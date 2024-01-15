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"Самый загадочный маньяк". Появилось расследование об убийце девушек в Барнауле

Почти за полгода работы над видео журналисты опросили 65 человек

15 января 2024, 12:16, ИА Амител

Baza на своем YouTube-канале опубликовала расследование о маньяке из Барнаула, который в конце 1990-х и начале 2000-х годов убивал девушек. Тогда только за два летних месяца исчезли пять девушек, приехавших поступать в Алтайский государственный технический университет.

В мае 2023 года по подозрению в убийствах задержали бывшего местного чиновника Виталия Манишина.

"Мы узнали некоторые детали показаний Манишина. Сейчас бывший чиновник рассказывает, что на нем всего 11 жертв. Причем первое изнасилование и убийство, которое ему вменяют, было совершено еще при Советском Союзе, в 89-м. То есть если будет доказано, что Манишин – реальный барнаульский маньяк, получится, что его не могли поймать 34 года", – говорится в расследовании.

Почти за полгода работы над видео журналисты опросили 65 человек. Эта история о том, есть ли вообще ответ на главный вопрос: "Кто же тот самый барнаульский маньяк?"

Жена Виталия Манишина (в центре) / Фото: amic.ru

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Главным подозреваемым по делу "политеховского" маньяка, который совершил ряд убийств в 1998-2000 годах, является экс-замглавы Калманского района Виталий Манишин
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Барнаул сми маньяк
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