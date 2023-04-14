Бастрыкину доложат об инцидентах с подростками, которые произошли в Алтайском крае

Речь идёт о смерти подростка в Угловском районе и происшествии с перцовым баллончиком в школе

14 апреля 2023, 07:20, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "Следком"

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от алтайского Следкома доклад о происшествиях с подростками, которые произошли в регионе за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Речь идёт о смерти подростка в селе Павловка Угловского района, тело которого обнаружили без внешних признаков насильственной смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мальчика.

Также Бастрыкину доложат об инциденте в школе села Первомайского Бийского района, где подросток распылил перцовый баллончик – по данным Минздрава, более 30 детей пострадали, пятерых госпитализировали.