КПРФ не разрешили проводить митинг в центре Бийска в годовщину революции

Сначала решение вынесла городская администрация, теперь с ним согласился суд

02 ноября 2024, 15:55, Антон Дегтярев

Митинг КПРФ в Барнауле / Фото: amic.ru

Суд не разрешил бийскому отделению КПРФ проводить в центре города митинг в годовщину революции 7 ноября. Акцию планировали организовать на Петровском бульваре, однако с этим не согласились власти, а суд встал на сторону горадминистрации. Теперь мероприятие состоится уже в другом месте. Об этом amic.ru рассказал первый секретарь бийского горкома КПРФ Владимир Балахнин.

Мэрия Бийска не позволила местным коммунистам проводить митинг в центре города из-за того, что чиновников не устроили цели мероприятия. На акции "красные" хотели говорить об "исторической значимости революции, о тарифах ЖКХ, о росте цен на основные товары и услуги, о проблемах молодежи и опасности фашизации общества".

Также была и вторая причина отмены митинга – на Петровском бульваре начинается подготовка к празднованию Нового года. Бийская мэрия предложила коммунистам альтернативный вариант – Льняной комбинат, однако он коммунистов не устроил, потому что локация находится в семи километрах от центра и добираться туда на общественном транспорте неудобно, объяснил Балахнин.

Представители КПРФ посчитали основания для отмены незаконными и обратились в суд, чтобы оспорить решение горадминистрации и добиться проведения мероприятия на Петровском бульваре, где есть сцена и подходящие условия для акции. Однако сделать этого у "красных" не получилось.

"Мэрия сначала ответила, что цель публичного мероприятия должна быть "определенной и не допускающей произвольного трактования". Такого в законе нет, поэтому мы пошли в суд. Там уже администрация представила документы, что перекроет треть парка для подготовки к празднованию Нового года. Часть бульвара будет перекрыта и для пешеходов ленточками", – пояснил Балахнин amic.ru.

Теперь митинг состоится в гайд-парке на площади 9 Января с 11 до 12 часов, сообщил Балахнин. Коммунистам подавать уведомление в этом случае не нужно, если на акцию придет меньше 100 человек.

Отметим, что в Барнауле митинг КПРФ 7 ноября пройдет на площади Советов в 17:30, его власти согласовали. Согласована и акция в Рубцовске, которая состоится на набережной имени Пирогова в 17 часов. Также КПРФ планирует проводить памятные мероприятия в других городах и селах края. А вот "Коммунисты России" 7 ноября ограничатся только возложением цветов и встречами с избирателями.

Напомним, в апреле 2024 года власти Барнаула отказали алтайскому отделению КПРФ в проведении первомайской демонстрации и митинга на площади Советов в Барнауле. Основанием для этого стали спортивные мероприятия на этой локации. Суд также признал решение законным, коммунисты провели мероприятие в сквере Германа Титова.