Безработный житель Новоалтайска сбежал из магазина с кроссовками за 16 тысяч

Мужчина воспользовался невнимательностью продавца и прихватил себе пару обуви

29 июня 2023, 13:39, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Управляющая магазином одежды из Барнаула обратилась в полицию и рассказала о пропаже дорогих кроссовок. Полицейские нашли злоумышленника, пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранители выяснили, что в магазин зашел мужчина, который воспользовался невнимательностью продавца, схватил кроссовки за 16 тысяч рублей и скрылся.

Злоумышленника нашли, им оказался безработный житель Новоалтайска. В отношении него завели уголовное дело по статье "Кража".