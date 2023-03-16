Психолог рассказала о самой главной родительской ошибке, которую те допускают при общении с подростком

16 марта 2023, 09:45, ИА Амител

В конце февраля 2023 года многие взрослые с удивлением для себя узнали о новом подростковом сообществе ЧВК "Редан" (подробнее об этих ребятах мы писали здесь). Причём основной вопрос, который задавали взрослые во многих чатах: а что, и сейчас есть какие-то подростковые субкультуры? Да, есть. И это очень важный этап взросления, говорят психологи. Просто родителям важно отслеживать эти процессы, чтобы не пришла беда. Как отличники попадают в плохие компании, почему подростковые группировки – не всегда плохо и какие ошибки не должны совершать родители, чтобы уберечь своего ребёнка, в "Переговорке" на amic.ru рассказала клинический психолог Лариса Головина.

Кто в "Переговорке":



Лариса Головина – клинический психолог, детский нейропсихолог, доцент кафедры клинической психологии АлтГУ. В 2010 году окончила факультет психологии АлтГУ по специальности "психолог", в этом же году прошла повышение квалификации по клинической психологии. Более 10 лет работала в Краевом кризисном центре для мужчин, с 2019 года ведёт частную практику.01:33 "Подростковость как этап развития личности на самом деле не имеет привязки к возрасту". О том, кто такие наши повзрослевшие дети и что значит их подростковый бунт.

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09:16 Как понять, что сообщество использует подростка, опасно для него и откуда берётся подростковая агрессия.

12:35 Почему родителям часто неважно, что происходит с их детьми и что делать, если они всё-таки увидели, что группировка опасна для подростка?

16:07 Какие дети не попадают в плохие компании. И что такое хорошая семья на самом деле.

17:42 О самой главной родительской ошибке, последствия которой очень трудно разбирать.

20:49 Что делать, если подросток не идёт на контакт.

22:12 О жертвах буллинга и о том, как помочь подростку, если его выбрасывают из "стаи".

24:05 "Этот концерт для меня". На что обращать внимание и как понять, что подросток неосознанно просит у вас помощи. "Человек в этот период сам может не отдавать себе отчёт хорошо ему или плохо, но есть сигналы", – говорит специалист.

27:50 А если конфликт в разгаре? Можно ли наладить хорошие отношения с подростком.