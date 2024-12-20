Батуты, машинки и "Лего". Барнаульские депутаты исполнят мечты нескольких детей

Акция "Елка желаний" прошла в БГД

20 декабря 2024, 18:20, ИА Амител

"Елка желаний" и депутаты БГД / Фото: сайт думы

Депутаты думы Барнаула исполнят новогодние мечты нескольких детей в рамках всероссийской акции "Елка желаний". Народные избранники, как сообщается на сайте гордумы, разобрали шарики с желаниями. Среди заявок – наборы для маникюра, смарт-часы, радиоуправляемые машинки, бассейны, батуты, горные велосипеды и конструкторы "Лего".

"Эти подарки помогут создать атмосферу новогоднего волшебства для маленьких барнаульцев", – говорится в сообщении.

В частности, председатель БГД Галина Буевич выбрала шарик с пожеланием девочки из многодетной семьи. Она планирует лично поздравить ее, а также ее брата и сестру.

Заместитель председателя думы, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Андрей Солодилов подарит настоящую скрипку девочке Лере. Председатель комитета по экономической политике и собственности Валерий Касплер пообещал другой девочке подарить особенную куклу.

Председатель комитета по социальным вопросам и молодежной политике Марина Понкрашева выбрала шар с желанием получить машинку на пульте. Председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергей Струченко подарит юному барнаульцу конструктор "Лего".

Руководитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов исполнит две новогодние мечты: пятилетней Екатерины и 14-летнего Славы. Руководитель фракции ЛДПР Алексей Скосырский подготовит сюрприз для 14-летнего Артема. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Захар Торычев сделает подарок пятилетнему Андрею. Руководитель фракции "Новые люди" Никита Федюнин исполнит желание 13-летнего Матвея.

"Руководитель фракции КПРФ Сергей Немчинов снял шарик с мечтой 12-летнего Тимофея о горном велосипеде и планирует обсудить с ним трассы, по которым он будет кататься на новом подарке. Он подчеркнул, что если мечта связана со спортом и здоровым образом жизни, то на ней не стоит экономить", – отметили в БГД.

Напомним, организаторами всероссийской акции "Елка желаний" акции выступают "Движение Первых" и Росмолодежь. В этом году президент России Владимир Путин открыл акцию 5 декабря на форуме #МЫВМЕСТЕ.