Барнаулец на сибирских хаски проехал от Иркутска до Бурятии и обратно

Подготовка к гонке проходила возле Барнаула, собаки таскали машину и нарты, гружённые мешками с гречкой

15 марта 2023, 06:51, ИА Амител





















Гонка на собачьих упряжках Baikal Race / Фото: vk.com/baikal_race

Житель Барнаула Иван Тимонин на упряжке сибирских хаски за 106 часов преодолел 452 километра от Иркутска до Бурятии по перевалам и льду Байкала и обратно во время линейной гонки Baikal Race.

"Был проделан огромный путь, все последние полгода жизни были посвящены только подготовке, всё остальное отошло на второй план. Сейчас мысли понемногу устаканиваются, физически тоже почти оклемался", – рассказал Иван на своей странице во "ВКонтакте".

Стоит отметить, что барнаулец стал единственным каюром (управляющий упряжкой ездовых собак, – прим. ред.) в истории российских гонок на упряжках, сумевшим пройти подобную дистанцию на сибирских хаски. Все остальные дошедшие до финиша участники были на ездовых метисах – более быстрые и специализированные собаки.

К гонке команда Ивана готовилась возле Барнаула с августа по февраль – за это время 16 собак прошли почти 4000 километров. Сначала они тренировались ночами, таская машину, а затем, когда выпал снег, таскали нарты, гружённые мешками с гречкой.

Иван Тимонин с 2009 года занимается ездовыми собаками. Руководитель Центра ездового спорта и питомника сибирских хаски Altay Spirit. Мастер спорта России по ездовому спорту. Победитель и призёр чемпионата России, Кубка России, этапов Кубка мира, Кубка Урала и Сибири по ездовому спорту.