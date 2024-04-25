Власти Барнаула отказали КПРФ в первомайской демонстрации и митинге в центре города

Коммунистам предложили альтернативную площадку

25 апреля 2024, 13:15, Антон Дегтярев

Первомай в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула отказали алтайскому отделению КПРФ в проведении первомайской демонстрации и митинга в центре Барнаула. Об этом amic.ru рассказали в партии.

Коммунисты хотели пройти 1 мая от площади Октября до площади Советов, где планировался митинг у памятника Ленину. Однако в проведении мероприятия им отказали.

"Основанием для отказа в митинге стали спортивные мероприятия на площади Советов. По демонстрации сказали, что мы не написали, что мы будем идти с транспарантами, значит, у нас просто шествие. Мы считаем отказ необоснованным", – сообщили в пресс-службе КПРФ.

КПРФ обратилась в суд, заседание состоится 25 апреля в 13:30.

В качестве альтернативной площадки КПРФ предложили сквер им. Германа Титова. Так что если суд закончится не в пользу коммунистов, то митинг пройдет там в 18:00.

Напомним, что профсоюзы в этом году решили не проводить первомайскую демонстрацию из-за угрозы безопасности людей. Вместо этого 1 мая их представители возложат цветы к стеле "Город трудовой доблести" в Нагорном парке. Другие политические партии от митингов и шествий на Первомай также отказались.