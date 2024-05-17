Благоустройство нового путепровода у Нового рынка в Барнауле завершено на 90%

Окончание всех работ запланировано на конец июня.

17 мая 2024, 19:55, ИА Амител

Благоустройство моста на Новом рынке / Источник: barnaul.org

Благоустройство нового моста на проспекте Ленина в Барнауле готово на 90% – полностью завершить работы на путепроводе и прилегающем участке должны до конца июня. Как сообщает пресс-центр мэрии, в пятницу, 17 мая, представители городских властей, торгового центра "Пионер", подрядчиков и "Горэлектротранса" провели выездное совещание на месте.

Сейчас полностью завершен демонтаж старой опоры и устройство лотков. На пересечении Ленина и Кулагина ведется монтаж плитки вдоль трамвайных путей. Кроме того, уже сейчас у улицы Пионеров отсыпают подстилающий слой под устройство плитки.

Замдиректора по капитальному строительству "Барнаульского ДСУ № 4" Денис Попрядухин подчеркнул, что работникам осталось выполнить устройство водоотводного лотка под железнодорожными путями.

"Их будем делать в "окна", выделяемые АО "РЖД", с 23:00 до 05:00. Стараемся максимально быстро успеть", – сказал он.

Также рабочим необходимо покрасит путепроводы и подпорные стенки, сделать водоотвод, благоустроить территорию и посеять траву, вынести кабели связи РЖД и перевести их в постоянную схему. Также субподрядчик "Гарантехстрой" сделает переустройство кабельной линии "Горэлектротранса".

Заместитель администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин в ходе совещания поручил убраться в местах проведения работ и провести субботник на подходах и прилегающей к путепроводам территории