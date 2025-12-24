Уборки не будет? Дорожные рабочие в Барнауле начали массово уходить на больничные

Уборка снега на городских улицах ведется в усиленном режиме

24 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: amic.ru

В мэрии Барнаула прошло заседание, на котором обсудили работу дорожных служб в условиях неблагоприятной погоды. Власти отметили, что уборка снега на городских улицах ведется в усиленном режиме, однако дорожники столкнулись с рядом объективных трудностей.

Как сообщил руководитель МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко, основная проблема связана с резким увеличением числа сотрудников предприятия, временно выбывших из рабочего процесса из-за больничных. В связи с этим на предприятии были усилены профилактические меры для оставшегося персонала.

Несмотря на кадровые сложности, с началом снегопада на улицах Барнаула ежедневно задействованы 88 единиц специализированной техники и 134 дорожных рабочих. В приоритетном порядке проводится очистка подходов к пешеходным переходам, остановочным пунктам, лестничным сходам и мостам, параллельно продолжается прометание магистралей и тротуаров.

«Планируется повторный проезд по ключевым участкам, особенно если не удастся завершить очистку за один заход. На оживленных перекрестках увеличивается концентрация реагентов», – подчеркнул Виктор Райко.

Ранее сообщалось, что в городе Черепаново Новосибирской области 19 декабря коммунальная техника, убирая двор, создала критическую ситуацию для жителей частного дома. Трактор, расчищая территорию у соседнего здания, сгреб огромный сугроб к дому № 54 по улице Кирова, полностью перегородив проезд и подходы к жилью.