"Самый загадочный маньяк". Появилось расследование об убийце девушек в Барнауле

Почти за полгода работы над видео журналисты опросили 65 человек

15 января 2024, 12:16, ИА Амител

Baza на своем YouTube-канале опубликовала расследование о маньяке из Барнаула, который в конце 1990-х и начале 2000-х годов убивал девушек. Тогда только за два летних месяца исчезли пять девушек, приехавших поступать в Алтайский государственный технический университет.

В мае 2023 года по подозрению в убийствах задержали бывшего местного чиновника Виталия Манишина.

"Мы узнали некоторые детали показаний Манишина. Сейчас бывший чиновник рассказывает, что на нем всего 11 жертв. Причем первое изнасилование и убийство, которое ему вменяют, было совершено еще при Советском Союзе, в 89-м. То есть если будет доказано, что Манишин – реальный барнаульский маньяк, получится, что его не могли поймать 34 года", – говорится в расследовании.

Почти за полгода работы над видео журналисты опросили 65 человек. Эта история о том, есть ли вообще ответ на главный вопрос: "Кто же тот самый барнаульский маньяк?"