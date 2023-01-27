В Барнауле возложили цветы к Мемориалу Славы в годовщину снятия блокады Ленинграда

В мероприятии поучаствовали губернатор Виктор Томенко, спикер АЗКС Александр Романенко и глава города Вячеслав Франк

27 января 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба администрации Железнодорожного района Барнаула

В Барнауле в 79-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложили цветы к Мемориалу Славы, сообщили в мэрии.

В мероприятии участвовали награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда", губернатор Алтайского края Виктор Томенко, спикер АКЗС Александр Романенко и мэр Вячеслав Франк, а также представители ветеранских организаций и общественного движения "Волонтёры Победы".

Как отмечают в горадминистрации, всего регионе проживает около 150 человек, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда".











Фото: пресс-служба администрации Железнодорожного района Барнаула