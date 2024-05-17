Благоустройство нового путепровода у Нового рынка в Барнауле завершено на 90%
Окончание всех работ запланировано на конец июня.
17 мая 2024, 19:55, ИА Амител
Благоустройство нового моста на проспекте Ленина в Барнауле готово на 90% – полностью завершить работы на путепроводе и прилегающем участке должны до конца июня. Как сообщает пресс-центр мэрии, в пятницу, 17 мая, представители городских властей, торгового центра "Пионер", подрядчиков и "Горэлектротранса" провели выездное совещание на месте.
Сейчас полностью завершен демонтаж старой опоры и устройство лотков. На пересечении Ленина и Кулагина ведется монтаж плитки вдоль трамвайных путей. Кроме того, уже сейчас у улицы Пионеров отсыпают подстилающий слой под устройство плитки.
Замдиректора по капитальному строительству "Барнаульского ДСУ № 4" Денис Попрядухин подчеркнул, что работникам осталось выполнить устройство водоотводного лотка под железнодорожными путями.
"Их будем делать в "окна", выделяемые АО "РЖД", с 23:00 до 05:00. Стараемся максимально быстро успеть", – сказал он.
Также рабочим необходимо покрасит путепроводы и подпорные стенки, сделать водоотвод, благоустроить территорию и посеять траву, вынести кабели связи РЖД и перевести их в постоянную схему. Также субподрядчик "Гарантехстрой" сделает переустройство кабельной линии "Горэлектротранса".
Заместитель администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин в ходе совещания поручил убраться в местах проведения работ и провести субботник на подходах и прилегающей к путепроводам территории
07:58:31 18-05-2024
А что мешает оставить действующим переход на постоянной основе? Ту самую лестницу, которую типа перекрыли? Прекрасная возможность сократить путь, а не тащиться через половину моста до Кулагина, чтобы на неё и свернуть.
10:32:43 18-05-2024
Уберите трамвайные рельсы около Пионера, оставшиеся от временного трамвайного кольца! А то останутся на десятилетия...
12:17:11 18-05-2024
Очень неудобный для пешеходов мост. Очень много ошибок проектирования еще на этапе ТЗ. Одно из них: слив воды с проезжей части предусмотрен через тротуар, разве это нормально? Кто-нибудь из проектировщиков или "мостостроителей" ходил там пешком в сырую погоду? А ведь обещали комфорт для пешеходов, хотя, тот кто обещал уже в СИЗО, но нам от этого не легче