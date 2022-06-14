Испытания. На Алтае катафалк провалился в асфальт и забил огромный фонтан

На улице Мерлина в 10 утра прорвало трубу и вытекающая вода промыла полотно автодороги, а также частично грунт под трамвайной линией. Образовалась большая яма, в которую провалился микроавтобус УАЗ с надписью «Специализированная служба». Остановились трамваи, пишет «Белокуриха инфо».

На фото и видео из социальных сетей видно, как часть трамвайного полотна висит в яме с водой, а на другом конце этого провала свесились два колеса «буханки».

Чуть позже на улице Ленина прорвало трубу и забил высоченный фонтан, сообщает «Инцидент Бийск».

Напомним, что в июле гидравлические испытания также проходят и в Барнауле. Они проводятся в разных частях города в разное время.