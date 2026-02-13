"Без слез и сказать нечего". Как алтайский бизнес переживает замедление Telegram

Переходить на другую площадку — не такой уж простой и быстрый процесс

13 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

Телефон в руках / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Роскомнадзор официально заявил о начале замедления мессенджера Telegram. Если с осени прошлого года часть функций ограничивали "точечно", то теперь доступ к площадке фактически перекрывают для всех пользователей в России. Для алтайских предпринимателей это стало не просто новостью, а серьезным ударом по ежедневной работе. Проблемы начались 10 февраля — символично, во Всемирный день безопасного интернета. Сначала мессенджер перестал корректно работать, затем частично "ожил", но перебои остались: текст еще загружается, а вот вместо фотографий и видео — пустые окна с крестиком. Журналисты Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул поговорили с предпринимателями Алтайского края и узнали, как они отнеслись к замедлению "телеги".

"Коммуникация стала сложнее"

"Без слез и сказать нечего" — комментируют представители бизнеса Алтайского края. Дело в том, что вся коммуникация с клиентами и партнерами прекратилась. А переходить на другую площадку — не такой уж простой и быстрый процесс. Мнением о ситуации делится Виктор Омелянчук, руководитель Алтайского бюро оценки.

«Нам отправляют фотографии, документы, мы пересылаем договоры, платежные ссылки. Из-за нестабильной работы Telegram взаимодействие с клиентами стало сложнее. У многих нет альтернативных платформ, а новые сервисы пока тоже работают нестабильно», — отмечает он.

Для специалистов, трудящихся дистанционно, мессенджер давно стал полноценным рабочим инструментом, а не просто способом переписки.

"Переезд — это всегда сложно"

Художник Надежда Лукавская, основатель творческой мастерской "Муза", сравнивает переход на другую платформу с настоящим переездом.

«Нужно все разложить по местам, разобраться, как работает новая система, снова привести туда аудиторию — каждому сообщить новый адрес. Я веду все сама, и это очень хлопотно. Хочется стабильности, чтобы больше времени тратить на работу, а не на адаптацию к новым реалиям», — говорит Надежда Лукавская.

По ее словам, отечественный мессенджер Max может стать альтернативой, но пока ему не хватает стабильности и функционала.

VPN — временное решение

Способ обойти блокировку, воспользовавшись VPN-сервисами, прослужит недолго. Пока за это не наказывают, но только пока, считает Яна Фурман, основатель юридической компании Ynfurm ("Инфурм").

«Наказание за использование VPN-сервисов для доступа к Telegram простому пользователю не грозит. Текущие санкции направлены в первую очередь на распространителей, то есть владельцев сервисов и каналов, которые рекламируют и публикуют инструкции по обходу блокировок, поэтому рискуют получить крупный административный штраф по статье 13.39. Думаю, что дальнейшее ужесточение санкций — это практически неизбежный сценарий. Государственный тренд ведет к криминализации обхода. Уже существуют законопроекты, предлагающие ввести уголовную ответственность за систематический обход блокировок. Параллельно, конечно же, развиваются технологии для выявления такого трафика и блокируются сами VPN-сервисы. Риски будут расти, особенно для активных и публичных пользователей», — пояснила Яна Фурман.

Этот рискованный способ оставаться в Telegram выбирает половина предпринимателей, опрошенных радиостанцией BFM Барнаул в пока еще работающем телеграм-канале. Чуть меньше — 42% — за переход в отечественный мессенджер Маx. И только 7% респондентов намерены искать альтернативные площадки, которых в доступном интернет-пространстве остается немного.