Барнаульский Теплый рынок, пострадавший при пожаре, восстановят в 2026 году
Сгоревший корпус разобрали несколько недель назад
27 ноября 2025, 09:00, Алёна Жукова
Здание теплого рынка, где в марте 2025-го произошел пожар, начнут восстанавливать в следующем году. Об этом amic.ru рассказал собственник объекта бизнесмен Андрей Загарин.
Некоторое время назад рабочие разобрали часть строения, максимально пострадавшую от огня. Слева и справа остались два корпуса (пристроенные здания). Андрей Загарин сообщил: отстроенное здание будет идентично сгоревшему.
«Мы снесли не все здание, лишь наиболее пострадавшую часть, две стены остались. Думаю, в 2026 году мы все восстановим. Будет абсолютно такое же здание, в тех же границах, в тех же высотах, из тех же материалов. Все как было – ничего нового», – отметил бизнесмен.
Пожар на Теплом рынке произошел вечером 9 марта. Сотрудник закрыл здание и поставил корпус на сигнализацию в 17:30, но уже через полчаса сработал сигнал "Пожарная тревога". Сначала возгорание зафиксировали на кровле на площади 500 кв. метров, но после пламя распространилось до 1,1 тыс. "квадратов". В связи с произошедшим пришлось перекрыть движение по Павловскому тракту. Полностью потушить огонь удалось лишь в обед 10 марта.
Андрей Загарин после ЧП сообщил: одна из возможных причин пожара – перегрев регистратора в компьютере. Ущерб от пожара, по оценкам предпринимателя, составил от 100 до 200 млн рублей.
12:48:00 27-11-2025
"Перегрев регистратора в компьютере"... Нарочно не сразу придумаешь.
13:46:20 27-11-2025
Покупал несколько раз болтики, гаечки и ключи. Чуть не купил машинное масло. Продавцы грубые, "говорят через губу". Может это карма?