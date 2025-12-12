"Вмерз в огромную наледь". Автомобиль сибирячки завалили снегом при уборке двора
Как пояснил адвокат, управляющая компания не имеет права заваливать машину снегом ни при каких обстоятельствах
12 декабря 2025, 15:40, ИА Амител
Жительница Кемеровской области Алена намерена подать в суд на новосибирскую управляющую компанию, работники которой во время уборки двора завалили ее автомобиль снегом. В итоге машина буквально вмерзла в "сугроб" и получила различные повреждения, эксперты насчитали ущерб на 114 тысяч рублей, пишет "КП-Новосибирск".
Алена приехала на автомобиле в Новосибирск, оставила машину на парковке возле дома подруги и улетела в Москву. Уже там пришло уведомление из "Госуслуг", что автомобиль мешает уборке двора. В чате она оставила свой номер, после чего перезвонила соседка.
«Сказала: "Девушка, вам тут машину закопали". Я даже посмеялась, потому что не думала, что все настолько серьезно. А вечером подруга прислала видео: огромная снежная гора на моей машине», – рассказала Алена.
Через восемь дней Алена вернулась в Новосибирск и увидела, что автомобиль полностью вмерз в огромную наледь. Позвонила в управляющую компанию, но никакой помощи, со слов девушки, не последовало:
«Мне сказали: "Предупреждение висело. Ничего решать никто не собирается". А потом предложила мне самой искать каких-то инженеров».
Алена и ее подруга начали откапывать машину самостоятельно. Заднюю часть удалось расчистить, но спереди автомобиль буквально намертво вмерз в лед.
На помощь пришел водитель, который оказался неподалеку. Он попытался вытянуть автомобиль, прицепив его крюком к своей машине. Но вместе с куском льда вырвало часть крепления – вместе с кусками пола. Пришлось мужчине закрепить трос за колесо и вытягивать машину боком.
«На дверях оказались вмятины, видимо, они чем-то прессовали снег. Независимая экспертиза позже подтвердила: повреждения характерны для сильного внешнего воздействия», – подчеркнула сибирячка.
Больше всего досталось левой части машины: повреждения получили двери, крыло, часть бампера, крепление. Эксперты насчитали ущерб на 114 тысяч рублей.
Алена подала жалобы в ГЖИ, в мэрию Новосибирска, а также заявление в полицию. Помимо этого, отправила в УК досудебную претензию.
Как пояснил адвокат Михаил Жуков, управляющая компания не имеет права заваливать автомобиль снегом ни при каких обстоятельствах. В зависимости от обстоятельств это может повлечь и гражданский иск, и даже уголовное дело. Так что перспективы взыскания убытков – максимально высокие.
16:02:35 12-12-2025
В Барнауле на Строителей х Деповской стоит подснежник заброшенный. Тоже засыпанный. Мешает уборке снега
19:07:51 12-12-2025
Гость (16:02:35 12-12-2025) В Барнауле на Строителей х Деповской стоит подснежник заброш... Бабёшка рожать пошла?
17:45:33 12-12-2025
странно. со всех сторон АВТОМОБИЛЬ при нарушении правил стоянки не имеет права на такие иски (владелец авто)
18:13:21 12-12-2025
Автомобиль должен быть припаркован в гараже, если вы предполагаете не пользоваться им длительное время. Так что истица может себе этот иск на лоб наклеить и смотреться в зеркало, если хочет видеть виновного. Сэкономила на платной парковке...
😁
14:57:39 13-12-2025
Кхм... (18:13:21 12-12-2025) Автомобиль должен быть припаркован в гараже, если вы предпол... а Вы в состоянии Ваше изречение прокомментировать с доказательной базой? Или прокукарекал -а там хоть не рассветай?
18:38:07 12-12-2025
Девушка умная, съекономила на парковке, и помощник тоже умный - вмерзла машина в лёд- куда ты её тянул? Результат предсказуем.
18:40:32 12-12-2025
Надо было тепловую пушку искать и отогревать, а не дёргать изо льда нахально.
18:49:33 12-12-2025
Вообще уже давно пора запретить регистрацию машин, если нет места для их размещения. Все дворы и дороги заставлены. Скорой и пожарной как проезжать?
21:36:01 12-12-2025
Гость (18:49:33 12-12-2025) Вообще уже давно пора запретить регистрацию машин, если нет ... Общественный транспорт развевайте сначала.
09:35:24 13-12-2025
Гость (21:36:01 12-12-2025) Общественный транспорт развевайте сначала.... Грамотность для начала развЕвать не пробовали?
14:19:24 13-12-2025
Гость (21:36:01 12-12-2025) Общественный транспорт развевайте сначала.... Его и так уже развеели!
19:04:30 12-12-2025
как же надоели эти ведра во дворах, разве двор это место для хранения авто? В москву летать деньги есть а гаражный бокс снять или стоянку на время теплую нет? Ну ведь знает, что зима и снег чистить будут
14:59:38 13-12-2025
Гость (19:04:30 12-12-2025) как же надоели эти ведра во дворах, разве двор это место для... надоели кому? у кого денег на ведро нет?
15:45:32 13-12-2025
Гость (14:59:38 13-12-2025) надоели кому? у кого денег на ведро нет? ... Мне надоели. Все мои ведра были и будут в гаражах находиться. И летом и зимой. Когда я их не использую. Так что не стройте из себя успешного владельца ведра живущего на улице (я про ведро). М.б. и вашему ведру кто то снега накидает.
19:14:14 12-12-2025
Не должны из за одной залётной кашолки страдать жители дома из за не убраного снега
22:17:56 12-12-2025
Гость (19:14:14 12-12-2025) Не должны из за одной залётной кашолки страдать жители дома ... Практически в каждом дворе есть такие корыта, их не заваливать их вывозить надо вместе со снегом.
09:38:32 13-12-2025
Весь двор должен страдать из-за одной курицы, решившей сэкономить на оплате парковки? Пусть докажет сначала, что повреждения от снега, а не от ее собственной тупости при извлечении из сугроба...