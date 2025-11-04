Барнаульские дорожники перешли на круглосуточный режим работы из-за прогноза непогоды

Контроль за состоянием дорог и тротуаров будет вестись в постоянном режиме

04 ноября 2025, 15:00, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Дорожные службы Барнаула переведены на круглосуточный режим работы из-за ухудшения погодных условий. По прогнозам синоптиков, в городе ожидаются снег и дождь, что может привести к обледенению дорог и тротуаров.

Как сообщили в администрации Барнаула, для оперативного устранения последствий непогоды на улично-дорожную сеть выведены шесть дежурных бригад. В случае необходимости они будут проводить противогололедную обработку наиболее опасных участков.

В дневную смену 4 ноября к работам привлечены 127 дорожных рабочих и 50 единиц спецтехники. Контроль за состоянием дорог и тротуаров будет вестись в постоянном режиме.

Жителям города напоминают, что круглосуточно работает центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой", связаться с которой можно по телефону 504-360.