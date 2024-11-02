КПРФ не разрешили проводить митинг в центре Бийска в годовщину революции
Сначала решение вынесла городская администрация, теперь с ним согласился суд
02 ноября 2024, 15:55, Антон Дегтярев
Суд не разрешил бийскому отделению КПРФ проводить в центре города митинг в годовщину революции 7 ноября. Акцию планировали организовать на Петровском бульваре, однако с этим не согласились власти, а суд встал на сторону горадминистрации. Теперь мероприятие состоится уже в другом месте. Об этом amic.ru рассказал первый секретарь бийского горкома КПРФ Владимир Балахнин.
Мэрия Бийска не позволила местным коммунистам проводить митинг в центре города из-за того, что чиновников не устроили цели мероприятия. На акции "красные" хотели говорить об "исторической значимости революции, о тарифах ЖКХ, о росте цен на основные товары и услуги, о проблемах молодежи и опасности фашизации общества".
Также была и вторая причина отмены митинга – на Петровском бульваре начинается подготовка к празднованию Нового года. Бийская мэрия предложила коммунистам альтернативный вариант – Льняной комбинат, однако он коммунистов не устроил, потому что локация находится в семи километрах от центра и добираться туда на общественном транспорте неудобно, объяснил Балахнин.
Представители КПРФ посчитали основания для отмены незаконными и обратились в суд, чтобы оспорить решение горадминистрации и добиться проведения мероприятия на Петровском бульваре, где есть сцена и подходящие условия для акции. Однако сделать этого у "красных" не получилось.
"Мэрия сначала ответила, что цель публичного мероприятия должна быть "определенной и не допускающей произвольного трактования". Такого в законе нет, поэтому мы пошли в суд. Там уже администрация представила документы, что перекроет треть парка для подготовки к празднованию Нового года. Часть бульвара будет перекрыта и для пешеходов ленточками", – пояснил Балахнин amic.ru.
Теперь митинг состоится в гайд-парке на площади 9 Января с 11 до 12 часов, сообщил Балахнин. Коммунистам подавать уведомление в этом случае не нужно, если на акцию придет меньше 100 человек.
Отметим, что в Барнауле митинг КПРФ 7 ноября пройдет на площади Советов в 17:30, его власти согласовали. Согласована и акция в Рубцовске, которая состоится на набережной имени Пирогова в 17 часов. Также КПРФ планирует проводить памятные мероприятия в других городах и селах края. А вот "Коммунисты России" 7 ноября ограничатся только возложением цветов и встречами с избирателями.
Напомним, в апреле 2024 года власти Барнаула отказали алтайскому отделению КПРФ в проведении первомайской демонстрации и митинга на площади Советов в Барнауле. Основанием для этого стали спортивные мероприятия на этой локации. Суд также признал решение законным, коммунисты провели мероприятие в сквере Германа Титова.
16:10:54 02-11-2024
Позорники
16:12:59 02-11-2024
Пройдите ь по списку мэрии там сплошь бывшие коммунисты и комсомольцы переобутые.
16:50:39 02-11-2024
Гость (16:12:59 02-11-2024) Пройдите ь по списку мэрии там сплошь бывшие коммунисты и ко... Это бывшие члены партии, коммунисты это несколько другое
17:17:27 02-11-2024
Гость (16:12:59 02-11-2024) Пройдите ь по списку мэрии там сплошь бывшие коммунисты и ко... В кремле старики бывшие...
16:15:26 02-11-2024
Ну правильно!
А то ещё в центре Бийска поднимут народ на восстание...!? Ка-а-А-к свергнут правительство РФ, аж из Бийска!...
И привет родителям...
17:31:01 02-11-2024
Гость (16:15:26 02-11-2024) Ну правильно! А то ещё в центре Бийска поднимут народ на... Бобруйск - город славного революционного прошлого. Да.
17:05:07 02-11-2024
и правильно. какие такие коммунисты при капстрое? бредятина
17:20:01 02-11-2024
Сатрапы и узурпаторы, причем и бийские, и барнаульские. Бийские - потому что забанили митинг, а барнаульские - потому что разрешили, но без должного уважения.
17:52:39 02-11-2024
Как же капитализм боится коммунизма
18:14:52 02-11-2024
Гость (17:52:39 02-11-2024) Как же капитализм боится коммунизма ... Прямо спать не могут. И особенно икра не лезет в рот.
18:40:24 02-11-2024
Гость (17:52:39 02-11-2024) Как же капитализм боится коммунизма .Кто может бояться дохлорожденной идеи, транслируемой абсолютно беззубой невыразительной партией, с вошшдем, давно разложившимся на липу и мед?
19:15:07 02-11-2024
Ничего удивительного: для того буржуи и состряпали "день единства" нераскаявшихся воров и их нищебродных жертв, чтобы подменить им и выветрить из народной памяти День Великой революции!
20:14:10 02-11-2024
Чтобы никто не забывал, кто в доме "хозяин", в нарушение Конституции РФ - основного закона прямого действия.
22:48:52 02-11-2024
Ну это понятно, в Бийске жизнь прямо не мед, а тут понимаете митинг оппозиционной партии, ну страшно же, а зарплата и привилегии у судей всяко лучше, чем у митингующих.
07:02:45 03-11-2024
А спрашивал ли Ленин у царского правительства разрешения на проведение Октябрьской Революции? И сигнал Авроры тоже согласовывал? А боялся ли Ленин тюрьмы и ссылки? Вся суть современных коммунистов... В городе, где всë хорошо.
08:49:49 03-11-2024
Демократия!!!
09:57:59 03-11-2024
Да всё просто! Чем глубже в провинцию, тем рьянее служки! Ведь издревле известно, что плох тот солдат, что не мечтает стать генералом! Вот и выпрыгивают из штанишек, в надежде, что их переведут на должности повыше, за их усердие и рвение. Выдумали наспех причину отказа - "подготовка к Новому году", и теперь задыхаются, трепеща от восторга и своей "находчивости". Поди ёлку уже собрались ставить, да наряжать в этот день, а митинг будет отвлекать от трудов праведных, и думают, что народ - это все сплошь дурачки...
10:33:31 03-11-2024
Пока власть не сменится ,лучше не будет ,только хуже...
01:24:47 05-11-2024
Гость (16:15:26 02-11-2024) Ну правильно! А то ещё в центре Бийска поднимут народ на... боятся власти коммунистических идей и скопления народа.......позорники