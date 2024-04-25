Власти Барнаула отказали КПРФ в первомайской демонстрации и митинге в центре города
Коммунистам предложили альтернативную площадку
25 апреля 2024, 13:15, Антон Дегтярев
Власти Барнаула отказали алтайскому отделению КПРФ в проведении первомайской демонстрации и митинга в центре Барнаула. Об этом amic.ru рассказали в партии.
Коммунисты хотели пройти 1 мая от площади Октября до площади Советов, где планировался митинг у памятника Ленину. Однако в проведении мероприятия им отказали.
"Основанием для отказа в митинге стали спортивные мероприятия на площади Советов. По демонстрации сказали, что мы не написали, что мы будем идти с транспарантами, значит, у нас просто шествие. Мы считаем отказ необоснованным", – сообщили в пресс-службе КПРФ.
КПРФ обратилась в суд, заседание состоится 25 апреля в 13:30.
В качестве альтернативной площадки КПРФ предложили сквер им. Германа Титова. Так что если суд закончится не в пользу коммунистов, то митинг пройдет там в 18:00.
Напомним, что профсоюзы в этом году решили не проводить первомайскую демонстрацию из-за угрозы безопасности людей. Вместо этого 1 мая их представители возложат цветы к стеле "Город трудовой доблести" в Нагорном парке. Другие политические партии от митингов и шествий на Первомай также отказались.
13:20:00 25-04-2024
Почему попам в крестных ходах не отказывают, а этим, тоже опиум для народа, отказывают?
13:45:35 25-04-2024
Гость (13:20:00 25-04-2024) Почему попам в крестных ходах не отказывают, а этим, тоже оп... Вы не понимаете, это другое.
14:10:39 25-04-2024
Если запретили демонстрацию трудящихся - суть празднования 1 мая, то зачем тогда собираются устраивать салют? В честь чего?
15:05:18 25-04-2024
Гость (14:10:39 25-04-2024) Если запретили демонстрацию трудящихся - суть празднования 1... В честь победы над трудящими.
14:57:21 25-04-2024
Уносите уже этот ваш капитализьмь , сгнил он давно, воняет!
15:07:48 25-04-2024
гость (14:57:21 25-04-2024) Уносите уже этот ваш капитализьмь , сгнил он давно, воняет!... Кому приказываете уносить? Прошлые капиталисты не хотели уходить в 1917г. с оружием защищались. Даже иностранную интервенцию призывали для защиты. Правда белогвардейцам это не помогло.
19:57:35 25-04-2024
гость (14:57:21 25-04-2024) Уносите уже этот ваш капитализьмь , сгнил он давно, воняет!... гость, дьявольский эксперимент пока не дошел до своего логического распада. Потерпи, осталось немножко ждать, он с каждым днем разваливается..
15:18:41 25-04-2024
Поддерживаю. Надо запретить партию. Уничтожавшую 70 лет свой народ.
15:45:34 25-04-2024
Внимательный из Б (15:18:41 25-04-2024) Поддерживаю. Надо запретить партию. Уничтожавшую 70 лет свой... А сейчас то пряники всем раздают?
16:29:46 25-04-2024
Гость (15:45:34 25-04-2024) А сейчас то пряники всем раздают?...
Так это же как раз и есть бывшие комсомольцы и пионЭры
16:16:32 25-04-2024
Почему праздник 1 мая - есть , а праздновать не дают. Администрации края и лично губернатору надо пересматривать свое отношение к этому празднику. Во время СВО и после президентских выборов, Россия показывает единство, а администрация разобщает народ не давая провести демонстрацию трудящихся , выполняющих оборонные заказы. Это выпад против Путина и народа.
16:59:35 25-04-2024
Как же они у власти боятся народа, людей за людей не считают! А мы помним и отмечаем все советские праздники! И будет у нас социализм.
17:16:08 25-04-2024
гость (16:59:35 25-04-2024) Как же они у власти боятся народа, людей за людей не считают... Так у тебя и так социализм головного мозга. Обольшем и мечтать нельзя.
13:30:50 26-04-2024
Как же боятся , а крестный ход тогда попам сразу скажите и ни каких родительских дней и на пасху в церкву не собираться