Барнаульский Теплый рынок, пострадавший при пожаре, восстановят в 2026 году

Сгоревший корпус разобрали несколько недель назад

27 ноября 2025, 09:00, Алёна Жукова

Здание Теплого рынка после пожара / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Здание теплого рынка, где в марте 2025-го произошел пожар, начнут восстанавливать в следующем году. Об этом amic.ru рассказал собственник объекта бизнесмен Андрей Загарин.

Некоторое время назад рабочие разобрали часть строения, максимально пострадавшую от огня. Слева и справа остались два корпуса (пристроенные здания). Андрей Загарин сообщил: отстроенное здание будет идентично сгоревшему.

«Мы снесли не все здание, лишь наиболее пострадавшую часть, две стены остались. Думаю, в 2026 году мы все восстановим. Будет абсолютно такое же здание, в тех же границах, в тех же высотах, из тех же материалов. Все как было – ничего нового», – отметил бизнесмен.

Пожар на Теплом рынке произошел вечером 9 марта. Сотрудник закрыл здание и поставил корпус на сигнализацию в 17:30, но уже через полчаса сработал сигнал "Пожарная тревога". Сначала возгорание зафиксировали на кровле на площади 500 кв. метров, но после пламя распространилось до 1,1 тыс. "квадратов". В связи с произошедшим пришлось перекрыть движение по Павловскому тракту. Полностью потушить огонь удалось лишь в обед 10 марта.

Андрей Загарин после ЧП сообщил: одна из возможных причин пожара – перегрев регистратора в компьютере. Ущерб от пожара, по оценкам предпринимателя, составил от 100 до 200 млн рублей.