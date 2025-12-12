"Вмерз в огромную наледь". Автомобиль сибирячки завалили снегом при уборке двора

Как пояснил адвокат, управляющая компания не имеет права заваливать машину снегом ни при каких обстоятельствах

Жительница Кемеровской области Алена намерена подать в суд на новосибирскую управляющую компанию, работники которой во время уборки двора завалили ее автомобиль снегом. В итоге машина буквально вмерзла в "сугроб" и получила различные повреждения, эксперты насчитали ущерб на 114 тысяч рублей, пишет "КП-Новосибирск".

Алена приехала на автомобиле в Новосибирск, оставила машину на парковке возле дома подруги и улетела в Москву. Уже там пришло уведомление из "Госуслуг", что автомобиль мешает уборке двора. В чате она оставила свой номер, после чего перезвонила соседка.

«Сказала: "Девушка, вам тут машину закопали". Я даже посмеялась, потому что не думала, что все настолько серьезно. А вечером подруга прислала видео: огромная снежная гора на моей машине», – рассказала Алена.

Через восемь дней Алена вернулась в Новосибирск и увидела, что автомобиль полностью вмерз в огромную наледь. Позвонила в управляющую компанию, но никакой помощи, со слов девушки, не последовало:

«Мне сказали: "Предупреждение висело. Ничего решать никто не собирается". А потом предложила мне самой искать каких-то инженеров».

Алена и ее подруга начали откапывать машину самостоятельно. Заднюю часть удалось расчистить, но спереди автомобиль буквально намертво вмерз в лед.

На помощь пришел водитель, который оказался неподалеку. Он попытался вытянуть автомобиль, прицепив его крюком к своей машине. Но вместе с куском льда вырвало часть крепления – вместе с кусками пола. Пришлось мужчине закрепить трос за колесо и вытягивать машину боком.

«На дверях оказались вмятины, видимо, они чем-то прессовали снег. Независимая экспертиза позже подтвердила: повреждения характерны для сильного внешнего воздействия», – подчеркнула сибирячка.

Больше всего досталось левой части машины: повреждения получили двери, крыло, часть бампера, крепление. Эксперты насчитали ущерб на 114 тысяч рублей.

Алена подала жалобы в ГЖИ, в мэрию Новосибирска, а также заявление в полицию. Помимо этого, отправила в УК досудебную претензию.

Как пояснил адвокат Михаил Жуков, управляющая компания не имеет права заваливать автомобиль снегом ни при каких обстоятельствах. В зависимости от обстоятельств это может повлечь и гражданский иск, и даже уголовное дело. Так что перспективы взыскания убытков – максимально высокие.