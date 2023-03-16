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Зачем подростки "сбиваются в стаи" и какие дети не попадают в плохие компании

Психолог рассказала о самой главной родительской ошибке, которую те допускают при общении с подростком

16 марта 2023, 09:45, ИА Амител

В конце февраля 2023 года многие взрослые с удивлением для себя узнали о новом подростковом сообществе ЧВК "Редан" (подробнее об этих ребятах мы писали здесь). Причём основной вопрос, который задавали взрослые во многих чатах: а что, и сейчас есть какие-то подростковые субкультуры? Да, есть. И это очень важный этап взросления, говорят психологи. Просто родителям важно отслеживать эти процессы, чтобы не пришла беда. Как отличники попадают в плохие компании, почему подростковые группировки – не всегда плохо и какие ошибки не должны совершать родители, чтобы уберечь своего ребёнка, в "Переговорке" на amic.ru рассказала клинический психолог Лариса Головина.

Кто в "Переговорке":

Лариса Головина – клинический психолог, детский нейропсихолог, доцент кафедры клинической психологии АлтГУ. В 2010 году окончила факультет психологии АлтГУ по специальности "психолог", в этом же году прошла повышение квалификации по клинической психологии. Более 10 лет работала в Краевом кризисном центре для мужчин, с 2019 года ведёт частную практику.01:33 "Подростковость как этап развития личности на самом деле не имеет привязки к возрасту". О том, кто такие наши повзрослевшие дети и что значит их подростковый бунт.

05:43 Зачем подростки "сбиваются в стаю" и с чем связан их максимализм. Эксперт говорит, что группировки – это не всегда плохо.

09:16 Как понять, что сообщество использует подростка, опасно для него и откуда берётся подростковая агрессия.

12:35 Почему родителям часто неважно, что происходит с их детьми и что делать, если они всё-таки увидели, что группировка опасна для подростка?

16:07 Какие дети не попадают в плохие компании. И что такое хорошая семья на самом деле.

17:42 О самой главной родительской ошибке, последствия которой очень трудно разбирать.

20:49 Что делать, если подросток не идёт на контакт.

22:12 О жертвах буллинга и о том, как помочь подростку, если его выбрасывают из "стаи".

24:05 "Этот концерт для меня". На что обращать внимание и как понять, что подросток неосознанно просит у вас помощи. "Человек в этот период сам может не отдавать себе отчёт хорошо ему или плохо, но есть сигналы", – говорит специалист.

27:50 А если конфликт в разгаре? Можно ли наладить хорошие отношения с подростком.

Комментарии 29

  • многие взрослые с удивлением для себя узнали о новом подростковом сообществе ЧВК "Редан"--- Вы идивитесь, но и многие подростки о таком движении не знали, пока его не прорекламировали во всех СМИ) Поэтому и собирались в торговых центрах посмотреть разрекламированную драку между какими-то редановцами с кем-то там еще.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Поэтому и собирались в торговых центрах посмотреть разрекламированную драку - Вот это точно, меньше орали бы на всех углах.
    16 марта, Гость   Ответить
  • потому что государству плевать на молодежь раньше были октябрята, пионерия, комсомол - дисциплина, мотивация, спорт бесплатные кружки, секции сейчас есть деньги или родителям не плевать - дети занимаются родителям плевать, денег нет - дети в стае
    16 марта, Гость   Ответить
  • о таком движении не знали, пока его не прорекламировали - ну да.. прикольно, интересно у них есть еще такое?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, вы очень удивитесь но сейчас ОООЧЕНЬ много бесплатных кружков и секций. Да и платные стоят чисто символических денег
    16 марта, Гость   Ответить
  • Вы не думали,что сейчас будут мало-мальское скопление называть "Рёдан" и разгонять? Иначе для чего была вся эта операция "прикрытие"?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Да и платные стоят чисто символических денег --- у всех свое понятие о символической цене.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, 800 р в месяц для вас неподьемная сумма?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Символическая цена варьируется. Кто богаче тот не заметит ничего.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Я на 800 рублей только ем в неделю, конечно не подъемная.
    16 марта, Гость   Ответить
  • В школах бесплатных кружков стало больше. По сертификату ДО стало проще. Мы ходим сразу в два таких
    16 марта, Гость   Ответить
  • Я на 800 рублей только ем в неделю,-- одна ешь или с ребенком? и чем же ты питаешься на 114 р в день?
    16 марта, Гость   Ответить
  • - ОООЧЕНЬ много бесплатных кружков и секций - есть, но насчет много как-то вряд ли... спортивных вот не припомню... во-вторых, они мягко говоря не современны, да есть например моделирование, т.е поделки из г и палок, или всякие рисовалки, хоровое пение, ну в общем, ради этого ребенок из телефона не вылезет. 2-3 т. это символические деньги?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Если нет внятной молодежной политики в государстве, то сколько вы текстов не пишите лучше не будет...
    16 марта, Гость   Ответить
  • Да дети не хотят ни в какие кружки ходить. У нас в Боровихе огромный ДК, много кружков и бесплатных или 200руб.в месяц - не идут. Хулиганят на ж/д станции - всё ломают, портят, мусорят, матерятся... Это их любимое занятие. Полиция дежурит, но наказать малолеток никак нельзя, только провести беседу. Они и полиции дерзят и хамят. Какие кружки? Хватит ерунду писать, надо законы менять и привлекать к уголовной ответственности с 10 лет
    16 марта, Гость   Ответить
  • Хватит ерунду писать, надо законы менять и привлекать к уголовной ответственности с 10 лет---к сожалению согласен.
    16 марта, Гость   Ответить
  • -В школах бесплатных кружков стало больше. По сертификату ДО стало проще. Мы ходим сразу в два таких - вам повезло, значит школа озаботилась, в некоторых барнаульских школах практически ничего нет. есть центры дет.творчества при администрациях с тем самым моделированием и пр.
    16 марта, Гость   Ответить
  • надо законы менять--- просто занимайтесь воспитанием своих детей
    16 марта, Гость   Ответить
  • - Хулиганят на ж/д станции - всё ломают, портят, мусорят, матерятся... - извините, а чем заняты родители этих подростков? ну просто исходя из пословицы "не воспитывайте детей, воспитывайте себя"... у них есть примеры вечного, светлого, доброго перед глазами?
    16 марта, Гость   Ответить
  • ради этого ребенок из телефона не вылезет---- а вы ради интереса сходите на отчетный концерт в Молодежный центр Ленинского района. И посмотрите , сколько там детей от 7 до 17 лет занимается (танцы народные, танцы бальные, танцы современные, какие-то модные показы, вокально-инструментальные ансамбли). Или на отчетный спектакль театральной студии (любой), или на фестиваль "Рок-весна". Везде дети самых разных возрастов занимаются. Их много. Они все увлечены своим творчеством.
    16 марта, Гость   Ответить
  • У них есть примеры вечного, светлого... Конечно, есть - получить пособия и пропить их. Бабушка рассказывала как они в войну 5 детей от 4х до 10лет, прополят и польют огород, пока мать от зари до зари работает в колхозе, а отец на фронте. К приходу матери соберут хворост, затопят печь и сварят картошку, т.к. видели, что матери тяжело. Что видят современные дети(не все а хулиганы), что родители получили деньги и пьют, гуляют, им весело. Так и дети по своему веселятся - дерутся, да ломают всё
    16 марта, Гость   Ответить
  • родители получили деньги и пьют, гуляют, им весело--- я не согласна. Я считаю, что хулиганят дети не только у пьющих родителей. С детьми нужно с пеленок разговаривать, обьяснять , что хорошо, а что плохо. На элементарных примерах. "Видишь во дворе качеля сломана? Это плохие хулиганы сломали, и теперь деткам качаться негде. А вон дяденька карусельку ремонтирует, чтобы детки играть могли. Он молодец". Это с 2-3 лет. Станет старше , можно и более серьезные вещи объяснять. Это и есть воспитание. Многие считают, что задача родителей , чтобы ребенок был сыт и одет. А воспитание само придет. Не работает это так
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, такие хулиганы были во все времена, и в советское время, когда была молодежная политика в государстве, дети фигней страдали и в банды собирались. Но и сейчас есть те, кто ходит в эти самые несовременные кружки. Что несовременного в шитье мягкой игрушки, если ребенку нравится, если она шьет лучше матери и побеждает на всероссийских конкурсах? просто пробуждать интерес ко всякой полезной деятельности, искать с ним вместе его интересы, нужно не в подростковом возрасте, а надо было делать намного раньше. сейчас уже поздняк метаться, конечно, уже не вытащить из телефона мы летом с детьми были в Питере и случайно попали на концерт оркестра Морского корпуса Петра Великого, духовой оркестр, если вы понимаете о чем я, играли классику и эстраду, не Тиму Белорусских. Мой 16 летний сын залип так, что когда нужно было уходить, я его еле оторвала. Просто ВАС в жизни детей должно быть больше, чем железнодорожных станций и прочего тому подобного
    16 марта, Гость   Ответить
  • Конечно, не только у пьющих хулиганят , а у богатых от безделья, делать - то нечего, ничем не озабочены
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Бред ! 800 руб. сейчас ничего не стоит ...нет таких цен ....
    16 марта, Гость   Ответить
  • У меня дочь 8 лет отзанималась в творческом объединении. Изучила 2 музыкальных инструмента. В прошлом году платили 800 р в месяц. В этом может и подорожало, не знаю.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Плачу 400 руб/мес за худ школу, бюджет. Пушкинская карта есть, ходи смотри, у дочери из класса 2 чел ходят, остальным не надо ничего. Родителям с себя надо начинать, многие читают, по театрам, музеям ходят? С неба ничего не падает, ребенок сам себя не воспитает. Бесплатно его не вырастить.
    16 марта, Гость   Ответить
  • а у богатых от безделья ====== Да и от безнаказанности. Вон, на днях новость была, сынок (вроде 22 года и не малолетка совсем) одного депутата ГД (и не пьяница вроде), одного чувака зарезал, а через 2 часа уже и "не виноватая она"))))))))))))
    16 марта, Гость   Ответить
  • Очередная реклама деструктивного сообщества. Если начать массово писать о людоедах, они скоро появятся.
    16 марта, Гость   Ответить
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