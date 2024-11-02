НОВОСТИПолитика

КПРФ не разрешили проводить митинг в центре Бийска в годовщину революции

Сначала решение вынесла городская администрация, теперь с ним согласился суд

02 ноября 2024, 15:55, Антон Дегтярев

Митинг КПРФ в Барнауле / Фото: amic.ru
Митинг КПРФ в Барнауле / Фото: amic.ru

Суд не разрешил бийскому отделению КПРФ проводить в центре города митинг в годовщину революции 7 ноября. Акцию планировали организовать на Петровском бульваре, однако с этим не согласились власти, а суд встал на сторону горадминистрации. Теперь мероприятие состоится уже в другом месте. Об этом amic.ru рассказал первый секретарь бийского горкома КПРФ Владимир Балахнин.

Мэрия Бийска не позволила местным коммунистам проводить митинг в центре города из-за того, что чиновников не устроили цели мероприятия. На акции "красные" хотели говорить об "исторической значимости революции, о тарифах ЖКХ, о росте цен на основные товары и услуги, о проблемах молодежи и опасности фашизации общества".

Также была и вторая причина отмены митинга – на Петровском бульваре начинается подготовка к празднованию Нового года. Бийская мэрия предложила коммунистам альтернативный вариант – Льняной комбинат, однако он коммунистов не устроил, потому что локация находится в семи километрах от центра и добираться туда на общественном транспорте неудобно, объяснил Балахнин.

Представители КПРФ посчитали основания для отмены незаконными и обратились в суд, чтобы оспорить решение горадминистрации и добиться проведения мероприятия на Петровском бульваре, где есть сцена и подходящие условия для акции. Однако сделать этого у "красных" не получилось.

"Мэрия сначала ответила, что цель публичного мероприятия должна быть "определенной и не допускающей произвольного трактования". Такого в законе нет, поэтому мы пошли в суд. Там уже администрация представила документы, что перекроет треть парка для подготовки к празднованию Нового года. Часть бульвара будет перекрыта и для пешеходов ленточками", – пояснил Балахнин amic.ru.

Теперь митинг состоится в гайд-парке на площади 9 Января с 11 до 12 часов, сообщил Балахнин. Коммунистам подавать уведомление в этом случае не нужно, если на акцию придет меньше 100 человек.

Отметим, что в Барнауле митинг КПРФ 7 ноября пройдет на площади Советов в 17:30, его власти согласовали. Согласована и акция в Рубцовске, которая состоится на набережной имени Пирогова в 17 часов. Также КПРФ планирует проводить памятные мероприятия в других городах и селах края. А вот "Коммунисты России" 7 ноября ограничатся только возложением цветов и встречами с избирателями.

Напомним, в апреле 2024 года власти Барнаула отказали алтайскому отделению КПРФ в проведении первомайской демонстрации и митинга на площади Советов в Барнауле. Основанием для этого стали спортивные мероприятия на этой локации. Суд также признал решение законным, коммунисты провели мероприятие в сквере Германа Титова.

митинги КПРФ Акции протеста

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

16:10:54 02-11-2024

Позорники

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:59 02-11-2024

Пройдите ь по списку мэрии там сплошь бывшие коммунисты и комсомольцы переобутые.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:39 02-11-2024

Гость (16:12:59 02-11-2024) Пройдите ь по списку мэрии там сплошь бывшие коммунисты и ко... Это бывшие члены партии, коммунисты это несколько другое

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
🤑

17:17:27 02-11-2024

Гость (16:12:59 02-11-2024) Пройдите ь по списку мэрии там сплошь бывшие коммунисты и ко... В кремле старики бывшие...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:26 02-11-2024

Ну правильно!
А то ещё в центре Бийска поднимут народ на восстание...!? Ка-а-А-к свергнут правительство РФ, аж из Бийска!...
И привет родителям...

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:31:01 02-11-2024

Гость (16:15:26 02-11-2024) Ну правильно! А то ещё в центре Бийска поднимут народ на... Бобруйск - город славного революционного прошлого. Да.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:05:07 02-11-2024

и правильно. какие такие коммунисты при капстрое? бредятина

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:01 02-11-2024

Сатрапы и узурпаторы, причем и бийские, и барнаульские. Бийские - потому что забанили митинг, а барнаульские - потому что разрешили, но без должного уважения.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:39 02-11-2024

Как же капитализм боится коммунизма

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:52 02-11-2024

Гость (17:52:39 02-11-2024) Как же капитализм боится коммунизма ... Прямо спать не могут. И особенно икра не лезет в рот.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:40:24 02-11-2024

Гость (17:52:39 02-11-2024) Как же капитализм боится коммунизма .Кто может бояться дохлорожденной идеи, транслируемой абсолютно беззубой невыразительной партией, с вошшдем, давно разложившимся на липу и мед?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:15:07 02-11-2024

Ничего удивительного: для того буржуи и состряпали "день единства" нераскаявшихся воров и их нищебродных жертв, чтобы подменить им и выветрить из народной памяти День Великой революции!

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:14:10 02-11-2024

Чтобы никто не забывал, кто в доме "хозяин", в нарушение Конституции РФ - основного закона прямого действия.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость Я

22:48:52 02-11-2024

Ну это понятно, в Бийске жизнь прямо не мед, а тут понимаете митинг оппозиционной партии, ну страшно же, а зарплата и привилегии у судей всяко лучше, чем у митингующих.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:02:45 03-11-2024

А спрашивал ли Ленин у царского правительства разрешения на проведение Октябрьской Революции? И сигнал Авроры тоже согласовывал? А боялся ли Ленин тюрьмы и ссылки? Вся суть современных коммунистов... В городе, где всë хорошо.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:49:49 03-11-2024

Демократия!!!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:59 03-11-2024

Да всё просто! Чем глубже в провинцию, тем рьянее служки! Ведь издревле известно, что плох тот солдат, что не мечтает стать генералом! Вот и выпрыгивают из штанишек, в надежде, что их переведут на должности повыше, за их усердие и рвение. Выдумали наспех причину отказа - "подготовка к Новому году", и теперь задыхаются, трепеща от восторга и своей "находчивости". Поди ёлку уже собрались ставить, да наряжать в этот день, а митинг будет отвлекать от трудов праведных, и думают, что народ - это все сплошь дурачки...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бийчанин

10:33:31 03-11-2024

Пока власть не сменится ,лучше не будет ,только хуже...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
юрий

01:24:47 05-11-2024

Гость (16:15:26 02-11-2024) Ну правильно! А то ещё в центре Бийска поднимут народ на... боятся власти коммунистических идей и скопления народа.......позорники

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров