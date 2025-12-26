Барнаульцы возмущены уборкой чистой дороги на Никитина, хотя другие улицы завалены снегом

Ситуация вызывает вопросы к организации работы коммунальных служб

26 декабря 2025, 08:30, ИА Амител

Барнаульцы выражают недоумение по поводу расстановки приоритетов в зимней уборке города. В то время как некоторые улицы, по словам горожан, остаются заваленными снегом, коммунальные службы ежедневно чистят уже очищенный асфальт на других магистралях.

Яркой иллюстрацией этого недовольства стал вопрос, заданный одним из пользователей в Telegram-канале "Барнаул 22".

«Зачем чистить чистый асфальт каждый день на ул. Никитина, когда на других улицах города завал? Взять ту же Гору, Фомина, Канатный проезд», – написала под ником mihalna88 местная жительница.

Ее пост отразил общую обеспокоенность многих барнаульцев, которые сталкиваются с трудностями при движении по нерасчищенным второстепенным дорогам и тротуарам.

Ситуация вызывает вопросы к организации работы коммунальных служб и распределению ресурсов в период зимнего содержания города. На данный момент официальных комментариев от ответственных ведомств не поступало.

