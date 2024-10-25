Беременная россиянка спускалась с пятого этажа по простыням и сорвалась вниз
Девушку не отпустил в бар отец ее ребенка
25 октября 2024, 16:50, ИА Амител
В Сыктывкаре беременная девушка сорвалась с пятого этажа, спускаясь по простыням. Она хотела пойти в бар, но ее не отпускал парень, сообщает Shot.
21-летняя россиянка собиралась пойти в бар с подругами. Однако 24-летний молодой человек не отпустил девушку, потому что та находилась на шестом месяце беременности. Парень запер ее в комнате.
Тогда около десяти часов вечера беременная связала простыни и попыталась спуститься по ним с пятого этажа, но не удержалась и сорвалась вниз.
Пострадавшая выжила, однако у нее диагностировали серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую, переломы таза и бедра. По предварительным данным, с ребенком все в порядке. Сейчас девушку обследуют врачи.
17:07:39 25-10-2024
Это просто финиш. Вдумайтесь в описание вопроса. Извините за резкость, но зачем такие живут. Тут хоть чайлд-фри санкции, хоть квадобоберы или как там их называют - любое наказание уместное. Так халкануть хотелось что не за себя не страшно, ни ребенка не жалко было.
17:13:49 25-10-2024
"надо больше рожать за мат.капитал"- говорили они.
19:41:19 25-10-2024
Де́вушка — лицо женского пола с момента наступления совершеннолетия, критерием которого выступает половая зрелость, до вступления в брак.
Сколько можно баб "девушками" называть???
01:06:43 26-10-2024
Тут 45 летних бабушек у которых по 2 внука называют девушками.
09:22:30 26-10-2024
Чем она лучше чайлдфри. Зачем беременной в бар. Хорошо бы выкидыш у неё случился.