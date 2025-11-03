Местами похолодает до -3 градусов

03 ноября 2025, 10:16, ИА Амител

Снег в Барнауле / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 4 ноября ожидается снег, порывистый ветер и заморозки. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов. Максимальное значение, к которому приблизятся столбики термометров, +2 градуса. В крае выпадут небольшие, а в восточных районах умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет дуть в северо-восточном направлении со скоростью 4–9 м/с. Местами порывы достигнут 16 м/с.

Днем столбики термометров покажут +4...+9 градусов, местами похолодает до -1 градуса. На большей части территории выпадет снег. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4–9 м/с, местами порывы увеличатся до 16 м/с.