"Без слез и сказать нечего". Как алтайский бизнес переживает замедление Telegram
Переходить на другую площадку — не такой уж простой и быстрый процесс
13 февраля 2026, 07:00, ИА Амител
Роскомнадзор официально заявил о начале замедления мессенджера Telegram. Если с осени прошлого года часть функций ограничивали "точечно", то теперь доступ к площадке фактически перекрывают для всех пользователей в России. Для алтайских предпринимателей это стало не просто новостью, а серьезным ударом по ежедневной работе. Проблемы начались 10 февраля — символично, во Всемирный день безопасного интернета. Сначала мессенджер перестал корректно работать, затем частично "ожил", но перебои остались: текст еще загружается, а вот вместо фотографий и видео — пустые окна с крестиком. Журналисты Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул поговорили с предпринимателями Алтайского края и узнали, как они отнеслись к замедлению "телеги".
"Коммуникация стала сложнее"
"Без слез и сказать нечего" — комментируют представители бизнеса Алтайского края. Дело в том, что вся коммуникация с клиентами и партнерами прекратилась. А переходить на другую площадку — не такой уж простой и быстрый процесс. Мнением о ситуации делится Виктор Омелянчук, руководитель Алтайского бюро оценки.
«Нам отправляют фотографии, документы, мы пересылаем договоры, платежные ссылки. Из-за нестабильной работы Telegram взаимодействие с клиентами стало сложнее. У многих нет альтернативных платформ, а новые сервисы пока тоже работают нестабильно», — отмечает он.
Для специалистов, трудящихся дистанционно, мессенджер давно стал полноценным рабочим инструментом, а не просто способом переписки.
"Переезд — это всегда сложно"
Художник Надежда Лукавская, основатель творческой мастерской "Муза", сравнивает переход на другую платформу с настоящим переездом.
«Нужно все разложить по местам, разобраться, как работает новая система, снова привести туда аудиторию — каждому сообщить новый адрес. Я веду все сама, и это очень хлопотно. Хочется стабильности, чтобы больше времени тратить на работу, а не на адаптацию к новым реалиям», — говорит Надежда Лукавская.
По ее словам, отечественный мессенджер Max может стать альтернативой, но пока ему не хватает стабильности и функционала.
VPN — временное решение
Способ обойти блокировку, воспользовавшись VPN-сервисами, прослужит недолго. Пока за это не наказывают, но только пока, считает Яна Фурман, основатель юридической компании Ynfurm ("Инфурм").
«Наказание за использование VPN-сервисов для доступа к Telegram простому пользователю не грозит. Текущие санкции направлены в первую очередь на распространителей, то есть владельцев сервисов и каналов, которые рекламируют и публикуют инструкции по обходу блокировок, поэтому рискуют получить крупный административный штраф по статье 13.39. Думаю, что дальнейшее ужесточение санкций — это практически неизбежный сценарий. Государственный тренд ведет к криминализации обхода. Уже существуют законопроекты, предлагающие ввести уголовную ответственность за систематический обход блокировок. Параллельно, конечно же, развиваются технологии для выявления такого трафика и блокируются сами VPN-сервисы. Риски будут расти, особенно для активных и публичных пользователей», — пояснила Яна Фурман.
Этот рискованный способ оставаться в Telegram выбирает половина предпринимателей, опрошенных радиостанцией BFM Барнаул в пока еще работающем телеграм-канале. Чуть меньше — 42% — за переход в отечественный мессенджер Маx. И только 7% респондентов намерены искать альтернативные площадки, которых в доступном интернет-пространстве остается немного.
07:16:50 13-02-2026
все что они могут сделать - это кндр с бюджетным электоратом.
07:32:45 13-02-2026
Ну создали макс, сделайте его лучше телеги и народ сам туда потянется. Не можете, ума не хватает, какой выход? Загнать туда всех пинками. Напоминает борьбу ЦБ с инфляцией. Пускай вся экономика сдохнет, зато мы отрапортуем, что победили инфляцию. Ведь правильно по закону ЦБ отвечает за инфляцию, экономика страны его не интересует. Так и запретители телеги, ну затормозили, ну запретили, а что со стороной и народом, их не волнует. С трибуны с гордостью доложат как они борются со всем плохим за всё хорошее.
11:36:33 13-02-2026
ВВП (07:32:45 13-02-2026) Ну создали макс, сделайте его лучше телеги и народ сам туда ... Не подтянется. Уже давно людям по барабану много там функций или мало. Пусть создают очередной новый менеджер с мужским именем, у этого репутация меньше нуля
08:41:37 13-02-2026
Если прям для бизнеса - обленились. Без проблем электронная почта. Когда вотсапп появился, я его года 2 не ставил. Но потом многие уже начали спрашивать по работе - поставил.
Был ранее ещё прекрасный ICQ, просто к номерам телефона не привязан. Просто интернет нужен был.
09:14:28 13-02-2026
Вообще проблем нет. Давно перешол на Мах. Тут скорее закостенелость, не умение адаптироваться к изменяющейся обстановке. Кто хочет тот не гундит а работает. Кто не хочет тот ноет и в конце концов разоряется.
09:54:16 13-02-2026
Гость (09:14:28 13-02-2026) Вообще проблем нет. Давно перешол на Мах. Тут скорее закосте...
Рабство в первую очередь в голове
10:13:52 13-02-2026
Гость (09:54:16 13-02-2026) Рабство в первую очередь в голове... Чем отличается рабство в России от рабства в америке или Китае? Какая разница если за тобой следят спецслужбы в России или в америке или англии?
11:27:04 13-02-2026
Гость (09:54:16 13-02-2026) Рабство в первую очередь в голове... посмотрите на свободных киевлян. Да они так называемо свободны но просто по большому они не как вы в туалет ходите а на кошачьи лотки. Вот до чего их свобода довела
11:08:10 19-02-2026
Холмс (11:27:04 13-02-2026) посмотрите на свободных киевлян. Да они так называемо свобод... Давно из Киева? Вы не шпион? Откуда знания как ходят и куда киявляне?
11:44:48 13-02-2026
Гость (09:54:16 13-02-2026) Рабство в первую очередь в голове... вот именно, зависимость от мессенджеров и есть рабство
10:05:01 13-02-2026
Гость (09:14:28 13-02-2026) Вообще проблем нет. Давно перешол на Мах. Тут скорее закосте... Ты на макс перешёл, а твои клиенты - нет. Досвидос тваёму бизнесу.
10:56:38 13-02-2026
К концу года все будут работать в Максе и забуду и про телегу и вацап.
11:01:39 13-02-2026
Просто кидаться сообщениями можно на любой платформе, но в телеге огромное количество ботов и интеграция с разными платформами чего больше нигде нет. и макс их незаменит в ближайшее время.
11:23:21 13-02-2026
если бизнес не может даже поменять платформу сообщений со своими клиентами то о чем говорить то? грош цена такому бизнесу и таким бизнесменам
второе: вы уже лет пять живете в понимании что эту телегу могут прикрыть и упорно продолжаете ее использовать. Тогда возникает вопрос может дело не в удобствах а в поручениях ваших заграничных хозяев аааа?
11:36:45 13-02-2026
Это что за "бизнес" такой вообще, в котором основой является мессенджер (любой)? Мелкие спекулянты/парикмахеры/репетиторы и разного рода инфоцыгане - вот это вот называют "бизнесом"? Тогда и баба-Маша которая продает свои огурцы у входа в магазин является бизнес-вумен.
16:25:23 13-02-2026
Гость (11:36:45 13-02-2026) Это что за "бизнес" такой вообще, в котором основой является... ты у станка трудишься? а многие нет: адвокаты, консультанты (тебе человек из оценочной конторы написал), риелторы, весь туризм, авиаксассы, программисты, репетиторы - это первое, что пришло на ум. А по факту, все, кто занимается умственным трудом
21:13:22 13-02-2026
Гость (16:25:23 13-02-2026) ты у станка трудишься? а многие нет: адвокаты, консультанты ... Умственный труд и сфера мелких услуг - это совсем не одно и то же, и мастурбация в телеге говорит лишь об уровне этого "бизнеса".