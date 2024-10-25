Беременная россиянка спускалась с пятого этажа по простыням и сорвалась вниз

Девушку не отпустил в бар отец ее ребенка

25 октября 2024, 16:50, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Сыктывкаре беременная девушка сорвалась с пятого этажа, спускаясь по простыням. Она хотела пойти в бар, но ее не отпускал парень, сообщает Shot.

21-летняя россиянка собиралась пойти в бар с подругами. Однако 24-летний молодой человек не отпустил девушку, потому что та находилась на шестом месяце беременности. Парень запер ее в комнате.

Тогда около десяти часов вечера беременная связала простыни и попыталась спуститься по ним с пятого этажа, но не удержалась и сорвалась вниз.

Пострадавшая выжила, однако у нее диагностировали серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую, переломы таза и бедра. По предварительным данным, с ребенком все в порядке. Сейчас девушку обследуют врачи.