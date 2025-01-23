Барнаульской активистке Пономаренко могут вынести приговор в феврале. Как идет процесс?
Сейчас по делу заканчивают опрашивать свидетелей, скоро должны стартовать прения сторон
23 января 2025, 15:40, Антон Дегтярев
В Шипуновском районном суде подходит к завершению процесс по второму уголовному делу барнаульской активистки и журналистки Марии Пономаренко. Осталось выступить только одному свидетелю со стороны защиты, и если адвокат Пономаренко больше никого не заявит, начнутся судебные прения. Приговор, вероятно, вынесут в феврале 2025 года. Об этом amic.ru рассказали в Шипуновском районном суде.
"Процесс идет, мы изучаем доказательства со стороны защиты, у них заявлен один свидетель, которого мы не могли допросить, теперь предстоит это сделать. Не знаем, будет ли сторона защиты заявлять кого-то еще, это выяснится на процессе. Если нет, начнутся прения сторон", – пояснили в суде.
Сторона обвинения все доказательства по делу уже представила. От нее было опрошено 20 свидетелей и два потерпевших.
Всего по делу состоялось уже более 20 судебных заседаний. Последнее было 15 января 2025 года, следующее запланировано на 30 января 2025 года.
Сейчас Марию Пономаренко судят по ч. 2 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества"). По версии следствия, Пономаренко нанесла неопасный для здоровья вред работнику шипуновского ИК-6. По статье ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет. При этом сама Пономаренко факт нападения отрицает.
В исправительной колонии № 6 Пономаренко оказалась после приговора по делу о дискредитации ВС РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Она получила шесть лет колонии общего режима с пятилетним запретом заниматься журналистской деятельностью. Дело на Пономаренко завели из-за поста в Telegram, в котором сообщалось о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе.
После приговора в ООН призывали освободить Пономаренко, сама она жаловалась на условия содержания в колонии.
Отметим, что Мария Пономаренко – известная барнаульская активистка и журналистка. До посадки в тюрьму ее несколько раз штрафовали за одиночные пикеты и привлекали к ответственности за участие в акции антимасочников.
15:52:00 23-01-2025
Справились ?
16:42:24 23-01-2025
над введением масочного режима уже все откровенно смеются, а некоторые оф лица уже даже признали это ошибочными действиями...!
а Пономаренко всё судят...?
16:59:48 23-01-2025
До посадки в тюрьму ее несколько раз штрафовали за одиночные пикеты и привлекали к ответственности за участие в акции антимасочников.
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преступников воспитывает само государство
19:31:26 23-01-2025
Гость (16:59:48 23-01-2025) До посадки в тюрьму ее несколько раз штрафовали за одиночные... а как же 31 статья основного закона?
20:30:33 23-01-2025
Ооой блин серьезно. Вам заняться не чем??? Да отпустите эту женщину и пусть стоит одиночно с плакатами. Высказалась. Не принимайте близко к сердцу. У нас свободная вроде страна и свобода слова по Консистенции РФ. Если это конечно не матерные слова и не угроза убийством. Вот только от этой свободы задыхаешься. Сколько убийц и т.д. а коррупции, начните с этого. Написано, по политической ненависти. ...А мы должны любить нашу политику ????? Тут основная масса не любит политику. Что она создаёт ? Войны, ненависть, воровство??? Мадам Вот эту проверьте на психику, может, ей вовсе не в камере, а лечить шизофринию . Давайте жить в мире и уважать окружающих, животных, природу. Всем добра
00:37:44 24-01-2025
психиатру ее покажите? тут же явно нарушено все что можно
07:39:06 24-01-2025
Гость (00:37:44 24-01-2025) психиатру ее покажите? тут же явно нарушено все что можно... Действительно, человек верит , что в нашей стране есть конституция и можно чего-то добиться одиночными пикетами. Срочно к психиатору!