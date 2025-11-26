В непогоду риск аварии повышается, поэтому важно знать, как себя вести на дороге

Зимой на дороге может произойти ряд неприятных ситуаций – водителей может застать пурга и метель, автомобиль может застрять в снежной "каше" или попасть на гололедицу. Управлять машиной в непростых погодных условиях становится сложнее, вероятность ДТП повышается. Поэтому водителям нужно знать, как вести себя на зимней дороге, чтобы не попасть в ДТП и не навредить другим участникам дорожного движения.

Как начать движение на заснеженной или ледяной дороге?

На заснеженной или обледенелой дороге нужно плавно трогаться с места. Обороты стоит набирать медленно, чтобы машина не забуксовала. Если колеса все же начали прокручиваться на одном месте, стоит убрать ногу с газа, слегка сдвинуться с обледеневшего участка задним ходом или накатом и снова осторожно добавить газ. Для тех, кто передвигается на транспортном средстве с механической коробкой передач, важно оставаться на первой передаче и не переключаться с нее, если авто скользит.

Как вести машину на зимней дороге?

Для водителя есть ряд полезных рекомендаций при движении по обледенелой или заснеженной дороге. Госавтоинспекция советует следующее:

в первую очередь на вашей машине должны быть только зимние шины;

не следует резко тормозить, давить на газ или поворачивать рулевое колесо. Ведь эти действия на скользкой дороге могут привести к заносу автомобиля. Так что действовать нужно плавно, без рывков;

ни в коем случае нельзя пользоваться гаджетами. Требуется полностью сосредоточиться на дороге. Также не стоит громко включать музыку или отвлекаться на разговоры с пассажирами. Лучше прислушаться к внешним звукам;

при перестроении из одного ряда в другой нужно быть особенно внимательными и не совершать маневров, заранее не убедившись в их безопасности. Перестраиваться следует под минимальным углом;

на зимней дороге необходимо увеличить дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, не прижиматься к автомобилю, движущемуся впереди, и сохранять пространство для маневра. Это важно делать, потому что тормозной путь на заснеженной или обледенелой дороге увеличивается в несколько раз;

часто по скользкой дороге водители едут "накатом" по колее. Однако такая колея считается опасной. Дело в том, что на ведущих колесах обязательно должен быть запас тяги – иначе переднюю или заднюю ось автомобиля может занести. Поэтому лучше вообще не заезжать в колею. Если впереди она есть, то следует занять такое положение, чтобы "накат" оказался между колесами. Однако если вы уже едете по колее, в таком случае нельзя нажимать педаль тормоза, чтобы избежать блокировки колес. Рекомендуется плавно отпустить педаль тормоза, выжать сцепление и включить пониженную передачу. Затем следует плавно нажать на педаль газа, чтобы машина вновь начала вас слушаться;

если на улице идет снег, следует включить противотуманные фары совместно с ближним светом фар, также можно ехать и с аварийной сигнализацией, чтобы вас было видно при движении. При этом дальний свет в метель включать не надо, потому что он отражается от снежинок и может ослепить водителя;

если видимость на дороге ухудшилась, рекомендуется снизить скорость до минимума. В таком случае скорость лучше рассчитывать так, чтобы тормозной путь соответствовал расстоянию в пределах видимости – тогда вы сможете остановиться, если внезапно перед вами появится автомобиль или другое препятствие. Если видимость стала совсем плохой, то лучше остановиться и переждать непогоду;

во время пробки не стоит пытаться объехать затор по обочине или сократить время, перестраиваясь из одной полосы в другую.

Как "войти" в поворот на скользкой дороге?

Чтобы нормально "войти" в поворот на скользкой дороге и избежать заноса задней части автомобиля, нужно заранее начать снижать скорость, затем плавно повернуть руль и провести маневр на постоянной и низкой скорости, не увеличивая ее. Причем траекторию нужно спланировать с учетом видимости и состояния дороги.

Как подниматься в гору?

На обледеневшей дороге сложно двигаться "в горку", особенно когда нельзя проехать этот участок быстро, а нужно тормозить и трогаться на нем. Эксперты в таком случае советуют выбрать самую низкую передачу, которая обеспечивает крутящий момент, плавно нажимать на педаль газа. Желательно не останавливаться полностью, а медленно двигаться вперед на первой передаче. На подъеме необходимо увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, чтобы не допустить аварийной ситуации.

Как тормозить в гололедицу?

При торможении не стоит выжимать педаль до упора, так как колеса могут заблокироваться и машину "поведет". Также не следует резко поворачивать руль, потому что автомобиль может развернуть. Тормозить на обледеневшей дороге рекомендуется прерывистыми, короткими нажатиями на педаль тормоза, пока автомобиль не остановится полностью. На авто с ABS можно уверенно, но плавно нажать на педаль тормоза. Также хороший вариант – торможение двигателем. Для этого нужно переключиться на более низкую передачу. В таком случае скорость будет плавно снижаться, а заносов и блокировки колес удастся избежать. А вот ручной тормоз в гололедицу для торможения использовать не рекомендуется, так как это может привести к блокировке задних колес и развороту автомобиля.

Что делать при заносе?

При заносе на переднем приводе нужно без резких движений повернуть руль в сторону заноса и плавно нажать на педаль газа. Когда положение автомобиля стабилизируется, следует вернуть руль в положение прямо. Если вовремя не повернуть руль, автомобиль может повести в противоположную сторону.

Если у вас заднеприводный автомобиль, то в таком случае рекомендуется повернуть руль в сторону заноса, но убрать ногу с педали газа, позволив автомобилю вернуться на траекторию движения. После выхода из заноса нужно вернуть руль для движения прямо, чтобы избежать еще одного заноса.

Как вести себя на загородных автодорогах?

Если вы выезжаете на загородные автодороги зимой, ваш автомобиль должен быть полностью заправлен, а телефон – заряжен (и желательно взять с собой портативный аккумулятор к нему). Также необходимы теплая одежда, одеяла, лопата, буксировочный трос, фонарь, сигнальные жилеты, знак аварийной остановки и так далее. С полным списком вещей, которые должны быть в автомобиле у каждого водителя, можно ознакомиться здесь.

На скользкой дороге нужно ехать медленно, так как остановить машину гораздо труднее.

Зимой при обгоне нужно с тройным запасом просчитывать дистанцию до автомобиля на встречной полосе, так как на гололедице тормозной путь увеличивается в три-пять раз. Если вся дорога покрыта снежной или ледяной коркой, на ней лучше вообще никого не обгонять. Также в условиях сильного снегопада или метели не следует идти на обгон, так как водителю трудно адекватно оценить расстояние до встречного автомобиля, ведь видимость сильно ограничена. Это может привести к серьезной аварии, отмечают в Госавтоинспекции.

Что делать, если автомобиль застрял в снегу?

Если ваш автомобиль застрял, главное – не паниковать. Буксовать в снегу не стоит, так как это только "закопает" машину глубже. Рекомендуется расчистить снег лопатой перед колесами и убрать его из-под днища автомобиля. Под ведущие колеса можно положить коврики из салона, ветки деревьев или доски.

Участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

