"Вмерз в огромную наледь". Автомобиль сибирячки завалили снегом при уборке двора

Как пояснил адвокат, управляющая компания не имеет права заваливать машину снегом ни при каких обстоятельствах

12 декабря 2025, 15:40, ИА Амител

Заваленный снегом автомобиль / Фото: "КП-Новосибирск" со ссылкой на героиню публикации
Жительница Кемеровской области Алена намерена подать в суд на новосибирскую управляющую компанию, работники которой во время уборки двора завалили ее автомобиль снегом. В итоге машина буквально вмерзла в "сугроб" и получила различные повреждения, эксперты насчитали ущерб на 114 тысяч рублей, пишет "КП-Новосибирск".

Алена приехала на автомобиле в Новосибирск, оставила машину на парковке возле дома подруги и улетела в Москву. Уже там пришло уведомление из "Госуслуг", что автомобиль мешает уборке двора. В чате она оставила свой номер, после чего перезвонила соседка.

«Сказала: "Девушка, вам тут машину закопали". Я даже посмеялась, потому что не думала, что все настолько серьезно. А вечером подруга прислала видео: огромная снежная гора на моей машине», – рассказала Алена.

Через восемь дней Алена вернулась в Новосибирск и увидела, что автомобиль полностью вмерз в огромную наледь. Позвонила в управляющую компанию, но никакой помощи, со слов девушки, не последовало:

«Мне сказали: "Предупреждение висело. Ничего решать никто не собирается". А потом предложила мне самой искать каких-то инженеров».

Алена и ее подруга начали откапывать машину самостоятельно. Заднюю часть удалось расчистить, но спереди автомобиль буквально намертво вмерз в лед.

На помощь пришел водитель, который оказался неподалеку. Он попытался вытянуть автомобиль, прицепив его крюком к своей машине. Но вместе с куском льда вырвало часть крепления – вместе с кусками пола. Пришлось мужчине закрепить трос за колесо и вытягивать машину боком.

«На дверях оказались вмятины, видимо, они чем-то прессовали снег. Независимая экспертиза позже подтвердила: повреждения характерны для сильного внешнего воздействия», – подчеркнула сибирячка.

Больше всего досталось левой части машины: повреждения получили двери, крыло, часть бампера, крепление. Эксперты насчитали ущерб на 114 тысяч рублей.

Алена подала жалобы в ГЖИ, в мэрию Новосибирска, а также заявление в полицию. Помимо этого, отправила в УК досудебную претензию.

Как пояснил адвокат Михаил Жуков, управляющая компания не имеет права заваливать автомобиль снегом ни при каких обстоятельствах. В зависимости от обстоятельств это может повлечь и гражданский иск, и даже уголовное дело. Так что перспективы взыскания убытков – максимально высокие.

Комментарии 17

Гость
Гость

16:02:33 12-12-2025

В Барнауле на Строителей х Деповской стоит подснежник заброшенный. Тоже засыпанный. Мешает уборке снега

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

19:07:51 12-12-2025

Гость (16:02:35 12-12-2025) В Барнауле на Строителей х Деповской стоит подснежник заброш... Бабёшка рожать пошла?

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

17:45:33 12-12-2025

странно. со всех сторон АВТОМОБИЛЬ при нарушении правил стоянки не имеет права на такие иски (владелец авто)

  Нравится
Ответить
Кхм...
Кхм...

18:13:21 12-12-2025

Автомобиль должен быть припаркован в гараже, если вы предполагаете не пользоваться им длительное время. Так что истица может себе этот иск на лоб наклеить и смотреться в зеркало, если хочет видеть виновного. Сэкономила на платной парковке...
😁

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:57:39 13-12-2025

Кхм... (18:13:21 12-12-2025) Автомобиль должен быть припаркован в гараже, если вы предпол... а Вы в состоянии Ваше изречение прокомментировать с доказательной базой? Или прокукарекал -а там хоть не рассветай?

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

18:38:07 12-12-2025

Девушка умная, съекономила на парковке, и помощник тоже умный - вмерзла машина в лёд- куда ты её тянул? Результат предсказуем.

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

18:40:32 12-12-2025

Надо было тепловую пушку искать и отогревать, а не дёргать изо льда нахально.

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

18:49:33 12-12-2025

Вообще уже давно пора запретить регистрацию машин, если нет места для их размещения. Все дворы и дороги заставлены. Скорой и пожарной как проезжать?

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

21:36:01 12-12-2025

Гость (18:49:33 12-12-2025) Вообще уже давно пора запретить регистрацию машин, если нет ... Общественный транспорт развевайте сначала.

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

09:35:24 13-12-2025

Гость (21:36:01 12-12-2025) Общественный транспорт развевайте сначала.... Грамотность для начала развЕвать не пробовали?

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:19:24 13-12-2025

Гость (21:36:01 12-12-2025) Общественный транспорт развевайте сначала.... Его и так уже развеели!

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

19:04:30 12-12-2025

как же надоели эти ведра во дворах, разве двор это место для хранения авто? В москву летать деньги есть а гаражный бокс снять или стоянку на время теплую нет? Ну ведь знает, что зима и снег чистить будут

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:59:38 13-12-2025

Гость (19:04:30 12-12-2025) как же надоели эти ведра во дворах, разве двор это место для... надоели кому? у кого денег на ведро нет?

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:45:32 13-12-2025

Гость (14:59:38 13-12-2025) надоели кому? у кого денег на ведро нет? ... Мне надоели. Все мои ведра были и будут в гаражах находиться. И летом и зимой. Когда я их не использую. Так что не стройте из себя успешного владельца ведра живущего на улице (я про ведро). М.б. и вашему ведру кто то снега накидает.

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

19:14:14 12-12-2025

Не должны из за одной залётной кашолки страдать жители дома из за не убраного снега

  Нравится
Ответить
гость
гость

22:17:56 12-12-2025

Гость (19:14:14 12-12-2025) Не должны из за одной залётной кашолки страдать жители дома ... Практически в каждом дворе есть такие корыта, их не заваливать их вывозить надо вместе со снегом.

  Нравится
Ответить
Гость
Гость

09:38:32 13-12-2025

Весь двор должен страдать из-за одной курицы, решившей сэкономить на оплате парковки? Пусть докажет сначала, что повреждения от снега, а не от ее собственной тупости при извлечении из сугроба...

  Нравится
Ответить
