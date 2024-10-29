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"Общих" свидетелей начали опрашивать в суде по делу возможного маньяка Манишина

Всего суду предстоит опросить около 50 таких свидетелей

29 октября 2024, 10:26, Антон Дегтярев

Суд над Виталием Манишиным / Фото: amic.ru
Суд над Виталием Манишиным / Фото: amic.ru

В Калманском районном суде по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина начали опрашивать так называемых "общих" свидетелей, которые не связаны с конкретными жертвами. Об этом amic.ru рассказали в суде.

Очередной процесс по делу прошел 28 октября в 13 часов, он продлился около четырех часов. На заседании двух свидетелей опросили очно и одного – по видеосвязи.

"Опросили свидетелей. Это были и не родственники, и не знакомые Манишина, другие люди. Больше ничего существенного не произошло", – пояснили в суде.

Следующее заседание состоится 1 ноября 2024 года. На него вызвали более 10 свидетелей, из них девять человек должны явиться лично, а один собирается выступить по видеосвязи.

Отметим, что 23 октября Калманский районный суд закончил изучать убийство последней жертвы маньяка – Ксении Киргизовой. Тем самым обстоятельства исчезновения всех жертв суд уже рассмотрел. Сейчас планируется опрашивать "общих" свидетелей, которые связаны либо с самим Манишиным, либо со всеми его убийствами. Таких свидетелей около 50 человек, отметили в суде.

Напомним, что Виталия Манишина задержали в мае 2023 года по делу об убийстве Людмилы Обидиной, которое случилось в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах Манишин рассказал еще о десяти убийствах, среди которых были преступления "политеховского" маньяка. Полный список жертв можно увидеть здесь.

В мае 2024 года дело Манишина передали в Калманский районный суд, его обвинили по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). 3 июня Манишину продлили срок заключения до 21 ноября 2024 года, рассчитывая рассмотреть дело до этой даты. Пока неизвестно, успеет суд сделать это или нет.

Убийство суд громкое дело политеховский маньяк
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Комментарии 2

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Гость

13:02:24 29-10-2024

Что за троллинг? В чем его смысл? Подозреваемый в зверских преступлениях на всех фото из зала суда, со следственных экспериментов, где он показывает, как расправлялся с жертвами, демонстративно одет в худи с надписью "Россия". Да ещё латинскими буквами, чтобы снимки были понятны западным обывателям, если их разместят в иностранных СМИ.

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Гость

13:35:51 29-10-2024

мусолят мусолят
а похожие дела убийств 1990х - 2000х по другим регионам России хотя бы запрашивались? он ведь скорее всего по всей россии убивал

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