В ООН призвали освободить осуждённую алтайскую активистку Марию Пономаренко

В организации глубоко обеспокоены шестилетним тюремным заключением журналистки

17 февраля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

15 февраля Ленинский районный суд Барнаула приговорил к шести годам колонии общего режима активистку и журналистку Марию Пономаренко за дискредитацию ВС РФ "по мотивам политической ненависти". Гособвинение при этом запрашивало для неё девять лет тюрьмы. Также женщине на пять лет запретили заниматься журналистской деятельностью и публиковать информацию в соцсетях.

В ответ на эту новость управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило глубокую обеспокоенность приговором и призвало освободить женщину.

"Глубоко обеспокоены шестилетним тюремным заключением журналистки Марии Пономаренко и пятилетним запретом на журналистскую деятельность за якобы распространение ложной информации о действиях России на Украине. Мы призываем к её немедленному освобождению и прекращению подавления свободы выражения мнений", – заявило ведомство в твиттере.

Мария Пономаренко – известная в Барнауле активистка. Её неоднократно штрафовали за одиночные пикеты, а также привлекали к ответственности за участие в акции антимасочников. Поводом для возбуждения дела в отношении неё стал пост в Telegram о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. Её задержали в апреле прошлого года, в ноябре отпустили под домашний арест, а в январе 2023-го – снова поместили в СИЗО.