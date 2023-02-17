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В ООН призвали освободить осуждённую алтайскую активистку Марию Пономаренко

В организации глубоко обеспокоены шестилетним тюремным заключением журналистки

17 февраля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

15 февраля Ленинский районный суд Барнаула приговорил к шести годам колонии общего режима активистку и журналистку Марию Пономаренко за дискредитацию ВС РФ "по мотивам политической ненависти". Гособвинение при этом запрашивало для неё девять лет тюрьмы. Также женщине на пять лет запретили заниматься журналистской деятельностью и публиковать информацию в соцсетях.

В ответ на эту новость управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило глубокую обеспокоенность приговором и призвало освободить женщину.

"Глубоко обеспокоены шестилетним тюремным заключением журналистки Марии Пономаренко и пятилетним запретом на журналистскую деятельность за якобы распространение ложной информации о действиях России на Украине. Мы призываем к её немедленному освобождению и прекращению подавления свободы выражения мнений", – заявило ведомство в твиттере.

Мария Пономаренко – известная в Барнауле активистка. Её неоднократно штрафовали за одиночные пикеты, а также привлекали к ответственности за участие в акции антимасочников. Поводом для возбуждения дела в отношении неё стал пост в Telegram о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. Её задержали в апреле прошлого года, в ноябре отпустили под домашний арест, а в январе 2023-го – снова поместили в СИЗО.

Комментарии 23

  • по правам человека --- западные правозащитники помогут финансировать деятельность ее адвоката
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Кто судья? Кто прокурор?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Коли ООН просит значит наши все правильно сделали...
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Как только попросит не поставлять оружие нацистам, так можно будет слушать
    17 февраля, Гость   Ответить
  • кто ОН? )))))
    17 февраля, Гость   Ответить
  • У немецких леопардов на фото нет крестов, это у тигров были. Хватило ума кресты убрать
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Ну обеспокоились и обеспокоились в ООНе,нам-то чего?На каждое беспокойства реагировать?Тем более на заокеанское беспокойство.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • В ООне её членам ещё и деньги хорошие платят за выражения всяких беспокойств.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Значит их человечек ,за Платошкина когда под следствием был ни одна падла западная не заступилась.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Платошкин им не интересен, он нацистов не любит
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Вот сволочи! Сначала ООН поддерживала фейки про Бучу, им поверила Пономаренко. А теперь эти ооновские лицемеры, по сути, толкнувшие Марию на путь порока, якобы её защищают!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Если бы она русских защищала, они протестовали бы "почему мало дали". Сейчас вон полицаи русских парней прессуют, за то что посмели бандитам из таджикистана сопротивляться. Так ни одна собака из этих ООН не гавкнула...
    17 февраля, Гость   Ответить
  • А еще эта ООНа хочет выгнать Россию и ООНа, страсть, что творят г-ды ООНовские.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • А еще эта ООНа хочет выгнать Россию и ООНа, страсть, что творят г-ды ООНовские. 25 минут назад, Гость Ответить-------- вот вы ерничаете, а в данном случае ООН сначала подставила Пономаренко, а теперь ещё раз подставляет. Ведь понятно, что такая "защита ООН" обернется для Марии усугублением её положения.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Вот теперь все ясно про Машу, с какого поля эта ягодка-бзника
    17 февраля, Гость   Ответить
  • А почему они не поддерживают западных журналистов, лишившихся работы из-за "неправильного" овещения СВО?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Даже интересно чем эта история закончится . Предположение что трудоустроена через интернет дистанционно , не было образования журналиста , и арестовали обычную пользователя интернета на самом деле-то , а не журналиста печатающего журналы . Как выдуманный образ журналистки . И расследовал её дело выдуманный образ следователя , ведь не проводил расследование чтоб изловить всех причастных к совершенному деянию . Наверняка вся эта история случившаяся фэнтези всех в неё вовлечённых , а в ООН посмотрели на это как официально преподнесли . Прям "виртуальная реальность" .
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно , сколько лет колонии дают если в журнале на шухере стоял ? Дело-то ответственное на шухере стоять , от этого зависит зашухерят или нет малину .
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Свободу Джулиану Ассанжу, 175 лет ему не прожить!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, один семь пять , проживёт без проблем .
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Свободу Анжеле Дэвис ! А если серьёзно - если Запад беспокоится - значит Россия всё делает правильно.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • женщина, абсолютно не терпимая к чужому мнению. Высокомерие, как у самого крутого политика. Сегодняшний финал - тюрьма и слава в масштабах ООН, это то, к чему она стремилась 3 года.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • А мы требуем освобождения Ассанжа , утерлись
    19 февраля, Гость   Ответить
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