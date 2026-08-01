Блогера Лерчек приговорили к условному сроку и огромному штрафу

В числе наказаний — запрет на продвижение бренда Валерии Чекалиной сроком на три года

01 августа 2026, 08:52, ИА Амител

Блогер Лерчек / Фото: стоп-кадр с видео "Известий"

Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор блогеру Валерии Чекалиной: ей назначено пять лет лишения свободы условно, штраф в размере 765 миллионов рублей, а также введен трехлетний запрет на продвижение своего коммерческого бренда в Сети. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ходом процесса.

Чекалину признали виновной в совершении валютных операций с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). По данным обвинения, вместе с соучастниками она вывела за границу около 251 миллиона рублей. Сама блогер вину не признает. При этом прокурор запрашивал для Лерчек шесть лет лишения свободы условно и штраф более одного миллиарда рублей.

Процесс проходил в закрытом режиме. В феврале 2026 года Валерия Чекалина родила четвертого ребенка, после чего у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В марте производство по делу приостановили до ее выздоровления. После девяти курсов химиотерапии слушания возобновились 30 июля.

Ранее по этому же делу реальные сроки получили бывший муж Чекалиной Артем Чекалин — семь лет колонии, а также ее бизнес‑партнер Роман Вишняк — два с половиной года колонии.