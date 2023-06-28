Алкоголь пострадавшим под Бийском подросткам купил взрослый мужчина

Мужчину установили — это житель Бийского района 1964 года рождения

28 июня 2023, 21:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поставил на контроль разбирательство по сообщениям СМИ об отравлении бийских подростков напитком, содержащим алкоголь. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Так, сейчас предварительно установлено, что подростки употребляли напиток с содержанием алкоголя вдвоем. Его по просьбе одного из школьников накануне днем в баре приобрел взрослый мужчина.

Мужчину установили – это житель Бийского района 1964 года рождения. Составлен материал о привлечении его к административной ответственности.

Установлено, что оба подростка ранее на профилактическом учете в подразделении ПДН не состояли. С родителями школьников проведена профилактическая беседа, они также будут привлечены к административной ответственности.