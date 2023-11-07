Бийчане пожаловались, что часами ждут пригородные автобусы на морозе

Жители наукограда боятся, что вскоре вовсе останутся без транспорта

07 ноября 2023, 12:02, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жители Бийска пожаловались главе города на длительное ожидание пригородных автобусов. Как сообщает "Бийский рабочий", люди часами ждут автобусы № 401 и 403 – бывает, что иногда они и вовсе не приходят.

Жалобы появились в чате мэра Бийска. Жители отмечают, что особенно остро эта проблема стоит зимой из-за мороза. В диспетчерской и администрации объяснили, что маршруты не относятся к ведомству города. При этом Минтранс Алтайского края уже начал процедуру расторжения контракта с перевозчиком – он не выполнял своих обязательств.

Однако ответ не успокоил бийчан. Они опасаются, что после расторжения контракта автобусы и вовсе могут перестать ходить по маршрутам. В администрации пояснили, что впоследствии на определение нового подрядчика потребуется проведение конкурсных процедур.