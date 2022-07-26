Мэр алтайского города оправдался за перерытые улицы

Мэр Бийска Александр Студеникин объяснил, почему в городе перерыли несколько улиц. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, в этом году в наукограде развернулось несколько крупномасштабных ремонтных кампаний: в рамках нацпроекта чинят 15 участков дорог, благоустраивают три общественные территории, расширяют сеть уличного освещения и готовят теплосети к зиме.

«Конечно, это вызывает ряд неудобств при передвижении по городу, но прошу относиться к возникающим проблемам с пониманием. Лето, сами знаете, у нас недолгое, а успеть сделать надо многое», — заключил градоначальник.

Напомним, в Бийске до 20 августа в связи с проведением дорожных работ закрыли сквозное движение автотранспорта на двух улицах.