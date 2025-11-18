Пристегнуться в автомобиле — важное правило для любого водителя и пассажира

Водитель, пристегнутый ремнем / Фото: сгенерировано ChatGPT

Казалось бы, каждый из нас знает прописную истину о том, что нужно пристегиваться в автомобиле. Однако часто некоторые водители и пассажиры пренебрегают этим правилом, не придавая ему особенного значения. Кто-то даже покупает "заглушки" для ремней безопасности, чтобы лишний раз не пристегиваться. Результат таких действий – тяжелые травмы или смерть в ДТП. Amic.ru напоминает, почему в машине всегда нужно пристегиваться, и рассказывает, как правильно это сделать.

Пристегнуться – это закон

Пристегиваться в автомобиле необходимо по закону РФ. В соответствии с пунктом 2.1.2 правил дорожного движения водитель механического транспортного средства обязан при движении на автомобиле, которое оборудовано ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, которые не пристегнуты ремнями. Также в пункте 5.1 ПДД РФ об обязанностях пассажира сказано, что пассажиры при поездке на машине, оборудованной ремнями безопасности, должны быть пристегнуты.

Зачем нужно пристегиваться?

В первую очередь пристегиваться нужно для своей собственной безопасности. При лобовом столкновении непристегнутый пассажир может разбить головой лобовое стекло или вылететь через него на дорогу. Если не пристегнут водитель, он может разбить голову о руль или о лобовое стекло, подчеркивают на сайте МВД РФ.

«Так что если видите при ДТП на машине характерный след на стекле, знайте, человек не был пристегнут. Удар о лобовое стекло или руль в зависимости от скорости непосредственно перед ударом может вести к сотрясению мозга или другим страшным последствиям. В самых ужасных, но, к сожалению, и самых распространенных случаях наступает смерть», – отмечают правоохранители.

При лобовых столкновениях ремень спасает от удара о боковые стекла и не даст человеку вылететь в другую часть салона или покалечить других находящихся в авто людей.

По данным экспертного центра "Движение без опасности", на переднем сиденье ремень безопасности спасает жизнь в 50% аварий. А при боковом ударе пристегнутый ремень в 1,8 раза снижает риск гибели и тяжелых травм. При лобовом ударе вероятность такого исхода снижается в два раза, а при перевороте машины – в пять раз. Также жизнь водителя зависит от того, пристегнут ли пассажир. Ведь в 80% случаев водитель бы выжил, если бы пассажир сзади был пристегнут ремнем.

Портал "Роскачество" также пишет, что пристегнутые люди выживают в 75 случаях из 100 и в два раза реже получают травму в случае ДТП. Также шансы выжить в ДТП у пристегнутого водителя возрастают в 2,3 раза при лобовом столкновении, в 1,8 раза – при боковом столкновении и в пять раз – если автомобиль опрокидывается.

Спасет ли подушка безопасности, если вы не пристегнуты?

Госавтоинспекторы заверяют, что непристегнутым водителям и пассажирам не стоит надеяться на то, что убережет от травм подушка безопасности. Напротив, подушка безопасности без ремня может убить человека. И только если есть ремень, она способна спасти жизнь.

«При столкновении пристегнутый человек по инерции движется вперед или в сторону. Ремень удерживает его тело, но очень большая нагрузка идет на шею. Подушка безопасности, раскрывшись, фиксирует именно положение шеи и головы человека, не давая буквально оторваться голове. Что же будет, если подушка безопасности сработает, когда человек не пристегнут? Человек по инерции движется вперед (или, опять же, в сторону), а подушка безопасности отбрасывает его совершенно в любую сторону. Таким образом, человек ломает себе кости, разбивает голову», – объяснили правоохранители.

Как правильно пристегнуться?

Чтобы ремень сработал эффективно, он должен быть пристегнут правильно. А именно – проходить через плечо и грудь, то есть располагаться вдоль груди, ближе к шее. Это нужно, потому что плечевая и грудная часть туловища испытывают на себе основную силу удара. Нижняя часть ремня удерживает таз, а не живот, поэтому ремень должен опоясывать бедра. Когда вы застегиваете ремень, следует его натянуть. Он должен плотно прилегать к телу.

Не стоит допускать, чтобы ремень:

лежал на животе – так как в таком случае могут повредиться внутренние органы;

лежал под рукой – может соскользнуть и не удержать при ударе;

был слишком свободным – может плохо сработать.

Как пристегивать детей?

Детей тоже обязательно нужно пристегивать. Инспекторы объясняют, что удержать ребенка на руках в случае аварии "не сможет ни один взрослый", ведь вес всего, что есть в автомобиле, во время столкновения увеличивается до 20-30 раз. Поэтому в случае резкого торможения ребенок полетит вперед, ударится о лобовое стекло или переднюю панель автомобиля, получит серьезные травмы или погибнет.

Ребенок в автокресле / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"

Если ребенку нет 12 лет, то без детского кресла или иного средства, позволяющего пристегнуть его, тут не обойтись. Дело в том, что в детском кресле автомобильный ремень направляется специальными пазами по телу ребенка. А вот если пристегнуть его обычным автомобильным ремнем, это не спасет от травм в случае ДТП.

«Правильно пристегнуть ребенка с помощью обычных автомобильных ремней безопасности на обычном автомобильном сиденье невозможно, поскольку ремень безопасности рассчитан на взрослого пассажира ростом не менее 140 см. Если использовать его для ребенка, то ремень будет проходить по телу совсем не там, где должен, и в случае аварийной ситуации может травмировать как внутренние органы, так и шею», – подчеркнули в Госавтоинспекции.

Детей до года советуют возить в автолюльке с маркировкой "0", а вот ребенка от одного года уже можно посадить в детское кресло. При этом детское удерживающее устройство должно соответствовать росту и возрасту ребенка (пункт 22.9 ПДД РФ). Причем если на заднем сиденье допускается использовать "иные средства, позволяющие пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства", то на переднем сиденье можно перевозить детей только с использованием удерживающих устройств (пункт 22.9 правил дорожного движения).

В Госавтоинспекции советуют разместить детское удерживающее устройство (ДУУ) на заднем сиденье по центру.

«Размещение ДУУ таким образом уберегает ребенка от лобового столкновения, от боковых ударов, телесных повреждений при опрокидывании (перевертывании) ТС. Самая главная причина использования ДУУ при перевозке детей – это их подверженность травмам, из-за слабых физических данных, неокрепшего организма в момент ДТП и агрессивном вождении. Удар, повлекший для взрослого ссадину, может принести ребенку гибель», – пояснили правоохранители.

И детские кресла подтверждают свою эффективность. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), их использование помогло снизить детскую смертность в ДТП на 54%, а риск получения травм – на 70%.

Как накажут за езду без ремня?

За езду непристегнутым и за перевозку непристегнутых пассажиров (в случае если конструкцией ТС ремни безопасности предусмотрены) следует наказание по статье 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов"). Нарушитель заплатит административный штраф тысячу рублей. Причем если водитель пристегнут сам, а его пассажиры – нет, то штраф он все равно заплатит. Пассажиров также могут оштрафовать на 500 рублей по статье 12.29 КоАП РФ ("Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения").

Также за неправильную перевозку ребенка водителя могут оштрафовать на три тысячи рублей по ч. 3 статьи 12.23 КоАП РФ ("Нарушение правил перевозки людей"). Штраф выписывают, если:

детского удерживающего устройства вообще нет;

автокресло не зафиксировано на пассажирском сиденье;

ребенок находится в удерживающем устройстве, но не пристегнут ремнями;

не для всех перевозимых детей установлены удерживающие устройства;

дети от 12 лет и старше не пристегнуты ремнями безопасности.

Однако можно попасть и под уголовную ответственность. Так, если в случае ДТП погиб непристегнутый пассажир или же его здоровью был нанесен тяжкий вред, то водителя могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). В зависимости от тяжести последствий водитель может получить до семи лет лишения свободы. А если он попал в ДТП пьяный, то срок может достигнуть и 15 лет лишения свободы.

