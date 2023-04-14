Такой день. Первый лесной пожар на Алтае и инциденты с подростками

О главных событиях Алтайского края за 13 апреля

14 апреля 2023, 00:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Крупный пожар произошёл в Михайловском районе Алтайского края. Первым возгорание заметил дежурный с пожарно-наблюдательной вышки Ключевского лесничества в 13:30. Предположительно, пожар перешёл в регион из Казахстана.

Как отмечал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, обстановку осложняет сильный порывистый ветер. В Михайловском информационном центре заявляли, что кроме села Бастан есть угроза для Неводного, Николаевки и района станции села Михайловское. На эти территории направлены сотрудники полиции и ГИБДД, в сёлах подготовлена техника на случай эвакуации.

Авиалесоохрана сообщала, что пожар удалось локализовать на площади 1 тысячи гектаров. Пресс-служба губернатора региона заявляла, что локализовать его надеются в течение ночи.

Сразу два инцидента с подростками произошло в Алтайском крае за минувшие сутки. Утром в селе Первомайском Бийского района подросток распылил перцовый баллончик – по данным Минздрава, более 30 детей пострадали, пятерых госпитализировали.

По словам местных жителей, ребёнок воспользовался перцовкой возле столовой, после чего газ быстро разошёлся по помещению. Другие утверждают, что подросток "пшикнул" из баллончика несколько раз, проходя по коридорам.

Позднее стало известно, что минувшей ночью в Угловском районе скончался подросток. Его тело обнаружили на стадионе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мальчика.

СМИ сообщали, что школьник мог отравиться газом. Рядом с его телом обнаружили баллончики с газом.