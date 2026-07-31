Сторона обвинения обосновывает размер штрафа суммой неуплаченных налогов и начисленных пеней

31 июля 2026, 20:50, ИА Амител

Валерия Чекалина / Фото: скриншот с YouTube

Гагаринский районный суд Москвы рассматривает уголовное дело блогерши Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек. Ее обвиняют в незаконных валютных операциях, связанных с продажей фитнес-марафонов. Представитель прокуратуры требует приговорить ее к шести годам лишения свободы условно, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела. Заседание проходит в закрытом режиме по ходатайству адвокатов Чекалиной.

«В прениях сторон государственные обвинители попросили суд признать подсудимую Чекалину виновной по предъявленному обвинению и, принимая во внимание ее роль в совершении преступных действий, данные о ее личности, назначить наказание в виде шести лет лишения свободы <...> Вместе с тем прокуратура попросила суд считать назначенное в виде лишения свободы наказание условным, с испытательным сроком в течение пяти лет», — сказал собеседник агентства.

Также гособвинение попросило назначить блогеру штраф в размере свыше 1,2 млрд рублей.

Ранее судебное разбирательство было приостановлено из-за онкологического заболевания Валерии Чекалиной. По данным ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Минздрава России, она прошла курс химиотерапии и в настоящее время не имеет медицинских ограничений для участия в судебных заседаниях.

Перед началом прений Чекалина вновь заявила о своей невиновности и расплакалась. Во время приостановки процесса она частично признала свою вину. 30 июля судебное разбирательство возобновилось.

Приговор по делу Валерии Чекалиной будет оглашен 31 июля во второй половине дня.

Ранее сообщалось, что блогер Лерчек планировала выезд в Белград с целью вакцинации.