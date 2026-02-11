Павел Дуров сравнил ограничения Telegram в России с блокировкой мессенджера в Иране
По мнению главы платформы, меры связаны с попыткой навязать россиянам "контролируемое государством приложение"
11 февраля 2026, 11:21, ИА Амител
Павел Дуров прокомментировал вводимые в России ограничения в отношении мессенджера Telegram. В своем англоязычном канале глава платформы провел параллель с ситуацией в Иране в 2018 году.
По мнению Дурова, меры против Telegram связаны с попыткой навязать пользователям "контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры".
Он привел пример Ирана, где, как он утверждает, была реализована аналогичная стратегия:
«Восемь лет назад Иран попробовал ту же стратегию — и потерпел неудачу. Иран запретил Telegram под надуманным предлогом, пытаясь заставить людей перейти на альтернативу, управляемую государством. Несмотря на запрет, большинство иранцев по‑прежнему пользуются Telegram в обход цензуры и предпочитают его приложениям, за которыми ведется наблюдение».
Дуров также подчеркнул, что Telegram неизменно выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.
Технические проблемы у российских пользователей мессенджера начались 9 февраля. Днем 10 февраля Роскомнадзор официально подтвердил введение ограничений. В ведомстве пояснили, что меры связаны с нарушениями Telegram российского законодательства.
Регулятор предупредил: если платформа не пойдет на контакт, будут приняты дальнейшие меры воздействия.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков впервые прокомментировал ситуацию в отношении Telegram. Он подтвердил, что принято решение о замедлении работы сервиса.
11:48:09 11-02-2026
навязать россиянам "контролируемое государством приложение"?????
Так россияне и составляют российское государство. У каждого человека есть малая родина - место, где он родился, и большая родина - страна, которую любят и развивают. Зато Дуров как перекати-поле не имеет родины. Где задни-е тепло (денег много) там и родина. Живет, наживается, жирует потребительски за счет россиян, ещё советы раздает.
Нужно сделать один мессенджер государственный бесплатный, а операторов связи - ограничить в доходах, 50% доходов, чтобы шли государству. А то наживаются за счет государства (граждан), а самому государству копейки возвращают.
13:57:51 11-02-2026
гость (11:48:09 11-02-2026) навязать россиянам "контролируемое государством приложение"... Какой же вы бред пишите ? Думаю если провести опрос - 90% скажет что пусть будет Телеграмм, и не потому что они оппозиционеры или мошенники, а просто потому что им в нем удобно а их взяи и ограничили в правах. Я понимаю ограничения пропаганды насилия, наркотиков, межнациональной розни. А тут просто месенджер для общения для большинства. Так что именно Россиян и не спрашивали, а тупо решил роскомнадзор . Всем во всем мире ясно что МАКС так навязывают
12:09:09 11-02-2026
Получилось, что только зря прогибался под ФСБ и сливал им данные про оппозицию, все равно начали блочить
13:21:33 11-02-2026
Гость (12:09:09 11-02-2026) Получилось, что только зря прогибался под ФСБ и сливал им да... Получается зря факи показывал. Нагнули на западе в парижах нашего гражданина мира
12:42:43 11-02-2026
Насилие ещё никогда не приводило к желаемым результатам, чем больше давят, тем больше протест.