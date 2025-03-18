"От добра добра не ищут". Владелец Теплого рынка – о причинах пожара и огромных убытках

Предприниматель Андрей Загарин рассказал о причинах и последствиях пожара на легендарном рынке города

18 марта 2025, 12:15, ИА Амител

Теплый рынок в Барнауле после пожара / Фото: amic.ru

В Барнауле около двух недель назад произошел крупный пожар в одном из корпусов легендарного Теплого рынка. Ущерб, нанесенный огнем, может составить несколько сотен миллионов рублей. Собственник Теплого рынка, предприниматель Андрей Загарин в интервью радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал, что стало причиной возгорания и получат ли арендаторы страховые выплаты.

О причине пожара

Пожар разгорелся вечером в воскресенье, 9 марта. Как рассказал собственник здания Андрей Загарин, в 17:30 последний сотрудник закрыл помещения и поставил корпус на сигнализацию. Ее на рынке обновили в 2019 году.

В настоящее время один из элементов сигнализации, который сильно обгорел, отправили на экспертизу в Новосибирск. Возможная причина пожара – перегрев регистратора в компьютере.

"Компьютеры работают, в том числе и по ночам, всякие регистраторы, у всех есть блоки питания. У них есть блоки охлаждения, вентиляторы, которые выделяют много тепла. Если это все забивается пылью, то возможен перегрев", – пояснил в эфире радиостанции Андрей Загарин.

По словам предпринимателя, противопожарная система, которая на Теплом рынке была водяной, оповестила о начале пожара. Распылители не помогли, потому что большинство товаров на рынке было упаковано в целлофан, пластик и картонные коробки, которые легко воспламеняются. В итоге без помощи пожарных потушить возгорание оказалось невозможно.

По словам Андрея Загарина, он видел, как пожарные подключились к гидрантам, но воды в трубах не было. Из-за пожара пришлось перекрыть часть Павловского тракта.

"Пожарные гидрантом подцепились, которые у нас на улице стояли слева и справа от здания. Воды нет. Побежали по соседним улицам. Все там давай откапывать. Давай звонить в водоканал, чтобы они подняли давление в той системе, к которой подключились. Все это длилось около полутора часов", – пояснил бизнесмен.

Ущерб для 53 арендаторов

Сильнейший пожар нанес ущерб 53 арендаторам Теплого рынка. На сегодняшний день точная сумма ущерба неизвестна. В помещениях хранились в том числе дорогие детали для автомобилей. Только один из арендаторов потерял 27 миллионов рублей. По подсчетам Загарина, общая сумма ущерба может составить несколько сотен миллионов рублей.

Арендаторы намерены возместить ущерб. Стоит отметить, что лишь один предприниматель застраховал свое имущество, остальные - нет.

Однако сейчас, уверен Загарин, важно дождаться заключения экспертизы. Если виновным будет руководство рынка, то часть арендаторов может подать иски на возмещение ущерба. Все станет известно в ближайшую неделю. Если виновными окажутся не сотрудники рынка, то ситуация для предпринимателей будет более тяжелой.

Если позволят ресурсы, то Андрей Загарин намерен восстановить в будущем Теплый рынок, который сейчас находится фактически в руинах. За 30 лет работы у арендаторов сформировалась клиентская база.

"У коммерсантов есть свои покупатели, которые их уважают и любят. Причем арендаторы есть во втором поколении. Плюс этот район, который сформировался вокруг рынка, он тоже "заточен" под автозапчасти, под автообслуживание. Скажем так, место адресное стало. И хотелось бы восстановить именно в таком же формате. От добра добра не ищут", – отметил Андрей Загарин.

Отток клиентов повлиял на весь район

Сейчас часть арендаторов, оставшихся в буквальном смысле без крыши над головой, ищут новые места для работы. Один из вариантов – разместиться в соседних корпусах рынка. При этом пожар уже отразился на экономике района, потому что и соседние магазины почувствовали отток клиентов.

"Местный бизнес уже почувствовал последствия пожара, клиентов стало меньше", – добавил предприниматель.

Андрей Загарин в интервью радиостанции также рассказал о других крупных пожарах, ранее происходивших на объектах, которыми он владел. Среди них – автозаправка и автосервис. Все эти возгорания были связаны с "войной" с конкурентами. Правда, на этот раз предприниматель не обвиняет никого в поджоге своего имущества.

"Можно было бы использовать эту историю в качестве черного пиара, но нет: ничьих интересов в этой истории мы не задевали", – уверен Загарин.

Напомним, пожар на улице Целинной, 3, стал одним из сильнейших в Барнауле за последний год. Огонь охватил площадь 1700 кв. метров. На объекте работали 24 единицы техники и 72 специалиста МЧС России.