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Бастрыкину доложат об инцидентах с подростками, которые произошли в Алтайском крае

Речь идёт о смерти подростка в Угловском районе и происшествии с перцовым баллончиком в школе

14 апреля 2023, 07:20, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "Следком"
Фото: телеграм-канал "Следком"

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от алтайского Следкома доклад о происшествиях с подростками, которые произошли в регионе за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Речь идёт о смерти подростка в селе Павловка Угловского района, тело которого обнаружили без внешних признаков насильственной смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мальчика.

Также Бастрыкину доложат об инциденте в школе села Первомайского Бийского района, где подросток распылил перцовый баллончик – по данным Минздрава, более 30 детей пострадали, пятерых госпитализировали.

Комментарии 2

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Норма

08:10:41 14-04-2023

Конечно это все печально с подростками, но что мог сделать местный следком? по факту только докладывать теперь.

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гость

09:11:44 14-04-2023

Что-то последнее время Алтайский край гремит перед Москвой, то дети, то сироты, то дома в Бийске. Что дальше? Разгонят к чертям всех следователей вместе с руководством.

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