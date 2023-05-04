Беспилотник взорвался на территории Новошахтинского нефтезавода

Конструкциям предприятия нанесён незначительный ущерб

04 мая 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Беспилотник взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Инцидент произошёл в четверг ночью, 4 мая, в районе села Киселёвка.

"В строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Горение ликвидировано силами служб предприятия", – написал глава региона.

Голубев подчеркнул, что конструкциям нефтезавода нанесён незначительный ущерб, жертв и пострадавших нет.

Ранее на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошёл сильнейший пожар. Примечательно, что это второе крупное возгорание за несколько дней на Кубани – горел резервуар с топливом рядом с портом Тамань.

Вечером 3 мая сообщили о попытке Киева нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина.