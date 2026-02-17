Бизнесмен из Калмыкии требует два миллиона рублей от театра Кадышевой

Предприниматель намерен взыскать задолженности по договору

17 февраля 2026, 15:37, ИА Амител

Надежда Кадышева / Фото: страница во "ВКонтакте" / vk.com/alnagri

Индивидуальный предприниматель из Калмыкии Максим Обушенков обратился в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" народной артистки России Надежды Кадышевой, пишет РИА Новости.

Предприниматель требует взыскать с организации около 2,2 миллиона рублей задолженности по договору, однако предмет договорных обязательств пока не раскрывается.

Иск был подан 3 февраля, но на текущий момент оставлен судом без движения. Причина — отсутствие доказательств оплаты истцом государственной пошлины в установленном размере.

Помимо этого, суд указал на еще одно существенное обстоятельство. Так, в договоре предусмотрено, что споры должны рассматриваться по месту нахождения заказчика, то есть в Калмыкии.

В связи с этим суду требуется обоснование, почему Обушенков выбрал для подачи иска Арбитражный суд Москвы. Истцу предложили устранить выявленные недостатки до 10 марта.

Дискография Надежды Кадышевой насчитывает более 20 студийных альбомов, выпущенных совместно с ансамблем "Золотое кольцо", а также концертные записи и сборники. Ее вокал можно услышать в кинофильмах "Широка река" и "Судьбы загадочное завтра". Согласно данным системы "БИР‑Аналитик", основной вид деятельности Максима Обушенкова — оптовая торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях.