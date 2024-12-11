Барнаулец собрал телевизор из "старого хлама", чтобы посмотреть прямую линию Путина

Наш читатель отметил, что сделать телевизор – это довольно легко

11 декабря 2024, 11:00, ИА Амител

Самодельный телевизор / Фото: amic.ru

Житель Барнаула собрал телевизор из того, что было жалко выбрасывать. Теперь, как рассказал с иронией читатель amic.ru, на получившемся устройстве он будет смотреть прямую линию президента России Владимира Путина. Судя по фото, Первый канал самодельный телевизор показывает.

"Собрал из сломанного монитора при помощи очумелых ручек. Корпус сделал из фанеры. На 3D-принтере изготовил переднюю панель, кнопки и решетку для динамиков", – рассказал наш читатель.

Он отметил, что сделать телевизор – это довольно легко, главная проблема – найти время.

"Хотел еще летом, но тянул. В итоге собрал, по сути, прямо перед выступлением президента. Смогу посмотреть хоть в гараже, хоть на даче", – отметил барнаулец.

Напомним, совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря.