НОВОСТИОбщество

Барнаулец собрал телевизор из "старого хлама", чтобы посмотреть прямую линию Путина

Наш читатель отметил, что сделать телевизор – это довольно легко

11 декабря 2024, 11:00, ИА Амител

Самодельный телевизор / Фото: amic.ru

Житель Барнаула собрал телевизор из того, что было жалко выбрасывать. Теперь, как рассказал с иронией читатель amic.ru, на получившемся устройстве он будет смотреть прямую линию президента России Владимира Путина. Судя по фото, Первый канал самодельный телевизор показывает.

"Собрал из сломанного монитора при помощи очумелых ручек. Корпус сделал из фанеры. На 3D-принтере изготовил переднюю панель, кнопки и решетку для динамиков", – рассказал наш читатель.

Он отметил, что сделать телевизор – это довольно легко, главная проблема – найти время.

"Хотел еще летом, но тянул. В итоге собрал, по сути, прямо перед выступлением президента. Смогу посмотреть хоть в гараже, хоть на даче", – отметил барнаулец. 

Напомним, совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря.

Прямая линия с Владимиром Путиным / Фото: ТАСС

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НОВОСТИОбщество
Барнаул забавные истории

Комментарии 29

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Musik

11:03:26 11-12-2024

кулибин! ядрен батон можете собрать? ингредиенты почти все есть.

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Гость

11:41:49 11-12-2024

Musik (11:03:26 11-12-2024) кулибин! ядрен батон можете собрать? ингредиенты почти все е... Давайте ингридиенты,попробуем.

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Musik

12:22:46 11-12-2024

Гость (11:41:49 11-12-2024) Давайте ингридиенты,попробуем.... вы главное нам работу не усложняйте - мы за вами уже выезжавем.

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Гость

11:32:58 11-12-2024

и кто ЭТО смотрит?

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Гость

12:22:28 11-12-2024

Гость (11:32:58 11-12-2024) и кто ЭТО смотрит?... Я смотрю, всегда, но либерососам это конечно всегда поперек горла, ага ? :-)

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Гость

12:44:19 11-12-2024

Гость (12:22:28 11-12-2024) Я смотрю, всегда, но либерососам это конечно всегда поперек ... Вас теперь двое с этим радиоконстркктором-полоумным

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Musik

12:53:29 11-12-2024

не с вами же, рукожопами, страну поднимать.
вы из пельменей мясо добыть не сможете.

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Гость

11:33:17 11-12-2024

Как из старого хлама собрать новый хлам

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Гость

11:44:49 11-12-2024

а купить слабо?

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Гость

12:38:55 11-12-2024

Гость (11:44:49 11-12-2024) а купить слабо?... Весь расчет на то, что добрый дядя из телевизора даст денег на покупку нового

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Гость

15:16:35 11-12-2024

Гость (12:38:55 11-12-2024) Весь расчет на то, что добрый дядя из телевизора даст денег ... Так он же не из своего кармана даст, а из кармана налогоплательщиков, т.е. из нашего с вами.

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Гость

11:44:52 11-12-2024

Некоторые наоборот выкидывают телевизоры лишь бы не смотреть

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Гость

12:18:49 11-12-2024

Гость (11:44:52 11-12-2024) Некоторые наоборот выкидывают телевизоры лишь бы не смотреть... А просто не включать или включать что интересно мозгов у этих некоторых не хватает ?

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Гость

21:03:40 11-12-2024

Гость (12:18:49 11-12-2024) А просто не включать или включать что интересно мозгов у некотрых не
хватает покупать телевизоры смарт.

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Гость

14:41:50 11-12-2024

Гость (11:44:52 11-12-2024) Некоторые наоборот выкидывают телевизоры лишь бы не смотреть... Бyм! Пpoгнyлacь кpышa «гeлeнвaгeнa» Xa-xa-xa! Cмoтpитe вce, кaкaя вмятинa!

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Гость

11:45:16 11-12-2024

картинка так себе

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Гость

11:46:40 11-12-2024

Орден Кулибину! Это ж надо так догадаться прикрутить тв-тюнер к монитору да еще и коробку из фанеры! У меня такой на кухне лет 5 уж висит только я до фанеры не до изобретал.

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Гость

12:21:17 11-12-2024

Гость (11:46:40 11-12-2024) Орден Кулибину! Это ж надо так догадаться прикрутить тв-тюне... А что там догадываться ? Это делалось уже сто миллионов раз до него.

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Гость

12:03:24 11-12-2024

В дурку с собой пусть возьмет. Там и компания будет для просмотра.

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Гость

12:16:36 11-12-2024

Гость (12:03:24 11-12-2024) В дурку с собой пусть возьмет. Там и компания будет для прос... Тебя хохла, еще не мобилизовали ? Гадишь тут

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Гость

12:23:59 11-12-2024

Да ладно вам! Чел решил попиариться на прямой линии. А вы сразу "в дурку"!

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Гость

12:43:43 11-12-2024

Гость (12:23:59 11-12-2024) Да ладно вам! Чел решил попиариться на прямой линии. А вы ср... Нельзя просто так взять и попиариться. Попиарка может порваться.

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Гость

12:29:27 11-12-2024

В принципе аудитория ясна

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Гость

12:39:55 11-12-2024

Надо за изобретения и рацпредложения платить как в СССР и внедрять всё и будет у нас всё лучшее в мире!

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Гость

15:12:21 11-12-2024

Гость (12:39:55 11-12-2024) Надо за изобретения и рацпредложения платить как в СССР и вн... Там нет ничего нового. Китайскую плату подключил к плате управления монитора может подключить даже школьник. На АлиЭкспресс эти штуки продаются по цене 500-1500 рублей в среднем, и даже пульт к ним же есть.

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Советский человек

12:45:59 11-12-2024

Уточнение. Последнюю прямую линиию с Путиным. Спойлер на 2025 год

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ППШариков

14:00:57 11-12-2024

Рубрика "Сделай сам"

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Гость

16:16:58 11-12-2024

а фильм классный

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александр

20:57:10 11-12-2024

и что свежего, хорошего он хочет там услышать? про инфляцию 7% ? или про собачку? ведь про увеличивающиеся почти на 40% за два года коммунальные платежи там ничего не скажут.

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