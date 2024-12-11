Барнаулец собрал телевизор из "старого хлама", чтобы посмотреть прямую линию Путина
Наш читатель отметил, что сделать телевизор – это довольно легко
11 декабря 2024, 11:00, ИА Амител
Житель Барнаула собрал телевизор из того, что было жалко выбрасывать. Теперь, как рассказал с иронией читатель amic.ru, на получившемся устройстве он будет смотреть прямую линию президента России Владимира Путина. Судя по фото, Первый канал самодельный телевизор показывает.
"Собрал из сломанного монитора при помощи очумелых ручек. Корпус сделал из фанеры. На 3D-принтере изготовил переднюю панель, кнопки и решетку для динамиков", – рассказал наш читатель.
Он отметил, что сделать телевизор – это довольно легко, главная проблема – найти время.
"Хотел еще летом, но тянул. В итоге собрал, по сути, прямо перед выступлением президента. Смогу посмотреть хоть в гараже, хоть на даче", – отметил барнаулец.
Напомним, совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря.
11:03:26 11-12-2024
кулибин! ядрен батон можете собрать? ингредиенты почти все есть.
11:41:49 11-12-2024
Musik (11:03:26 11-12-2024) кулибин! ядрен батон можете собрать? ингредиенты почти все е... Давайте ингридиенты,попробуем.
12:22:46 11-12-2024
Гость (11:41:49 11-12-2024) Давайте ингридиенты,попробуем.... вы главное нам работу не усложняйте - мы за вами уже выезжавем.
11:32:58 11-12-2024
и кто ЭТО смотрит?
12:22:28 11-12-2024
Гость (11:32:58 11-12-2024) и кто ЭТО смотрит?... Я смотрю, всегда, но либерососам это конечно всегда поперек горла, ага ? :-)
12:44:19 11-12-2024
Гость (12:22:28 11-12-2024) Я смотрю, всегда, но либерососам это конечно всегда поперек ... Вас теперь двое с этим радиоконстркктором-полоумным
12:53:29 11-12-2024
не с вами же, рукожопами, страну поднимать.
вы из пельменей мясо добыть не сможете.
11:33:17 11-12-2024
Как из старого хлама собрать новый хлам
11:44:49 11-12-2024
а купить слабо?
12:38:55 11-12-2024
Гость (11:44:49 11-12-2024) а купить слабо?... Весь расчет на то, что добрый дядя из телевизора даст денег на покупку нового
15:16:35 11-12-2024
Гость (12:38:55 11-12-2024) Весь расчет на то, что добрый дядя из телевизора даст денег ... Так он же не из своего кармана даст, а из кармана налогоплательщиков, т.е. из нашего с вами.
11:44:52 11-12-2024
Некоторые наоборот выкидывают телевизоры лишь бы не смотреть
12:18:49 11-12-2024
Гость (11:44:52 11-12-2024) Некоторые наоборот выкидывают телевизоры лишь бы не смотреть... А просто не включать или включать что интересно мозгов у этих некоторых не хватает ?
21:03:40 11-12-2024
Гость (12:18:49 11-12-2024) А просто не включать или включать что интересно мозгов у некотрых не
хватает покупать телевизоры смарт.
14:41:50 11-12-2024
Гость (11:44:52 11-12-2024) Некоторые наоборот выкидывают телевизоры лишь бы не смотреть... Бyм! Пpoгнyлacь кpышa «гeлeнвaгeнa» Xa-xa-xa! Cмoтpитe вce, кaкaя вмятинa!
11:45:16 11-12-2024
картинка так себе
11:46:40 11-12-2024
Орден Кулибину! Это ж надо так догадаться прикрутить тв-тюнер к монитору да еще и коробку из фанеры! У меня такой на кухне лет 5 уж висит только я до фанеры не до изобретал.
12:21:17 11-12-2024
Гость (11:46:40 11-12-2024) Орден Кулибину! Это ж надо так догадаться прикрутить тв-тюне... А что там догадываться ? Это делалось уже сто миллионов раз до него.
12:03:24 11-12-2024
В дурку с собой пусть возьмет. Там и компания будет для просмотра.
12:16:36 11-12-2024
Гость (12:03:24 11-12-2024) В дурку с собой пусть возьмет. Там и компания будет для прос... Тебя хохла, еще не мобилизовали ? Гадишь тут
12:23:59 11-12-2024
Да ладно вам! Чел решил попиариться на прямой линии. А вы сразу "в дурку"!
12:43:43 11-12-2024
Гость (12:23:59 11-12-2024) Да ладно вам! Чел решил попиариться на прямой линии. А вы ср... Нельзя просто так взять и попиариться. Попиарка может порваться.
12:29:27 11-12-2024
В принципе аудитория ясна
12:39:55 11-12-2024
Надо за изобретения и рацпредложения платить как в СССР и внедрять всё и будет у нас всё лучшее в мире!
15:12:21 11-12-2024
Гость (12:39:55 11-12-2024) Надо за изобретения и рацпредложения платить как в СССР и вн... Там нет ничего нового. Китайскую плату подключил к плате управления монитора может подключить даже школьник. На АлиЭкспресс эти штуки продаются по цене 500-1500 рублей в среднем, и даже пульт к ним же есть.
12:45:59 11-12-2024
Уточнение. Последнюю прямую линиию с Путиным. Спойлер на 2025 год
14:00:57 11-12-2024
Рубрика "Сделай сам"
16:16:58 11-12-2024
а фильм классный
20:57:10 11-12-2024
и что свежего, хорошего он хочет там услышать? про инфляцию 7% ? или про собачку? ведь про увеличивающиеся почти на 40% за два года коммунальные платежи там ничего не скажут.