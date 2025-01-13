Близится ли к концу суд по делу возможного "политеховского" маньяка Манишина?

К прению сторон суд пока не приступил, однако скоро они начнутся

13 января 2025, 16:15, Антон Дегтярев

Калманский районный суд / Фото: amic.ru

На процессе по делу возможного "политеховского" маньяка пока не стартовали судебные прения. 13 января 2025 года в Калманском районном суде состоялось очередное заседание, на котором сторона обвинения закончила предъявлять доказательства по делу, теперь это предстоит сделать стороне защиты. Об этом amic.ru рассказали в Калманском районном суде.

"Прения не начались, гособвинитель закончил предоставление доказательств, исследовали некоторые письменные доказательства. На следующем заседании перейдут к предоставлению доказательств стороной защиты. Возможно, сторона защиты что-то дополнит, заявит что-либо исследовать и так далее", – пояснили в суде.

Там добавили, что на следующем заседании, которое состоится 15 января, суд выслушает по видеосвязи одного "общего" свидетеля, которого оставили "на потом". Прения же, вероятно, стартуют на следующей неделе, после них Манишину предоставят последнее слово и вынесут приговор. Таким образом, суд приближается к концу.

Напомним, что 18 декабря 2024 года на суде по делу Манишина закончили опрашивать свидетелей по обвинительному заключению.

До этого Калманский районный суд разобрал 11 убийств: Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой. По каждому были опрошены свидетели. После этого в суде опрашивали около 50 так называемых общих свидетелей, которые не связаны с какими-то конкретными эпизодами. 1 ноября 2024 года Манишину продлили меру пресечения до 21 февраля 2025 года, чтобы закончить рассматривать дело.

Арестовали Виталия Манишина в мае 2023 года. Причиной для этого было подозрение в убийстве Людмилы Обидиной, совершенном в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах Манишин "раскололся" и рассказал следствию о еще десяти преступлениях. Подробности всех 11 эпизодов можно посмотреть здесь.

В мае 2024 года дело передали в Калманский районный суд, где Манишина начали судить по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").