Композитор Рыбников отсудил за песню "Буратино" на утреннике три миллиона рублей

Юристы планировали взыскать с компании 14 миллионов рублей

16 февраля 2026, 10:42, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

80‑летний композитор Алексей Рыбников оформил авторские права на песню "Буратино" из телефильма "Приключения Буратино" и добился в суде взыскания 3 млн рублей с организаторов детских утренников. Об этом сообщает Telegram‑канал Mash.

По данным издания, ООО "Центр развития культуры" в 2023 и 2024 годах проводило детские новогодние праздники, а на своем сайте разместило афишу мероприятий с использованием саундтрека из фильма про Буратино.

Юристы лейбла, представляющего интересы Рыбникова, обратились в суд с требованием взыскать с компании 14 млн рублей за нарушение авторских прав.

Суд рассмотрел дело и принял сторону композитора. Было признано, что организаторы действительно незаконно использовали музыкальное произведение.

В итоге "Центру развития культуры" предписано выплатить Алексею Рыбникову 2,2 млн рублей. Кроме того, непосредственно с организаторов мероприятий взыскано еще 850 тысяч рублей. Общая сумма компенсации составила 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сборы "Буратино" превысили полтора миллиарда рублей менее чем за неделю. Фильм вышел 1 января.