Беспилотник взорвался на территории Новошахтинского нефтезавода
Конструкциям предприятия нанесён незначительный ущерб
04 мая 2023, 13:40, ИА Амител
Беспилотник взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Инцидент произошёл в четверг ночью, 4 мая, в районе села Киселёвка.
"В строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Горение ликвидировано силами служб предприятия", – написал глава региона.
Голубев подчеркнул, что конструкциям нефтезавода нанесён незначительный ущерб, жертв и пострадавших нет.
Ранее на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошёл сильнейший пожар. Примечательно, что это второе крупное возгорание за несколько дней на Кубани – горел резервуар с топливом рядом с портом Тамань.
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