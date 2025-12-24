Уборки не будет? Дорожные рабочие в Барнауле начали массово уходить на больничные
Уборка снега на городских улицах ведется в усиленном режиме
24 декабря 2025, 20:00, ИА Амител
В мэрии Барнаула прошло заседание, на котором обсудили работу дорожных служб в условиях неблагоприятной погоды. Власти отметили, что уборка снега на городских улицах ведется в усиленном режиме, однако дорожники столкнулись с рядом объективных трудностей.
Как сообщил руководитель МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко, основная проблема связана с резким увеличением числа сотрудников предприятия, временно выбывших из рабочего процесса из-за больничных. В связи с этим на предприятии были усилены профилактические меры для оставшегося персонала.
Несмотря на кадровые сложности, с началом снегопада на улицах Барнаула ежедневно задействованы 88 единиц специализированной техники и 134 дорожных рабочих. В приоритетном порядке проводится очистка подходов к пешеходным переходам, остановочным пунктам, лестничным сходам и мостам, параллельно продолжается прометание магистралей и тротуаров.
«Планируется повторный проезд по ключевым участкам, особенно если не удастся завершить очистку за один заход. На оживленных перекрестках увеличивается концентрация реагентов», – подчеркнул Виктор Райко.
Ранее сообщалось, что в городе Черепаново Новосибирской области 19 декабря коммунальная техника, убирая двор, создала критическую ситуацию для жителей частного дома. Трактор, расчищая территорию у соседнего здания, сгреб огромный сугроб к дому № 54 по улице Кирова, полностью перегородив проезд и подходы к жилью.
20:23:07 24-12-2025
Ничто так не повышат иммунитет как достойная заработная плата. Сам придумал. Не благодарите.
22:11:45 24-12-2025
Гость (20:23:07 24-12-2025) Ничто так не повышат иммунитет как достойная заработная плат... кому?! дворникам???!!! ага щас. прекратите тут шутить, неуместно
22:31:49 24-12-2025
Гость (22:11:45 24-12-2025) кому?! дворникам???!!! ага щас. прекратите тут шутить, неуме... Были тут ранее "товарищи", которые говорили, что дворники/технички/сантехники и т.д. должны получать минимум, чтоб с голоду не умереть. А всякие перепродажники, руками тяжелее ложки ничего не поднимавшими и путающие шуруповерт с рубанком, должны получать намного больше. Вот такие перепродажники сейчас наверху и находятся.. Но если у них унитаз поломается, они будут готовы отдать сантехнику столько денег, сколько он скажет.
07:01:05 25-12-2025
Гость (22:31:49 24-12-2025) Были тут ранее "товарищи", которые говорили, что дворники/те... Дворники и технички - самые примитивные профессии. Достаточно ложку мимо рта не проносить, чтобы белковая жизнь не прекратилась. Тут рабочие обязанности осуществляются на инстинктах, не требуется ни образования, ни опыта, ни квалификации. А вот те, которые как вы говорите перепродажники, не только получили высшее образование, но и постоянно повышают свой уровень, совершенствуя себя. Интеллектуальный труд ВСЕГДА будет оплачиваться выше, чем физический. Кто сейчас трудится дворником? Из наблюдений по центру города - семейки алкашей/мигранты/старики. Они не будут получать сравнимые с трудоспособным населением деньги по определению.
09:38:18 25-12-2025
Гость (07:01:05 25-12-2025) Дворники и технички - самые примитивные профессии. Достаточн... И тем не менее уборщицы/санитарки получая доплаты до МРОТа имеют не меньше некоторых врачей.
13:02:04 25-12-2025
Гость (07:01:05 25-12-2025) Дворники и технички - самые примитивные профессии. Достаточн... По-моему, Пётр Леонидович Капица ещё сказал при открытии института в 30-е годы в Москве, что дворники и технички должны получать достойные зарплаты, иначе не выход на работу в течение недели научного работника никто не заметит, а если не выйдут дворники и технички, то научные работники зарастут грязью по уши. Договорился с государством (естественно, его представителями), что ставки увеличиваются вдвое при некотором увеличении площадей обработки. Как писали в книге о П.Л. Капице, и технички, и дворники согласились моментально.И стало значительно чище.
20:43:41 24-12-2025
у нас тоже массово уходят на больничные в период простоя и как следствие - уборки на предприятии ...
20:47:03 24-12-2025
До пусть поболеют.
Немного снега обещают в пятницу, а потом 2 недели его не будет.
Прикатаем, притопчем, чо.
21:42:04 24-12-2025
Гость (20:47:03 24-12-2025) До пусть поболеют. Немного снега обещают в пятницу, а по... Правильно. А кому не нравится - лопату взял в руки и вперед! А то, как говорится, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны)
20:47:15 24-12-2025
А весной само растает
20:47:16 24-12-2025
500 единиц техники ежедневно не занимается уборкой снега
21:37:36 24-12-2025
"Как сообщил руководитель МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко"-------- А как он может объяснить посыпание недоподметенного снега песчано-солевой грязью? Конкретно на этой неделе, по проспекту Строителей. От здания номер 56 до здания номер 40. Иногда складывается впечатление, что там трактор щетку вообще не опускает. Товарищ Райко, пройдись по указанному адресу. Там идти минут 5 если не сильно торопиться.
10:04:25 25-12-2025
Гость (21:37:36 24-12-2025) "Как сообщил руководитель МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко"--... Да полно такого по всему городу, едет и сыпет песок поверх свежего снега, тупость просто редкостная, видимость работы создают как всегда.
Про валы вдоль дорог, которые они наваливают своей чисткой, через которые ни машины не могут выехать, ни пешеходы перепрыгнуть уже вообще молчу, каждый год одно и то же. Валы то кто будет убирать ? Опять видимость работы создают, типо улицы почищены, а то что в итоге их чистки еще хуже стало - им наплевать.
21:46:18 24-12-2025
Песко-соляной смесью весчь город засыпали. Грязища везде. Вы хоть работникам объясняли сам механизм уборки снега и химии.
Бизнес конечно классный зимой всё песком усыпать, а весной и летом ливнёвки промывать!!!
08:20:17 25-12-2025
Вам хорошо! хоть что то делается.... А в Бийске вообще не заморачиваются с уборкой! От слова совсем!, мэр из кабинета не выходит, наверное ждет когда весна придет, само растает, так ведь смоет деревню Гадюкино....
09:40:19 25-12-2025
а что если проверить эти больничные? кто их выдавал и насколько обоснованно выдавал и посадить врачей выдающих справки за деньги а дворников вернуть на работу или уволить по статье
10:05:10 25-12-2025
Холмс (09:40:19 25-12-2025) а что если проверить эти больничные? кто их выдавал и наскол... Иди, проверяй
10:12:32 25-12-2025
Холмс (09:40:19 25-12-2025) а что если проверить эти больничные? кто их выдавал и наскол... может их выслать на 36 километр? пусть там тайгу метут?
11:58:37 25-12-2025
Берите пример с Финляндии.
12:25:16 25-12-2025
Гость (11:58:37 25-12-2025) Берите пример с Финляндии.... Гребите туда, скатертью дорога.
12:30:35 25-12-2025
Дворники и технички - самые примитивные профессии.
Вот если вы или, например, глава района, города, края не выйдете на работу, никто не заметит. А если неделю техничка не выйдет, то "караул" кричат на второй день. Вот откажется вторая техничка двойную работу делать и запоете.
12:44:55 25-12-2025
гость (12:30:35 25-12-2025) Дворники и технички - самые примитивные профессии.Во... Он из дома не сможет выйти, если не будет дворника и снегопад будет несколько дней. И перепродать ничего не сможет.
14:54:17 26-12-2025
Как писали в книге о П.Л. Капице, и технички, и дворники согласились моментально.И стало значительно чище.
Откуда же сейчас взять таких умных людей во власти? Лодыри да хапуги.