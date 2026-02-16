Композитор Рыбников отсудил за песню "Буратино" на утреннике три миллиона рублей

Юристы планировали взыскать с компании 14 миллионов рублей

16 февраля 2026, 10:42, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
80‑летний композитор Алексей Рыбников оформил авторские права на песню "Буратино" из телефильма "Приключения Буратино" и добился в суде взыскания 3 млн рублей с организаторов детских утренников. Об этом сообщает Telegram‑канал Mash.

По данным издания, ООО "Центр развития культуры" в 2023 и 2024 годах проводило детские новогодние праздники, а на своем сайте разместило афишу мероприятий с использованием саундтрека из фильма про Буратино.

Юристы лейбла, представляющего интересы Рыбникова, обратились в суд с требованием взыскать с компании 14 млн рублей за нарушение авторских прав.

Суд рассмотрел дело и принял сторону композитора. Было признано, что организаторы действительно незаконно использовали музыкальное произведение.

В итоге "Центру развития культуры" предписано выплатить Алексею Рыбникову 2,2 млн рублей. Кроме того, непосредственно с организаторов мероприятий взыскано еще 850 тысяч рублей. Общая сумма компенсации составила 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сборы "Буратино" превысили полтора миллиарда рублей менее чем за неделю. Фильм вышел 1 января.

Комментарии 19

гость

10:57:49 16-02-2026

беспредел с авторскими правами. Нужно пересмотреть полностью понятие "авторское право" и отменить его совсем на сферу искусства. Иначе общество останется без искусства. Как можно приватизировать искусство, творчество, это значит не понимать, что такое вдохновение. Вдохновение, которое приносит продукт творчества не является собственностью "вдохновившегося", а значит и сам продукт творчества - песня, произведение, стихи нельзя приватизировать.

Гость

11:48:37 16-02-2026

гость (10:57:49 16-02-2026) беспредел с авторскими правами. Нужно пересмотреть полностью... Вот написал ты пару-тройку песен, все радуются, всем понравилось. Подзаработал на концертах, а потом бац и всё - прошло твое время. Вон, как Губин, например. А больше ты ничего не умеешь, и не можешь уже, да и не хочешь, а кайфовать и жить прикольно хочешь.

Гость

13:15:50 16-02-2026

гость (10:57:49 16-02-2026) беспредел с авторскими правами. Нужно пересмотреть полностью... То есть ты хочешь работать за деньги, а авторы творить должны за бесплатно, удобная позиция когда автор не ты.

Геон

00:18:29 17-02-2026

Гость (13:15:50 16-02-2026) То есть ты хочешь работать за деньги, а авторы творить должн... Рыбников как раз уже получил всё что причитается, в том числе честь и славу. И пенсию получает за то что работал в СССР.

не надо передёргивать и запутывать новые произведения со старым, практически перешедшими в народную собственность.

Гость

11:23:45 16-02-2026

штраф за фигурки от Мультфильма.. штрафы на детские песни.. дальше что? штраф за чтение детских книг наизусть ?

Гость

11:29:03 16-02-2026

Уверен, что сама песня плагиат.

ыть

12:19:54 16-02-2026

Все фильмы, мультфильмы, музыка и прочее - что было создано по заказу государства в советское время должно принадлежать государству, читай народу. Никто при этом авторство произведений не оспаривает. Как так вышло, что мультфильмы, которые снимались на деньги народа, вдруг после развала стали принадлежать Союзмультфильму, фильмы Мосфильму, киностудии им. Горького и т.д. и все при этом требуют деньги за их использование? Тот же Рыбников за песню получил гонорар, он ее автор никто не спорит, но он ее продал государству, поэтому все права должны принадлежать народу.

Гость

13:46:04 16-02-2026

ыть (12:19:54 16-02-2026) Все фильмы, мультфильмы, музыка и прочее - что было создано ...
А как так получилось что квартиры принадлежавшие государству стали принадлежать бесплатно людям?

Гость

18:24:46 16-02-2026

Гость (13:46:04 16-02-2026) А как так получилось что квартиры принадлежавшие государ... советскому гос-ву, прошу заметить. гос-ву рабочих и крестьян.

впрочем, вопрос чубайсовской приватизации тоже можно поднять следом.

гость

22:17:07 18-02-2026

Гость (13:46:04 16-02-2026) А как так получилось что квартиры принадлежавшие государ... С чего ради бесплатно? Люди получали много меньше, чем они зарабатывали. Седьмую часть. Впрочем как и сейчас.

Гость

12:20:55 16-02-2026

Простите меня, я в детстве слышал эту песню и не раз.
Куда нести штраф?

Гость

12:47:04 16-02-2026

Гость (12:20:55 16-02-2026) Простите меня, я в детстве слышал эту песню и не раз.Куд... Нет тебе прощения. А штраф мене неси.

Гость

12:28:43 16-02-2026

А я на гитаре её исполнял много раз!

Гость

13:03:29 16-02-2026

Гость (12:28:43 16-02-2026) А я на гитаре её исполнял много раз!... С огнем играешь!
Безумец!

пусть штрафуют))

12:32:46 16-02-2026

пойду на рингтон скачаю

вот так.

12:46:40 16-02-2026

Тогда пусть все эти великие создатели платят за то, что их создания заставляют смотреть и слушать. Может , я не хочу песню слушать, а она из ТВ или радио лезет и лезет. Я тоже имею право. А то позажрались творческие люди. "Ах, мы не такие как все"... Да уж, вы не такие, вы наглые и жадные, а ещё налоги не платите и ноете, какие вы бедные.

Гость

15:58:13 16-02-2026

В советское время Магомаев исполняя песни для мультфильмов вообще отказался от гонорара за свой труд, т.к. это было для детей, а тут наоброт

Гость

22:20:31 16-02-2026

Минималка вроде 10000, что и так ооочень много, но суды даже во время сво спокойно увеличивают её кратно в пользу правообладателей из государств, которые против нас. А с налогов от этих правообладателей деньги идут против нас же. Просто бизнес и ничего личного? Очень странно...

Гость

10:06:58 17-02-2026

Вероято есть разное использование есть коммерческое, а есть не коммерческое. если заработал на чужой песна то не жмоться, поделись с автором.

