.Звёздная . Ремонт в 2024 году по программе "Безопасные и качественные дороги автомобильные дороги". Сделали и бросили. Колея уже 40 см., сотни машин, всем в том числе ГАИ по барабану.