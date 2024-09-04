В алтайском избиркоме прокомментировали жалобы КПРФ на порчу агитации

Ранее кандидат от партии в депутаты АКЗС по 21-му округу заявил о том, что его агитацию заклеивали наркоторговцы

04 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Заклеенная агитация Матиаса Деница / Фото из телеграм-канала Марии Прусаковой

В Избирательную комиссию Алтайского края не поступало жалоб о порче агитации каких-либо кандидатов в депутаты АКЗС по 21-му округу. В основном такие обращения шли на уровень окружной избирательной комиссии или сразу в правоохранительные органы. Так председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова на пресс-конференции 3 сентября ответила на вопрос о порче агитации кандидата по 21-му округу в АКЗС Матиаса Деница.

Акимова подчеркнула, что в этом году обращений на порчу агитации немного, ведь более или менее крупные кампании проходят только в Барнауле и в Бийске, а в остальных районах кандидаты почти или вообще не печатают агитацию. Однако отдельные случаи в избиркоме все-таки фиксировали.

"Есть ситуации по заклейке, по порче, назовем это так. Либо обращения идут по материалам в поддержку того или иного кандидата, опубликованным в Сети. Мы в этом году в меньшей степени сталкиваемся с какими-то вопросами на эту тему, но отдельные материалы имеются. В каждом конкретном случае их рассматривают отдельно. Пока я не могу сказать ни об одной административной реакции или о привлечении к юридической ответственности. Пока таких материалов у нас нет в наличии, но вопрос по тому или иному действию, посту или ролику возникал в рамках этой избирательной кампании", – прокомментировала Акимова.

Отметим, что в соцсетях КПРФ несколько раз жаловались на порчу агитационных материалов кандидата от партии по округу № 21 в АКЗС Матиаса Деница. Так, депутат Госдумы и глава алтайского краевого отделения КПРФ Мария Прусакова в своем телеграм-канале писала, что наркоторговцы заклеивают своей рекламой агитацию кандидата. Коммунисты связали это с акцией КПРФ по уничтожению рекламы запрещенных веществ. Тогда сообщалось, что Матиас Дениц обратился с заявлением в полицию. Затем в соцсетях КПРФ также сообщали, что агитацию Деница срывают или заклеивают листовками других кандидатов. Штаб кандидата также обратился в полицию.

Напомним, что 8 сентября в Алтайском крае пройдут выборы по одномандатному 21-му округу в АКЗС (к нему относится часть Железнодорожного района Барнаула). Нового депутата выберут на замену Ивану Нифонтову, который в декабре 2023 года стал министром спорта Алтайского края. Сейчас на место Нифонтова претендуют шесть кандидатов: Евгений Григоренко ("Единая Россия"), Матиас Дениц (КПРФ), Игорь Странцов ("Новые люди"), Оксана Молодых ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Анна Юферева (ЛДПР) и Владимир Гуляев ("Коммунисты России").

Также состоятся выборы в Бийскую гордуму по округу № 14 и несколько кампаний в представительные органы сельских поселений и муниципальных районов края. Подробнее о том, как пройдет Единый день голосования 2024, можно прочитать здесь.