Сейчас по делу заканчивают опрашивать свидетелей, скоро должны стартовать прения сторон

23 января 2025, 15:40, Антон Дегтярев

Мария Пономаренко в суде / Фото: amic.ru

В Шипуновском районном суде подходит к завершению процесс по второму уголовному делу барнаульской активистки и журналистки Марии Пономаренко. Осталось выступить только одному свидетелю со стороны защиты, и если адвокат Пономаренко больше никого не заявит, начнутся судебные прения. Приговор, вероятно, вынесут в феврале 2025 года. Об этом amic.ru рассказали в Шипуновском районном суде.

"Процесс идет, мы изучаем доказательства со стороны защиты, у них заявлен один свидетель, которого мы не могли допросить, теперь предстоит это сделать. Не знаем, будет ли сторона защиты заявлять кого-то еще, это выяснится на процессе. Если нет, начнутся прения сторон", – пояснили в суде.

Сторона обвинения все доказательства по делу уже представила. От нее было опрошено 20 свидетелей и два потерпевших.

Всего по делу состоялось уже более 20 судебных заседаний. Последнее было 15 января 2025 года, следующее запланировано на 30 января 2025 года.

Сейчас Марию Пономаренко судят по ч. 2 ст. 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества"). По версии следствия, Пономаренко нанесла неопасный для здоровья вред работнику шипуновского ИК-6. По статье ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет. При этом сама Пономаренко факт нападения отрицает.

В исправительной колонии № 6 Пономаренко оказалась после приговора по делу о дискредитации ВС РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Она получила шесть лет колонии общего режима с пятилетним запретом заниматься журналистской деятельностью. Дело на Пономаренко завели из-за поста в Telegram, в котором сообщалось о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе.

После приговора в ООН призывали освободить Пономаренко, сама она жаловалась на условия содержания в колонии.

Отметим, что Мария Пономаренко – известная барнаульская активистка и журналистка. До посадки в тюрьму ее несколько раз штрафовали за одиночные пикеты и привлекали к ответственности за участие в акции антимасочников.