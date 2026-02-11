Павел Дуров сравнил ограничения Telegram в России с блокировкой мессенджера в Иране

По мнению главы платформы, меры связаны с попыткой навязать россиянам "контролируемое государством приложение"

11 февраля 2026, 11:21, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: официальный телеграм-канал Павла Дурова / t.me/durov

Павел Дуров прокомментировал вводимые в России ограничения в отношении мессенджера Telegram. В своем англоязычном канале глава платформы провел параллель с ситуацией в Иране в 2018 году.

По мнению Дурова, меры против Telegram связаны с попыткой навязать пользователям "контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры".

Он привел пример Ирана, где, как он утверждает, была реализована аналогичная стратегия:

«Восемь лет назад Иран попробовал ту же стратегию — и потерпел неудачу. Иран запретил Telegram под надуманным предлогом, пытаясь заставить людей перейти на альтернативу, управляемую государством. Несмотря на запрет, большинство иранцев по‑прежнему пользуются Telegram в обход цензуры и предпочитают его приложениям, за которыми ведется наблюдение».

Дуров также подчеркнул, что Telegram неизменно выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

Технические проблемы у российских пользователей мессенджера начались 9 февраля. Днем 10 февраля Роскомнадзор официально подтвердил введение ограничений. В ведомстве пояснили, что меры связаны с нарушениями Telegram российского законодательства.

Регулятор предупредил: если платформа не пойдет на контакт, будут приняты дальнейшие меры воздействия.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков впервые прокомментировал ситуацию в отношении Telegram. Он подтвердил, что принято решение о замедлении работы сервиса.