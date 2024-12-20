Всех свидетелей допросили по делу возможного "политеховского" маньяка Манишина

Если сторона защиты или подсудимый не предложат новых свидетелей, в январе начнутся судебные прения

20 декабря 2024, 17:55, Антон Дегтярев

Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru

В Калманском районном суде допросили всех заявленных по обвинительному заключению свидетелей по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина. Однако есть вероятность, что сторона защиты заявит и других свидетелей. Если же этого не произойдет, то в январе 2025 года начнутся судебные прения. Об этом amic.ru рассказали в Калманском районном суде.

Оставшихся свидетелей допросили в суде 18 декабря 2024 года – часть из них явилась на процесс, показания не пришедших просто зачитали. Таким образом, все заявленные свидетели перед судом, так или иначе, выступили.

"Это были свидетели со стороны обвинения, но сторона защиты – адвокат либо подсудимый – могут еще кого-нибудь заявить. Уже в январе 2025 года планируется определить дальнейший ход рассмотрения дела. Выскажутся стороны обвинения и защиты, скажут, надо ли исследовать какие-то доказательства. Если нет – будут то же самое выяснять у стороны защиты. Может, еще не исследовали какие-то письменные доказательства. Пока ничего никто не заявил. Если у сторон не будет дополнений к судебному следствию, перейдем к прениям", – пояснили в суде.

Следующее заседание состоится 13 января в 11 часов. На нем могут стартовать прения сторон. Они, как и допрос свидетелей, будут закрыты от прессы, пояснили в суде.

Отметим, что сначала Калманский районный суд разобрал все 11 убийств Машиниша: Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой. По каждому эпизоду суд допросил свидетелей. Затем в суде опрашивали около 50 так называемых общих свидетелей, которые касаются сразу всех эпизодов подсудимого. 1 ноября 2024 года Машинину продлили меру пресечения до 21 февраля 2025 года, чтобы завершить рассмотрение дела.

Напомним, что Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной, которое произошло в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. Во время допросов Манишин "раскололся" и сообщил следователям о еще десяти преступлениях, среди которых были приписываемые "политеховскому" маньяку эпизоды. Список всех 11 жертв из уголовного дела можно увидеть здесь.

В мае 2024 года дело передали в Калманский районный суд. Манишина начали судить по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").