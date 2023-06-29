Безработный житель Новоалтайска сбежал из магазина с кроссовками за 16 тысяч
Мужчина воспользовался невнимательностью продавца и прихватил себе пару обуви
29 июня 2023, 13:39, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Управляющая магазином одежды из Барнаула обратилась в полицию и рассказала о пропаже дорогих кроссовок. Полицейские нашли злоумышленника, пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Правоохранители выяснили, что в магазин зашел мужчина, который воспользовался невнимательностью продавца, схватил кроссовки за 16 тысяч рублей и скрылся.
Злоумышленника нашли, им оказался безработный житель Новоалтайска. В отношении него завели уголовное дело по статье "Кража".
09:04:43 30-06-2023
Если схватил и смылся, то это не кража, а грабеж. Кража-есть тайное хищение.
15:31:00 30-06-2023
Гость (09:04:43 30-06-2023) Если схватил и смылся, то это не кража, а грабеж. Кража-есть... Так он тайно похитил, продавец то не заметила это, а только управляющая спустя время обнаружила пропажу.