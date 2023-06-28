Алкоголь пострадавшим под Бийском подросткам купил взрослый мужчина
Мужчину установили — это житель Бийского района 1964 года рождения
28 июня 2023, 21:37, ИА Амител
Глава ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поставил на контроль разбирательство по сообщениям СМИ об отравлении бийских подростков напитком, содержащим алкоголь. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Так, сейчас предварительно установлено, что подростки употребляли напиток с содержанием алкоголя вдвоем. Его по просьбе одного из школьников накануне днем в баре приобрел взрослый мужчина.
Мужчину установили – это житель Бийского района 1964 года рождения. Составлен материал о привлечении его к административной ответственности.
Установлено, что оба подростка ранее на профилактическом учете в подразделении ПДН не состояли. С родителями школьников проведена профилактическая беседа, они также будут привлечены к административной ответственности.
22:06:47 28-06-2023
Ну слава Богу нашли козла отпущения...
22:44:05 28-06-2023
Гость (22:06:47 28-06-2023) Ну слава Богу нашли козла отпущения...... слово "отпущения" лишнее. достаточно просто козла.
23:21:11 28-06-2023
Когда сухой закон введёте? А ? За рулём же есть сухой закон и хуже не стало.
00:04:57 29-06-2023
Правильно надо наказывать тех кто покупает подросткам алкоголь и сигареты, взрослые люди не думают о том, что способствуют развитию вредной зависимости у подростков им кажется, что они добренькие дяденьки, а на самом деле безответственные люди.
06:41:02 29-06-2023
Гость (23:21:11 28-06-2023) Когда сухой закон введёте? А ? За рулём же есть сухой закон ... переезжайте к Рамзану
07:21:00 29-06-2023
какие все правильные, как-будто агдам в гаражах за школой с девченками не пили
08:10:29 29-06-2023
Гость (07:21:00 29-06-2023) какие все правильные, как-будто агдам в гаражах за школой с ... По вам это особенно видно. Так и продолжаете?
09:12:41 29-06-2023
Гость (07:21:00 29-06-2023) какие все правильные, как-будто агдам в гаражах за школой с ... Логика убойная, мы пили и вы пейте, спится мы вам поможем мы же ваши отцы.)) Своему ребенку вы тоже наливаете? Пусть будет похож на своего отца.
11:04:44 29-06-2023
Гость (09:12:41 29-06-2023) Логика убойная, мы пили и вы пейте, спится мы вам поможем мы... моему ребенку 33 года и она в жизни алкоголь не пробовала, так что мимо
11:09:55 29-06-2023
Гость (11:04:44 29-06-2023) моему ребенку 33 года и она в жизни алкоголь не пробовала, т... и с мужиком ни разу не была поди?
12:00:57 29-06-2023
Гость (11:04:44 29-06-2023) моему ребенку 33 года и она в жизни алкоголь не пробовала, т... какие все правильные, как-будто агдам в гаражах за школой с девченками не пили, это пишет мама правильного ребенка, который в 33 года не пробовал алкоголь, вы своей дочери тоже задаёте вопрос, почему она такая правильная.)))
12:46:27 29-06-2023
это пишет мама правильного ребенка, который в 33 года не пробовал алкоголь, вы своей дочери тоже задаёте вопрос, почему она такая правильная.))) вообще-то это пишет папа, потомственный алкоголик в третьем поколении. А на вопрос почему? отвечает да не хочу. Попробовала раз шампусик, так разве это алкоголь, газировка
12:50:30 29-06-2023
Гость (12:46:27 29-06-2023) вообще-то это пишет папа, так что с мужиками то у дочки?
12:55:49 29-06-2023
Гость (12:50:30 29-06-2023) так что с мужиками то у дочки? ... разок попробовала. не понравилось)))
13:01:27 29-06-2023
Гость (12:50:30 29-06-2023) так что с мужиками то у дочки? ... замужем, у меня две внучки, если это тоже интересно
11:12:54 29-06-2023
бедный ребенок в 33 года .бггг
12:07:55 29-06-2023
Гость (11:12:54 29-06-2023) бедный ребенок в 33 года .бггг... Так что все таки такое это загадочное "бггг"???
11:13:34 29-06-2023
и она в жизни алкоголь не пробовала ... Зря вы так уверенны. бухает без вас
11:16:48 29-06-2023
и тут Остапов понесло)))